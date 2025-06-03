Prehľadávať výrazy

Philips oled care banner image

Prehľad funkcií

QD-OLED Care

Monitory Philips Evnia sú vybavené softvérovými nástrojmi, ktoré patria k tým najlepším – zabraňujú vypáleniu obrazu a udržiavajú váš monitor v dobrom stave. Potenciálnym problémom, ktorý súvisí s panelmi QD-OLED, je riziko vypálenia obrazu. Pri správnej starostlivosti sa však toto riziko v prípade panelov QD-OLED výrazne zníži.

Ochrana proti viacnásobnému logu

Deteguje a utlmí statické logá na obrazovke.


Pomáha zabrániť vypáleniu loga, najmä v situáciách, kedy logo zostáva po dlhý čas na rovnakom mieste.

Detects and dims static logos on screen before and after

Deteguje a utlmí statické logá na obrazovke.


Rozpozná viac log súčasne.

Automatic logo detection gaming in use

Úrovne zníženia jasu


Úroveň 1: 10 % zníženie jasu

Úroveň 2: 20 % zníženie jasu

 

Výsledkom je minimálny dopad na celkový zážitok zo sledovania a ochrana citlivých oblastí obrazovky.

Luminance reduction before and after

Obmedzovač jasu okrajov

 

Znižuje jas v miestach, kde sa prejavuje výrazný rozdiel medzi svetlými a tmavými časťami, ako sú napr. letterboxy (čierne pruhy hore a dole) alebo pillar boxy (bočné pruhy), čo je časté pri prehrávaní filmov alebo použití viac okien/zdrojov.

Obmedzovač jasu
okrajov Letter BOX

Obmedzovač jasu
okrajov Pillar BOX

Obmedzovač jasu
okrajov vertikálneho
rozdelenia

Obmedzovač jasu
okrajov Letter BOX

Obmedzovač jasu
okrajov Pillar BOX

Obmedzovač jasu
okrajov vertikálneho
rozdelenia

Obmedzovač jasu hlavného panelu

 
Identifikuje hlavné statické panely a utlmí ich tak, aby ich chránil.




Deteguje hlavné statické panely (napr. hlavný panel Windows), ktoré zostávajú viditeľné po dlhší čas. Znižuje jas v týchto oblastiach s cieľom prevencie retencie obrazu. Ideálny pre používateľov, ktorí často pracujú alebo hrajú hry so statickými prvky používateľského rozhrania.

Before After

Tepelná ochrana

 
 
Proaktívne kontroluje teplotu panelu znížením jasu pri zvýšení teploty. Pomáha udržať teplotu monitora pod 60 °C, čo zaistí jeho dlhú životnosť a stabilný výkon, najmä počas intenzívneho hrania hier.

Ako to funguje:

Before After

  • Pokiaľ teplota prekročí 60 °C, automaticky sa zníži jas.
  • Proaktívne kontroluje teplotu panelu znížením jasu pri zvýšení teploty.
  • Pomáha udržať teplotu monitora pod 60 °C, čo zaisťuje jeho dlhú životnosť a stabilný výkon, najmä počas intenzívneho hrania hier.

 

Táto funkcia vyvažuje výkon a bezpečnosť panelu bez zásahov používateľa.

Hľadáte niečo iné?

