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  • Dokonalá chuť pre skutočných milovníkov kávy
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  • Dokonalá chuť pre skutočných milovníkov kávy
  • Dokonalá chuť pre skutočných milovníkov kávy
  • Dokonalá chuť pre skutočných milovníkov kávy
  • Dokonalá chuť pre skutočných milovníkov kávy
  • Dokonalá chuť pre skutočných milovníkov kávy
  • Dokonalá chuť pre skutočných milovníkov kávy
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  • Dokonalá chuť pre skutočných milovníkov kávy
  • Dokonalá chuť pre skutočných milovníkov kávy
  • Dokonalá chuť pre skutočných milovníkov kávy
  • Dokonalá chuť pre skutočných milovníkov kávy
  • Dokonalá chuť pre skutočných milovníkov kávy

Tento produkt už nie je dostupný

Philips SaecoŠálky na kávu

HD7015/00

Dokonalá chuť pre skutočných milovníkov kávy
Tieto šálky Saeco HD7015/00 boli vytvorené pre skutočných milovníkov kávy. Sklo s dvojitými stenami zachová ideálnu teplotu a chuť vášho obľúbeného kávového nápoja. Vďaka tanierikom môžete ku káve elegantne podávať ďalšie pochúťky.
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Ručne vyrobené šálky s dvojitými stenami s tanierikmi

Dokonalá chuť pre skutočných milovníkov kávy

  • Espresso a cappuccino

Udrží dokonalú teplotu vašej kávy

Tieto špeciálne navrhnuté šálky na kávu s dvojitými stenami udržiavajú optimálnu teplotu vášho espressa, cappucina alebo aj obyčajnej kávy. Dôvodom sú dvojité sklenené steny, ktoré veľmi dobre izolujú horúci nápoj v šálke a súčasne udržiavajú vonkajšie časti chladné – takže ju môžete držať aj bez uška.

Ručne vyrobené profesionálnymi remeselníkmi

Ručne vyrobené profesionálnymi remeselníkmi. Každý kus je originál.

Vychutnajte si teplo, vzhľad, vôňu aj chuť vďaka týmto šálkam

Vychutnajte si teplo, vzhľad, vôňu aj chuť vďaka týmto šálkam Saeco.

Technické špecifikácie

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  • Tipy a triky
Vylúčenie zodpovednosti

  1. Tieto šálky ručne vyrábajú profesionálni remeselníci, preto sa rozmery jednotlivých pohárov môžu mierne líšiť. Pri používaní pohárov a lyžičiek buďte opatrní, aby nepraskla vnútorná alebo vonkajšia sklenená stena. Poháre a tanieriky možno umývať v umývačke riadu – pri ich vkladaní do umývačky buďte opatrní, aby nepraskli.