Získajte na vybrané kuchynské spotrebiče predĺženú záruku 3 roky.

Pravidlá akcie

Predĺžená záruka platí na niže uvedené vybrané kuchynské spotrebiče Philips *, ktoré boli zakúpené v období od 01. 04. 2021 do 31. 12. 2021 u niže uvedených vybraných predajcov.



Ak dôjde k výmene spotrebiča, pokračuje predĺžená záruka spotrebiča, ktorá začala plynúť dátumom zakúpenia spotrebiča. Predĺžená záruka platí iba vtedy, ak bol spotrebič používaný len v domácnosti a boli dodržané záručné podmienky.

Právo na opravu výrobku je možné uplatniť v autorizovaných servisných strediskách spoločnosti Philips. Aktuálne adresy autorizovaných servisných stredísk získate na webovej stránke www.philips.sk/servis.



Ako uplatniť předľženú záruku?

Pre uplatnenie záruky sa musíte zaregistrovať do My Philips do 3 mesiacov od nákupu spotrebiča.

Zákazník má nárok na využitie predĺženej 3 ročnej záruky len pod podmienkou, že autorizovanému servisnému stredisku predloží nasledujúce doklady:

1. Potvrdenie o registrácii na MyPhilips (číslo zmluvy).

2. Platný doklad o kúpe produktu (kópia účtu alebo faktúry vzťahujúcej sa k výrobku zakúpenom v rámci ponúkanej akcie). Odporúčame nahrať ako obrázok pri registrácii výrobku na MyPhilips.



* Zoznam vybraných kuchynských spotrebičov, na ktoré sa vzťahuje predĺžená záruka:



Airfryer (HD9867/90)

Stolné mixéry (HR2224/00, HR3573/90, HR3652/00, HR3655/00)

Tyčové mixéry (HR2656/90)

Odšťavovače (HR1832/02, HR1855/70, HR1888/70, HR1945/80, HR1947/30, HR1922/20)

Varné konvice (HD9359/90, HD9351/91, HD9350/91, HD9339/80)

Hriankovače (HD2650/90)

Ručné mixéry (HR3740/00, HR3745/00)

Zoznam predajcov:

ANDREA SHOP, s.r.o. – www.andreashop.sk

Alza.sk s.r.o. – www.alza.sk

DATART INTERNATIONAL, a.s. – www.datart.sk

DOMOSS – www.domoss.sk

EURONICS SK a.s. – www.euronics.sk

Internet Mall Slovakia, s.r.o. – www.mall.sk

NAY a.s. – www.nay.sk

OKAY s.r.o. -www.okay.sk

Planeo elektro - www.planeoelektro.sk

TPD – www.tpd.sk

Elektrosped, a.s. – www.hej.sk



V Prahe dňa 01. 04. 2021