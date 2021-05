Účelom tohto dokumentu je úplná a jasná úprava pravidiel predajnej akcie „Darček k nákupu zubnej kefky Philips Sonicare for Kids“ (ďalej len „predajná akcia“).

1. USPORIADATEĽ PREDAJNEJ AKCIE:

Usporiadateľom predajnej akcie je spoločnosť Philips Česká republika s.r.o., so sídlom Rohanské nábřeží 678/23, Karlín, 186 00 Praha 8, Česká republika, IČO: 639 85 306, zapísaná v Obchodnom registri vedenom Mestským súdom v Prahe, v oddiely C, vložke 38206 (ďalej len „usporiadateľ” alebo „Philips Česká republika s.r.o.“).

2. SPOLUPRACUJÚCA AGENTÚRA:

Predajná akcia bude realizovaná v spolupráci s agentúrou Fox Hunter SK, s.r.o., so sídlom Kaštielska 2, 821 05 Bratislava 1 IČO: 44 498 217, zapísanou v Obchodnom registri vedenom Okresným súdom Bratislava I, vložka č.: 55779/B (ďalej len „agentúra“).

3. TERMÍN A MIESTO KONANIA PREDAJNEJ AKCIE:

Predajná akcia prebieha v termíne od 18. 5. 2020 0.00 hod do 31. 12. 2020 23:59 hod ďalej len „čas konania predajnej akcie“) na území Slovenskej republiky (ďalej len „miesto konania predajnej akcie“) u vybraných zmluvných partnerov spoločnosti Philips Česká republika s.r.o., uvedených v závere týchto pravidiel (pozri Zoznam predajcov) (ďalej tiež ako „vybraní predajcovia“).

4. ÚČASTNÍK PREDAJNEJ AKCIE:

Účastníkom predajnej akcie sa môže stať iba fyzická osoba staršia ako 18 rokov s trvalým pobytom a doručovacou adresou na území Slovenskej republiky, ktorá splní podmienky účasti v predajnej akcii upravené v týchto pravidlách predajnej akcie (ďalej len „účastník“).

5. PRODUKTY ZARADENÉ DO PREDAJNEJ AKCIE A DARČEK:

Zákazník, ktorý v čase konania predajnej akcie kúpi u vybraných predajcov sonickú elektrickú zubnú kefku Philips pre deti HX6322/04, HX6321/04 alebo HX6352/42 (ďalej len ako „výrobok“) a splní všetky podmienky účasti na predajnej akcii uvedené v týchto pravidlách, dostane ako darček plyšovú hračku "Sparkly" v hodnote 14,99 EUR.

Darček zákazníkovi poskytne usporiadateľ prostredníctvom agentúry po overení splnenia všetkých podmienok podľa týchto pravidiel. Na overenie splnenia podmienok týchto pravidiel je účastník povinný usporiadateľovi a/alebo agentúre poskytnúť potrebnú súčinnosť.

6. PODMIENKY ÚČASTI V PREDAJNEJ AKCII:

1. Zakúpenie výrobku v čase konania predajnej akcie u vybraných predajcov spoločnosti Philips Česká republika s.r.o. na území Slovenskej republiky. Zakúpením výrobku sa rozumie nákup nového výrobku. Zoznam vybraných predajcov je uvedený na konci týchto pravidiel.

2. Kompletné a riadne vyplnenie online údaje registračného formulára na webových stránkach philips.sk/promo-sonicareforkids a jeho odoslanie, a to do 21 dní od kúpy výrobku v zmysle bodu 1 vyššie. Registračný formulár musí obsahovať vyplnené nasledovné údaje: meno, priezvisko, telefón, adresa, email, kód výrobku, predajcu, u ktorého bol výrobok zakúpený, číslo pokladničného bloku alebo číslo faktúry. Pre úplnú registráciu je potrebné vložiť do elektronickej registrácie scan alebo fotografiu dokladu o kúpe, alebo fotografiu faktúry. Ak nie je ďalej uvedené inak, v prípade nesprávne alebo neúplne vyplneného registračného formulára právo účastníka na účasť v predajnej akcii zaniká. Do predajnej akcie nebudú zaradené najmä tiež registrácie neobsahujúce všetky správne údaje, nespĺňajúce daný formát, či inak nespĺňajúce podmienky predajnej akcie.

