QD-OLED Care

Monitory Philips Evnia sú vybavené softvérovými nástrojmi, ktoré patria k tým najlepším – zabraňujú vypáleniu obrazu a udržiavajú váš monitor v dobrom stave. Potenciálnym problémom, ktorý súvisí s panelmi QD-OLED, je riziko vypálenia obrazu. Pri správnej starostlivosti sa však toto riziko v prípade panelov QD-OLED výrazne zníži.
Ochrana proti viacnásobnému logu
Deteguje a utlmí statické logá na obrazovke.
Pomáha zabrániť vypáleniu loga, najmä v situáciách, kedy logo zostáva po dlhý čas na rovnakom mieste.
Rozpozná viac log súčasne.
Rozpozná viac log súčasne.
Úrovne zníženia jasu
Úroveň 1: 10 % zníženie jasu
Úroveň 2: 20 % zníženie jasu
Výsledkom je minimálny dopad na celkový zážitok zo sledovania a ochrana citlivých oblastí obrazovky.
Obmedzovač jasu okrajov
Znižuje jas v miestach, kde sa prejavuje výrazný rozdiel medzi svetlými a tmavými časťami, ako sú napr. letterboxy (čierne pruhy hore a dole) alebo pillar boxy (bočné pruhy), čo je časté pri prehrávaní filmov alebo použití viac okien/zdrojov.
Obmedzovač jasu okrajov Letter BOX
Obmedzovač jasu okrajov Pillar BOX
Obmedzovač jasu okrajov vertikálneho rozdelenia
Obmedzovač jasu okrajov Letter BOX
Obmedzovač jasu okrajov Pillar BOX
Obmedzovač jasu okrajov vertikálneho rozdelenia
Obmedzovač jasu hlavného panelu
Identifikuje hlavné statické panely a utlmí ich tak, aby ich chránil.
Deteguje hlavné statické panely (napr. hlavný panel Windows), ktoré zostávajú viditeľné po dlhší čas. Znižuje jas v týchto oblastiach s cieľom prevencie retencie obrazu. Ideálny pre používateľov, ktorí často pracujú alebo hrajú hry so statickými prvky používateľského rozhrania.
BeforeAfter
Tepelná ochrana
Proaktívne kontroluje teplotu panelu znížením jasu pri zvýšení teploty. Pomáha udržať teplotu monitora pod 60 °C, čo zaistí jeho dlhú životnosť a stabilný výkon, najmä počas intenzívneho hrania hier.
Ako to funguje:
Pokiaľ teplota prekročí 60 °C, automaticky sa zníži jas.
Proaktívne kontroluje teplotu panelu znížením jasu pri zvýšení teploty.
Táto funkcia vyvažuje výkon a bezpečnosť panelu bez zásahov používateľa.
Táto funkcia vyvažuje výkon a bezpečnosť panelu bez zásahov používateľa.
