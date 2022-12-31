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  • Tak jednoduché, tak lahodné
  • Tak jednoduché, tak lahodné
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Tento produkt už nie je dostupný

Super automatický espresso kávovar

HD5730/10

Tak jednoduché, tak lahodné
Prvotriedne jednodotykové kávovary na prípravu espressa Philips vám pripravia lahodné kapučíno stlačením jedného tlačidla: mlieko sa napení a pridá do kávy automaticky. A elegantný dizajn z nehrdzavejúcej ocele zaručí, že kávovar vyzerá skvele z každého uhla.
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Stačí raz stlačiť a získate svoje dokonalé kapučíno alebo macchiato

Tak jednoduché, tak lahodné

Stačí raz stlačiť a získate lahodné kapučíno alebo latte macchiato

Stačí raz stlačiť a získate lahodné kapučíno alebo latte macchiato

Jednodotykový stroj na prípravu espressa Philips Vám pripraví lahodné variácie expressa ako kapučíno a latte macchiato. Automatický mlynček pri každom cykle vždy zomelie čerstvé zrnká. Potom sa napení mlieko a automaticky sa pridá do kávy, takže už nikdy nemusíte potriasať kanvicou pod parnou výlevkou. Okrem toho sa jedinečný zásobník na mlieko jednoducho zacvakne do stroja, dokonale sa hodí do chladničky a dá sa dokonca umývať v umývačke riadu. Stačí raz stlačiť a za moment si už vychutnávate obľúbené variácie expressa doma.

Automatické napenenie mlieka v jedinečnom zásobníku na mlieko

Automatické napenenie mlieka v jedinečnom zásobníku na mlieko

Rýchly: mlieko a espresso sa pripravujú súbežne

Technické špecifikácie

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