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HD7015/00
Espresso a cappuccino
Tieto špeciálne navrhnuté šálky na kávu s dvojitými stenami udržiavajú optimálnu teplotu vášho espressa, cappucina alebo aj obyčajnej kávy. Dôvodom sú dvojité sklenené steny, ktoré veľmi dobre izolujú horúci nápoj v šálke a súčasne udržiavajú vonkajšie časti chladné – takže ju môžete držať aj bez uška.
Ručne vyrobené profesionálnymi remeselníkmi. Každý kus je originál.
Vychutnajte si teplo, vzhľad, vôňu aj chuť vďaka týmto šálkam Saeco.
Hodnotenie
Tieto šálky ručne vyrábajú profesionálni remeselníci, preto sa rozmery jednotlivých pohárov môžu mierne líšiť. Pri používaní pohárov a lyžičiek buďte opatrní, aby nepraskla vnútorná alebo vonkajšia sklenená stena. Poháre a tanieriky možno umývať v umývačke riadu – pri ich vkladaní do umývačky buďte opatrní, aby nepraskli.