HD8423/09
Pravé talianske espresso na každý deň
Ručný kávovar na prípravu espressa Saeco pre milovníkov tradičnej prípravy ponúka všetko, čo treba na dokonalé espresso na každý deň. Patentovaný tlakový filter Crema zaručí pri každom použití dlhotrvajúcu, lahodnú vrstvu peny.Zobraziť všetky výhody
Tento špeciálny filter na krémovú vrstvu zaručuje dlhotrvajúcu delikátnu krémovú vrstvu – pri akejkoľvek zmesi kávy.
Pre svoje pohodlie si môžete vybrať medzi mletou kávou a kapsulami
Vysoký tlak zabezpečí, že z pomletej kávy vždy získate maximálnu arómu
Ručný espresso kávovar Saeco má plášť z vysoko kvalitných a odolných materiálov.
Táto praktická funkcia umožňuje odkladať šálky a poháre na espresso priamo na váš espresso kávovar – budú vždy na dosah a prakticky uložené bez toho, aby zaberali priestor.
Či už dopĺňate zomletú kávu alebo vodu, vyprázdňujete filter alebo podnos na odkvapkávanie, všetky priehradky sú priamo prístupné, čím poskytujú maximálne pohodlie.
Kávovar na espresso Saeco je vybavený klasickým peničom mlieka, ktorý baristi nazývajú „Pannarello“. Rozptyľuje paru a ponára sa do mlieka na prípravu úžasnej mliečnej peny. Odhaľte v sebe skrytého baristu pri príprave skvelých mliečnych špecialít tradičným spôsobom!
Vďaka tejto funkcii je spotreba energie minimálna. V pohotovostnom režime stačí 1 W na hodinu. Funkcia sa aktivuje automaticky po 1 hodne, čím šetrí energiu aj peniaze.
