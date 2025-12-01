Prehľadávať výrazy

Kávovar s najrýchlejším čistením systému na mlieko*

Kávovary Philips

Automatické espressovače

Objavte plnoautomatické kávovary Philips. Od tých základných až po prístroje, ktoré vytvoria lahodné latte machiatto stlačením jedného tlačidla.

Kávovary Saeco

Automatický espresovač Saeco

Prémiové kávovary Saeco nadväzujú na dlhoročnú taliansku tradíciu prémiové kávy. Vychutnajte si kávu ako z vašej obľúbenej kaviarne aj u vás doma.

Príslušenstvo ke kávovarom

Filtr AquaClean

Široký výber príslušenstva pre kávovary Philips a Saeco. Nájdete tu náhradné súčiastky, odvápňovacie roztoky a filtre AquaClean.

* Založené na testovaní zákazníkov v Nemecku v porovnaní s vedúcimi plne automatickými kávovary na jeden dotyk (káva + mlieko) na trhu (2017).

