Objavte silu rozlíšenia 5K – váš dokonalý displej s plynulým pripojením Thunderbolt™ 4, funkciou Calman Ready pre kalibrované farby a presnosťou na úrovni štúdia.
Presnosť dotiahnutá k dokonalosti
Vizuálny engine pre moderné kreatívne štúdio
Pre profesionálov, ktorí vyžadujú viac než len pixely – monitor Philips Brilliance 27E3U7903 ponúka rozlíšenie 5K s 218 PPI pre ultrajemné detaily, verné farby a bezproblémovú kompatibilitu.
Či už upravujete celovečerný film, vytvárate 3D objekty, alebo navrhujete maximálne verné vizuály, každý odtieň a snímka budú vykreslené presne tak, ako ste si predstavovali.
Rozlíšenie 5120 x 2880 5K UHD
99,5 % Adobe RGB, 99 % DCI-P3/Display P3
Presnosť farieb Delta E <2
Certifikácia HDR600
Navrhnuté s ohľadom na tvorcov
Každý pixel a každý detail bude presne taký, aký má byť
Od koloristov a animátorov cez hudobných producentov až po herných dizajnérov – monitor Philips Brilliance sa štýlovo prispôsobí každému pracovnému postupu s dokonalou presnosťou. Elegantné predné sklo s antireflexnou úpravou zaistí pohodlné sledovanie za akéhokoľvek osvetlenia. Čistý, minimalistický dizajn sa skvele hodí do kreatívneho prostredia.
Filmári a strihači videa
HDR600, Calman Ready, presnosť na úrovni snímok
Grafici
99.5 % AdobeRGB, Delta E <2, antireflexná čistota
Animátori a herní dizajnéri
5K detaily, Smart KVM, rýchlosť Thunderbolt 4
Fotografi a koloristi
Display P3/AdobeRGB, kalibrované z výroby, verné podanie pixelov
Výkon, dokovanie a dodávka
Thunderbolt™ 4. Plné dokovanie. Už žiaden neporiadok
Len jeden kábel. Nekonečné možnosti. Monitor Philips Brilliance je viac ako len displej – je to centrálny uzol vášho kreatívneho vybavenia. Vďaka vstupu/výstupu Thunderbolt™ 4, reťazeniu a plnej dokovacej funkcionalite bude vaše štúdio prehľadnejšie, rýchlejšie a výkonnejšie.
Vaše nastavenie – zjednodušené
Thunderbolt™ 4
Smart KVM
5MP AI Webcam
USB-C Docking
Vždy čisto a presne
Webová kamera, ktorá pracuje rovnako tvrdo ako vy
Webová kamera 5MP s automatickým rámovaním vás udrží ostrých a v strede záberu bez ohľadu na to, ako sa práve pohybujete. Je ideálna pre hybridných tvorcov, ktorí vyvažujú spoluprácu a hlboké sústredenie.
Vytvorené pre inšpiráciu
Minimalistický dizajn. Maximálny výkon.
Inšpirovaný modernými kreatívnymi štúdiami, monitor Philips Brilliance vnesie do vášho priestoru sofistikovanosť. Čisté línie, moderná estetika a účelné konštrukčné riešenie vytvoria prostredie, v ktorom budete radi pracovať.
Ste pripravení začať tvoriť?
Vylepšite svoje štúdio s monitorom Philips Brilliance
Kliknutím na odkaz opustíte oficiálnu webovú stránku Philips Electronics Ltd. ("Philips"). Akékoľvek odkazy na webové stránky tretích strán, ktoré sa môžu objaviť na tejto stránke, sú poskytované len pre vaše pohodlie a v žiadnom prípade nepredstavujú žiadnu príslušnosť alebo podporu informácií poskytovaných na týchto prepojených webových stránkach. Spoločnosť Philips neposkytuje žiadne vyhlásenia ani záruky akéhokoľvek druhu v súvislosti s akýmikoľvek webovými stránkami tretích strán alebo informáciami na nich obsiahnutými.
