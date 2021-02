Stačí raz stlačiť a získate lahodné kapučíno alebo latte macchiato

Jednodotykový stroj na prípravu espressa Philips Vám pripraví lahodné variácie expressa ako kapučíno a latte macchiato. Automatický mlynček pri každom cykle vždy zomelie čerstvé zrnká. Potom sa napení mlieko a automaticky sa pridá do kávy, takže už nikdy nemusíte potriasať kanvicou pod parnou výlevkou. Okrem toho sa jedinečný zásobník na mlieko jednoducho zacvakne do stroja, dokonale sa hodí do chladničky a dá sa dokonca umývať v umývačke riadu. Stačí raz stlačiť a za moment si už vychutnávate obľúbené variácie expressa doma.