Po splnení vyššie špecifikovaných podmienok bude zákazníkovi poslaný darček - plyšová hračka „Sparkly“ - prostredníctvom spolupracujúcej agentúry na doručovaciu adresu účastníka uvedenú v elektronickej registrácii na philips.sk/promo-sonicareforkids, a to do 30 dní od vykonania riadnej registrácie. Uplatniť si nárok na darček v rámci tejto predajnej akcie je možné pre jeden kus výrobku s jedným dokladom o kúpe iba jedenkrát. V prípade chybných alebo neúplných registrácií môže byť účastník vyzvaný k ich doplneniu prostredníctvom emailu. Philips Česká republika s.r.o. nezodpovedá za nedoručenie týchto výziev a nie je povinná kontrolovať správnosť a/alebo úplnosť údajov uvedených účastníkov v registračnom formulári. Účastník zodpovedá za správnosť a úplnosť uvedených údajov. Spoločnosť Philips Česká republika s.r.o. nezodpovedá za chyby pri vyplnení registrácie alebo technické problémy s odoslaním registrácie prostredníctvom internetu.

Nárok na darček tiež nevznikne účastníkovi, resp. zanikne, ak po jeho uplatnení účastník odstúpi od kúpy výrobku/zmluvy uzavretej na diaľku (internetový predaj).

Registrácie, ktoré nebudú uskutočnené do 21 dní od kúpy, nemusia byť akceptované. Posledný možný termín pre zaslanie registrácie je 21. 1. 2021 23:59 hod, a to v prípade, ak ste výrobok kúpil(a) v posledný deň trvania predajnej akcie. Po tomto dátume, tj. po 21. 1. 2021 nebudú žiadne ďalšie elektronické registrácie prijímané. Usporiadateľ predajnej akcie si vyhradzuje právo konečného posúdenia registrácie. Účastník predajnej akcie je povinný uschovať originál dokladu o kúpe či faktúry – dokladu o nákupe za účelom overenia nákupu (ďalej len „pokladničný blok“). Ak na základe prípadnej výzvy usporiadateľa, ev. agentúry nepredloží pokladničný blok/pokladničné bloky o zaplatení výrobku spĺňajúceho podmienky týchto pravidiel, t.j. so zhodnými údajmi uvedenými v rámci registračného formulára, bude z predajnej akcie vyradený bez nároku na darček. Zákazník súhlasí s elektronickým zasielaním dokumentov (daňových dokladov).

Darček, na ktorý vznikol účastníkom tejto predajnej akcie nárok, bude poskytnutý najneskôr do 20. 02. 2021. Akékoľvek otázky alebo reklamácie neposkytnutia darčeku je možné uskutočniť najneskôr do 27. 02. 2021, po tomto dátume bude predajná akcia definitívne ukončená.

Túto predajnú akciu nie je možné kombinovať so zamestnaneckou či partnerskou zľavou poskytovanou usporiadateľom či s inou akciou na podporu predaja usporiadanou a/alebo spoluusporiadanou usporiadateľom (napr. akciou typu cashback) (ďalej len „iná marketingová akcie“). Pokiaľ bude aj napriek vyššie uvedenému do predajnej akcie zaregistrovaný výrobok zakúpený so zamestnaneckou či partnerskou zľavou poskytnutou usporiadateľom či výrobok zaregistrovaný v inej marketingovej akcii, vyhradzuje si usporiadateľ právo účastníka z tejto predajnej akcie vylúčiť.

