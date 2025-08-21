Prehľadávať výrazy

Philips
Brilliance 27E3U7903

Navrhnuté pre tvorcov. Kalibrované pre dokonalosť

 
Objavte silu rozlíšenia 5K – váš dokonalý displej s plynulým pripojením Thunderbolt™ 4, funkciou Calman Ready pre kalibrované farby a presnosťou na úrovni štúdia.

Presnosť dotiahnutá k dokonalosti

Vizuálny engine pre moderné kreatívne štúdio


Pre profesionálov, ktorí vyžadujú viac než len pixely – monitor Philips Brilliance 27E3U7903 ponúka rozlíšenie 5K s 218 PPI pre ultrajemné detaily, verné farby a bezproblémovú kompatibilitu.

visualization for 4k vs 5k

Či už upravujete celovečerný film, vytvárate 3D objekty, alebo navrhujete maximálne verné vizuály, každý odtieň a snímka budú vykreslené presne tak, ako ste si predstavovali.

 

  • Rozlíšenie 5120 x 2880 5K UHD
  • 99,5 % Adobe RGB, 99 % DCI-P3/Display P3
  • Presnosť farieb Delta E <2
  • Certifikácia HDR600

 

a woman editing and crafting assets with Philips monitor

Navrhnuté s ohľadom na tvorcov

Každý pixel a každý detail bude presne taký, aký má byť


Od koloristov a animátorov cez hudobných producentov až po herných dizajnérov – monitor Philips Brilliance sa štýlovo prispôsobí každému pracovnému postupu s dokonalou presnosťou. Elegantné predné sklo s antireflexnou úpravou zaistí pohodlné sledovanie za akéhokoľvek osvetlenia. Čistý, minimalistický dizajn sa skvele hodí do kreatívneho prostredia.

Philips Brilluance monitor on a clean desk with just a single Thunderbolt cable connected

 

Výkon, dokovanie a dodávka

Thunderbolt™ 4. Plné dokovanie. Už žiaden neporiadok


Len jeden kábel. Nekonečné možnosti. Monitor Philips Brilliance je viac ako len displej – je to centrálny uzol vášho kreatívneho vybavenia. Vďaka vstupu/výstupu Thunderbolt™ 4, reťazeniu a plnej dokovacej funkcionalite bude vaše štúdio prehľadnejšie, rýchlejšie a výkonnejšie.

Philips Brilluance monitor on a clean desk with just a single Thunderbolt cable connected

Vaše nastavenie – zjednodušené

Thunderbolt™ 4

Smart KVM

5MP AI Webcam

USB-C Docking

Vždy čisto a presne

Webová kamera, ktorá pracuje rovnako tvrdo ako vy


Webová kamera 5MP s automatickým rámovaním vás udrží ostrých a v strede záberu bez ohľadu na to, ako sa práve pohybujete. Je ideálna pre hybridných tvorcov, ktorí vyvažujú spoluprácu a hlboké sústredenie.

Philips Evnia AI autoframing feature

Vytvorené pre inšpiráciu


Minimalistický dizajn. Maximálny výkon.

Inšpirovaný modernými kreatívnymi štúdiami, monitor Philips Brilliance vnesie do vášho priestoru sofistikovanosť. Čisté línie, moderná estetika a účelné konštrukčné riešenie vytvoria prostredie, v ktorom budete radi pracovať.

ready to create with philips brilliance monitor

Ste pripravení začať tvoriť?

 
Vylepšite svoje štúdio s monitorom Philips Brilliance

