Tento produkt už nie je dostupný
32PHH4200/88
Štíhly LED televízor
Ten správny televízor pre dnešok aj zajtrajšok: Tenký LED televízor série 4200 od spoločnosti Philips s technológiou Digital Crystal Clear. Zažite jasný obraz, čistý zvuk a funkcie ako napríklad praktické doplnkové porty USB a HDMI, ktoré umocnia zážitok z televízora u vás doma.
80 cm (32")
LED TV
DVB-T/C
Rám tradičných televízorov ich obopína ako rám na fotografie. Náš výnimočne úzky rám je moderný a štíhly a vy si môžete vychutnať väčší obraz.
Televízor s modernými a prepracovanými líniami si zaslúži stojan, ktorý ho odlíši od priemeru. Preto dizajnéri televízorov v spoločnosti Philips vytvorili tento nový, jedinečný otvorený dizajn, ktorý elegantne zapadne do vášho interiéru.
Prirodzený obraz z každého zdroja vďaka technológii Digital Crystal Clear od spoločnosti Philips. Či už si chcete pozrieť obľúbenú telenovelu, správy, alebo sa s priateľmi podeliť o video – môžete si vychutnávať obraz s optimálnym kontrastom, farbou a ostrosťou.
4.1
z 5
13
Recenzie
83%
Odporúča tento produkt
sláveček
20/05/2016
Česká republika
Overený kupujúci
Philips je značka super třídy.
Koupený televizor splňuje všechny požadavky špičkového výrobku. Disain, ovládání, zvuk, jednoduché ladění a spuštění do provozu. Zejména je cenově přístupný,
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre 4000 series 32PHH4200 Tenký LED televizor
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre 4000 series 32PHH4200 Tenký LED televizor
Wojtekk32
28/10/2023
Polska
pierwszy tv
Telewizor dostałem od rodziców ok 7 lat temu działa do dziś bez zarzutu prosty bez wodotrysków takie tv są świetne i powinny być dalej w produkcji
Výhody
Cena trwałość prostota użytkowania
Nevýhody
brak
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre 4000 series 32PHH4200 Smukły telewizor LED
Dátum použitia 2021-10-28
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre 4000 series 32PHH4200 Smukły telewizor LED
Dátum použitia 2021-10-28
Dorota, Anna
17/07/2023
Polska
działa bez zarzutu
polecam telewizory PHILIPS są energooszczędne posiadają HDMI2 obraz dźwięk surround
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre 4000 series 32PHH4200 Smukły telewizor LED
Dátum použitia 2021-07-17
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre 4000 series 32PHH4200 Smukły telewizor LED
Dátum použitia 2021-07-17
Na základe výsledkov skúšobného programu Ambilight vo Švédsku, Dánsku, Fínsku, Nórsku, Spojenom kráľovstve, Nemecku, Rakúsku a Francúzsku v období od 24. februára 2023 do 28. februára 2025. Počas tohto obdobia sa 99,91 % účastníkov rozhodlo ponechať si svoj Ambilight TV napriek možnosti vrátiť ho bez uvedenia dôvodu a získať plnú náhradu.
Funkcia elektronického sprievodcu programom a zobrazenie plánovaných programov (maximálne 8 dní) závisí od konkrétnej krajiny a operátora.
Spotreba energie v kWh za rok na základe spotreby energie televízora spusteného 4 hodiny denne po dobu 365 dní. Skutočná spotreba energie bude závisieť od spôsobu využívania televízora.
Televízor podporuje príjem signálu DVB voľne prístupného vysielania. Špecifickí operátori DVB nemusia byť podporovaní. Aktuálny zoznam nájdete v časti Najčastejšie otázky na stránke podpory výrobkov spoločnosti Philips. Niektorí operátori vyžadujú podmienený prístup a registráciu. Ďalšie informácie získate u svojho operátora.
(Philips) kompatibilné iba s konkrétnym prehrávačom značky Philips.