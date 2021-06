Čo do pôrodnice pre bábätko?



Taška do pôrodnice už nebude obsahovať len veci pre vás, ale aj pre vaše dieťatko. Je určite krásny pocit ukladať do tašky všetko, čo ste preň s láskou nakúpili počas tehotenstva. Výbavička pre bábätko do pôrodnice by mala obsahovať nielen oblečenie pre novorodenca, ale aj všetko na starostlivosť o veľmi citlivého malého človiečika. Opäť má pôrodnica určite k dispozícii erárne oblečenie pre dojčatá i hygienické pomôcky, ale väčšina mamičiek preferuje, keď má drobček všetko nové a jedinečné. Skutočnosť, že nemocnica má všetko potrebné na starostlivosť o bábätko vás ale môže upokojiť, ak budete na oddelení šestonedelia nervózna z toho, že vám niečo chýba.