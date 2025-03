Čo je certifikát TCO?

TCO je hlavnou globálnou certifikáciou udržateľnosti produktov IT, ktorá stanovuje vysoké štandardy pre zodpovednosť voči životnému prostrediu a sociálnu zodpovednosť počas celého životného cyklu produktu. Nie je to len štítok – je to záväzok vytvoriť lepší a ekologickejší svet prostredníctvom inteligentnejších možností výberu produktov.