7. SÚHLAS SO SPRACOVANÍM OSOBNÝCH ÚDAJOV A POSIELANÍM OBCHODNÝCH INFORMÁCIÍ:

Zaškrtnutím príslušného poľa súhlasu s pravidlami tejto predajnej akcie a spracovaním osobných údajov umiestneného v závere registračného formulára účastník súhlasí so spracovávaním svojich osobných údajov vyplnených v registračnom formulári v rámci tejto predajnej akcie, teda v rozsahu: meno, priezvisko, doručovacia adresa (ulica a popisné číslo, obec, PSČ), emailová adresa a telefónne číslo (ďalej len „osobné údaje”) za podmienok príslušných právnych predpisov, tj. zákona Českej republiky č. 110/2019 Zb. o spracovaní osobných údajov o zmene niektorých zákonov a Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady č. 2016/679 z 27. 4 . 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov a voľnom pohybe týchto údajov a o zrušení smernice 95/46/ES (ďalej len „nariadenie o ochrane osobných údajov“), najmä v súlade s ustanovením čl. 6 ods. 1 písm. a) a ustanovením čl. 13 a nasl. nariadenia o ochrane osobných údajov, usporiadateľom ako správcom a s ich následným spracovaním spolupracujúcou agentúrou (spracovateľom) na účely preverenia platnej účasti v predajnej akcii a jej vyhodnotenia a v prípade udelenia súhlasu so zasielaním marketingových oznámení pre účely vytvorenia, vedenia a používania a správy databázy osôb pre zasielanie obchodných oznámení zo strany usporiadateľa a pre zasielanie a šírenie obchodných oznámení usporiadateľa účastníkom, a to na dobu maximálne 5 rokov od ukončenia akcie, počas ktorej budú osobné údaje uložené (ďalej len „Doba súhlasu“). Správca nemá v úmysle odovzdať osobné údaje do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácii. Osobné údaje môžu byť spracovávané v elektronickej podobe automatizovaným spôsobom alebo v tlačenej podobe neautomatizovaným spôsobom a poskytnutie osobných údajov je dobrovoľné. Účastník potvrdzuje, že poskytnuté osobné údaje sú presné a zaväzuje sa svoje osobné údaje uvádzať správne a pravdivo, ako aj informovať správcu bez zbytočného odkladu o zmene vo svojich osobných údajoch. Poskytnutie osobných údajov nie je zákonnou ani zmluvnou požiadavkou alebo požiadavkou, ktorá musí byť uvedená v zmluve, a účastník nie je povinný osobné údaje poskytovať. Neposkytnutie súhlasu so spracovaním osobných údajov pre účely overenia platnej účasti v predajnej akcii a jej vyhodnotenia či jeho odvolanie však vylučuje účasť v predajnej akcii. Vo vzťahu k osobným údajom má účastník právo (i) svoj súhlas kedykoľvek bezplatne odvolať bez toho, aby to malo vplyv na zákonnosť spracúvania založeného na súhlase udelenom pred jeho odvolaním; (ii) na prístup k osobným údajom, tj. právo získať od správcu potvrdenie, či osobné údaje, ktoré sa ho týkajú, sú či nie sú spracované a prípadne právo na prístup k osobným údajom podľa čl. 15 nariadenia o ochrane osobných údajov; (iii) opravu, tj. právo na to, aby správca bez zbytočného odkladu opravil nepresné osobné údaje, ktoré sa účastníka týkajú, a zároveň právo na doplnenie neúplných osobných údajov podľa čl. 16 nariadenia o ochrane osobných údajov; (iv) na vymazanie, tj. právo na to, aby správca bez zbytočného odkladu vymazal osobné údaje, pokiaľ je daný niektorý z dôvodov uvedených v čl. 17 ods. 1 nariadenia o ochrane; (v) prípadne obmedzenia spracovania v prípadoch uvedených v čl. 18 nariadenia o ochrane osobných údajov; (vi) namietať voči spracovaniu osobných údajov za podmienok upravených v čl. 21 nariadenia o ochrane osobných údajov; (vii) na prenosnosť osobných údajov za podmienok stanovených v čl. 20 nariadenia o ochrane osobných údajov; (viii) v prípade pochybností o dodržiavaní práv správcom alebo spracovateľom môže účastník požiadať správcu alebo spracovateľa o vysvetlenie, ako aj požadovať, aby správca alebo spracovateľ odstránili závadný stav. Ak sa účastník domnieva, že došlo k porušeniu právnych predpisov pri spracování jeho osobných údajov, má právo podať sťažnosť u niektorého dozorného úradu. Dozorným úradom je v Slovenskej republike Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, v Českej republike Úrad pre ochranu osobných údajov. Správca informuje účastníka o nasledujúcich kontaktných údajoch pre umožnenie kontaktu účastníka so správcom:

- správcu je možné kontaktovať písomne ​​na adrese sídla správcu uvedenej vyššie v týchto pravidlách, písomne ​​prostredníctvom emailovej adresy: privacy@philips.com alebo telefonicky na tel. č. .: 00 420 233 099 111.

