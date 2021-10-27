Tento produkt už nie je dostupný
43PFT5503/12
Ultra tenký LED televízor s rozlíšením Full HD
Zdokonalená jednoduchosť prichádza na veľkoplošnú obrazovku. Televízor Philips 5500 ponúka rozlíšenie full HD, čistý zvuk a skvelý divácky zážitok. Jednoducho ho pripojte a začnite si vychutnávať vaše obľúbené televízne relácie, filmy a hry.
108 cm (43")
Picture Performance Index 200
FHD
Pixel Plus HD
Pripojte kľúč USB, digitálny fotoaparát, prehrávač mp3 alebo iné multimediálne zariadenie k portu USB na televízore a prehrávajte fotografie, videá a hudbu pomocou jednoduchého prehľadávača obsahu priamo na obrazovke.
Vyhnite sa spleti káblov a využite na prenos obrazu aj zvuku do svojho televízora jeden HDMI kábel. Technológia HDMI prenáša signál bez kompresie, výsledkom čoho je najvyššia kvalita prenášaná zo zdroja priamo na obrazovku. V spojení s funkciou Philips Easylink vám postačí len jedno diaľkové ovládanie, pomocou ktorého môžete vykonávať väčšinu operácií vo svojom televízore, DVD, Blu-ray, koncovom prijímači káblovej televízie alebo systéme domáceho kina.
Nový stĺpikový stojan bol navrhnutý tak, aby vytvoril pod televízorom priestor, v ktorom by sa normálne nachádzal štandardný stojan, čím prináša intenzívnejší divácky zážitok. Je to televízor, ktorý má sebavedomý vzhľad ako z budúcnosti.
4.4
z 5
26
Recenzie
87%
Odporúča tento produkt
Toma1980
27/10/2021
Polska
Świetny obraz w bardzo dobrej cenie
Nie posiada co prawda netflixa, YouTube i innych tego typu bajerow ale w moim przypadku akurat byłoby to zbedne. Bardzo wyraźny, nasycony kolorami obraz. Jednym słowem w takiej cenie bardzo solidny sprzet
Výhody
Świetne barwy, funkcjonalność
Nevýhody
Brak
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre 5500 series 43PFT5503 Niezwykle smukły telewizor LED Full HD
Dátum použitia 2021-04-27
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre 5500 series 43PFT5503 Niezwykle smukły telewizor LED Full HD
Dátum použitia 2021-04-27
KobMał07
27/12/2019
Polska
bardzo dobry produkt
Zakupiony produkt spełnił moje oczekiwanie. Polecam.
Výhody
łatwość instalacji, prosta obsługa, dobry odbiór.
Nevýhody
brak
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre 5500 series 43PFT5503 Niezwykle smukły telewizor LED Full HD
Dátum použitia 2019-11-27
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre 5500 series 43PFT5503 Niezwykle smukły telewizor LED Full HD
Dátum použitia 2019-11-27
Kiri
14/06/2019
Magyarország
Imádom
Élmény nézni. Szuper képvilág minőségi hang. Ujra szeretek tv-t nézni
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre 5500 series 43PFT5503 Full HD Ultra Slim LED TV
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre 5500 series 43PFT5503 Full HD Ultra Slim LED TV
Na základe výsledkov skúšobného programu Ambilight vo Švédsku, Dánsku, Fínsku, Nórsku, Spojenom kráľovstve, Nemecku, Rakúsku a Francúzsku v období od 24. februára 2023 do 28. februára 2025. Počas tohto obdobia sa 99,91 % účastníkov rozhodlo ponechať si svoj Ambilight TV napriek možnosti vrátiť ho bez uvedenia dôvodu a získať plnú náhradu.
Funkcia elektronického sprievodcu programom a zobrazenie plánovaných programov (maximálne 8 dní) závisí od konkrétnej krajiny a operátora.
Spotreba energie v kWh za rok na základe spotreby energie televízora spusteného 4 hodiny denne po dobu 365 dní. Skutočná spotreba energie bude závisieť od spôsobu využívania televízora.
Televízor podporuje príjem signálu DVB voľne prístupného vysielania. Špecifickí operátori DVB nemusia byť podporovaní. Aktuálny zoznam nájdete v časti Najčastejšie otázky na stránke podpory výrobkov spoločnosti Philips. Niektorí operátori vyžadujú podmienený prístup a registráciu. Ďalšie informácie získate u svojho operátora.
(Philips) kompatibilné iba s konkrétnym prehrávačom značky Philips.
Olovo sa nachádza iba v určitých súčiastkach alebo komponentoch tohto televízora, pri ktorých podľa existujúcich výnimiek smernice RoHs neexistujú v rámci technológie žiadne alternatívy.