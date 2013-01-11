Prehľadávať výrazy

    Philips Saeco Poemia Ručný espresso kávovar

    HD8423/09

    Ručný kávovar na prípravu espressa Saeco pre milovníkov tradičnej prípravy ponúka všetko, čo treba na dokonalé espresso na každý deň. Patentovaný tlakový filter Crema zaručí pri každom použití dlhotrvajúcu, lahodnú vrstvu peny.

    S tlakovým filtrom pre krémovú penu

    • Manuálna parná dýza
    • Zaostrenie
    Držiak tlakového filtra na krémovú vrstvu

    Držiak tlakového filtra na krémovú vrstvu

    Tento špeciálny filter na krémovú vrstvu zaručuje dlhotrvajúcu delikátnu krémovú vrstvu – pri akejkoľvek zmesi kávy.

    Vhodný pre mletú kávu aj kapsuly

    Vhodný pre mletú kávu aj kapsuly

    Pre svoje pohodlie si môžete vybrať medzi mletou kávou a kapsulami

    15-barové čerpadlo

    15-barové čerpadlo

    Vysoký tlak zabezpečí, že z pomletej kávy vždy získate maximálnu arómu

    Kvalitné materiály s dlhou životnosťou

    Kvalitné materiály s dlhou životnosťou

    Ručný espresso kávovar Saeco má plášť z vysoko kvalitných a odolných materiálov.

    Držiak pohárov

    Držiak pohárov

    Táto praktická funkcia umožňuje odkladať šálky a poháre na espresso priamo na váš espresso kávovar – budú vždy na dosah a prakticky uložené bez toho, aby zaberali priestor.

    Ergonómia pri každodennom používaní

    Ergonómia pri každodennom používaní

    Či už dopĺňate zomletú kávu alebo vodu, vyprázdňujete filter alebo podnos na odkvapkávanie, všetky priehradky sú priamo prístupné, čím poskytujú maximálne pohodlie.

    Lahodná mliečna pena vďaka klasickému peniču mlieka

    Lahodná mliečna pena vďaka klasickému peniču mlieka

    Kávovar na espresso Saeco je vybavený klasickým peničom mlieka, ktorý baristi nazývajú „Pannarello“. Rozptyľuje paru a ponára sa do mlieka na prípravu úžasnej mliečnej peny. Odhaľte v sebe skrytého baristu pri príprave skvelých mliečnych špecialít tradičným spôsobom!

    Energeticky úsporné

    Vďaka tejto funkcii je spotreba energie minimálna. V pohotovostnom režime stačí 1 W na hodinu. Funkcia sa aktivuje automaticky po 1 hodne, čím šetrí energiu aj peniaze.

    Technické špecifikácie

    • Vlastnosti

      Kompatibilné s filtrami Brita
      Voliteľné
      Nadstavec na horúcu vodu/paru
      Áno
      Rozhranie
      Otočný spínač
      Pannarello
      Plast
      Držiak šálok
      Áno
      Držiak filtra
      Tlaková „krémová vrstva“
      Súbežné varenie
      Áno
      Vhodný pre kapsuly
      Áno

    • Technické špecifikácie

      Materiál varníka
      Nehrdzavejúca oceľ (antikorová)
      Výkon
      950  W
      Dĺžka kábla
      80  cm
      Krajina pôvodu
      • Navrhnuté v Taliansku
      • Vyrobené v Číne
      Počet ohrievačov vody
      1 ohrievač

    • Dizajn

      Farba
      Čierna
      Materiály a povrchová úprava
      ABS

    • Hmotnosť a rozmery

      Rozmery výrobku (D x H x V)
      200 x 265 x 297  mm
      Hmotnosť výrobku
      4  kg
      Maximálna výška šálky
      75  mm
      Objem nádržky na vodu
      1,25  l