- Správca menoval poverenca na ochranu osobných údajov, ktorým je pani Sylvie van Es, funkcia: Chief Data Privacy Officer DPO pre spoločnosť Royal Philips N.V. a usporiadateľa, emailová adresa: privacy@philips.com, telefónne číslo (sekretariát DPO): + 31 61 20 50 600, všeobecné telefónne číslo Royal Philips N.V. +31 20 59 77 777, adresa: Royal Philips N.V., HBT 16, Amstelplein 2, 1096 BC Amsterdam, Nizozemsko.

Pri spracovaní osobných údajov nedochádza k automatizovanému rozhodovaniu, vrátane profilovania, uvedenému v čl. 22, ods. 1 a 4 nariadenia o ochrane osobných údajov.

Zároveň zaškrtnutím príslušného poľa súhlasu so zasielaním obchodných oznámení umiestneného v závere registračného formulára účastník udeľuje v zmysle § 7 odst. 2 zákona č. 480/2004 Zb., o niektorých službách informačnej spoločnosti a o zmene niektorých zákonov (zákon o niektorých službách informačnej spoločnosti), v znení neskorších predpisov, usporiadateľovi svoj súhlas so zasielaním obchodných oznámení s informáciami o výrobkoch, službách, udalostiach a akciách usporiadateľa a ďalej podniku spoločnosti Philips, resp. koncernu alebo skupiny Philips, a to po Dobu súhlasu a prostredníctvom elektronickej pošty na emailovú adresu uvedenú v registračnom formulári. Účastník je pritom oprávnený tento svoj súhlas so zasielaním obchodných oznámení kedykoľvek odvolať, a to písomne listom na adresu sídla usporiadateľa alebo osobne na adrese sídla usporiadateľa či prostredníctvom elektronickej pošty na emailovú adresu usporiadateľa privacy@philips.com alebo v rámci adresy uvedenej v samostatnom obchodnom oznámení, ktoré mu bude zaslané.

8. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA:

Účasťou v predajnej akcii vyjadruje účastník súhlas s pravidlami predajnej akcie a zaväzuje sa ich plne dodržiavať. Usporiadateľ nezodpovedá za priame či nepriame škody v súvislosti s účasťou na predajnej akcii. Osoby nespĺňajúce podmienky účasti v predajnej akcii alebo konajúce v rozpore s pravidlami nebudú do predajnej akcie zaradené. Usporiadateľ si vyhradzuje právo bez udania dôvodu vylúčiť účastníka predajnej akcie, ktorého chovanie vykazuje známky nekalého či podvodného konania. Usporiadateľ predajnej akcie nezodpovedá za akékoľvek technické problémy v súvislosti s účasťou v predajnej akcii. Usporiadateľ si vyhradzuje právo zo závažných dôvodov predajnú akciu skrátiť, prerušiť alebo zrušiť či zmeniť jej pravidlá. V prípade, že dôjde k zmenám v podmienkach a pravidlách predajnej akcie, bude to vykonané písomne vo forme dodatku a zverejnené na http://www.philips.sk/promo-sonicareforkids. Účinnosť tejto zmeny nastáva v okamihu zverejnenia podľa predchádzajúcej vety. Usporiadateľ predajnej akcie si vyhradzuje právo konečného posúdenia splnenia či nesplnenia podmienok stanovených na získanie darčeku v predajnej akcii.

Predajná akcia, jej pravidlá a vzťahy vzniknuté na jej základe sa riadia právom Českej republiky.

V prípade akýchkoľvek otázok alebo problémov nás kontaktujte prostredníctvom emailu: philips.social.care.cz@philips.com.

Zoznam predajcov:

Alza.sk, a.s.: www.alza.sk

AndreaShop: www.andreashop.sk

DM SK: mojadm.sk

DOMOSS: www.domoss.sk

ELEKTROSPED, a.s.: www.datart.sk; www.hej.sk

EURONICS SK a.s.: www.euronics.sk

FAST PLUS, spol. s r.o.: www.planeoelektro.sk

Feedo SK www.feedo.sk

Herbia, a.s.: www.pilulka.sk

Internet Mall Slovakia, s.r.o.: www.mall.sk

Internet shop s.r.o.: www.notino.sk

KOBOZ SERVICE s. r. o.: www.nazuby.eu

NAY, a.s.: www.nay.sk

Okay Slovakia, spol.s.r.o., www.okay.sk

PROFIMED s.r.o.: www.profimed.eu

Pre deti www.predeti.sk

TPD: www.tpd.sk

V Prahe dňa: 30.04.2020