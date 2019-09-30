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Tento produkt už nie je dostupný

5400 seriesUltra tenký LED televízor s rozlíšením Full HD

22PFS5403/12

4.5

| (2) Recenzie

Ultra tenký LED televízor s rozlíšením Full HD

Zoberte zábavu so sebou. Kompaktný televízor Philips 5400 je ideálny na stanovanie, cestovanie a výlet loďou. Všetko potrebné sa nachádza v balení, takže ho stačí jednoducho pripojiť do 12 V zásuvky a začať si vychutnávať domáci komfort aj na cestách.

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99,91 % ľudí, ktorí vyskúšajú Ambilight TV, ho už nikdy nechce vrátiť. 1

s Pixel Plus HD

Ultra tenký LED televízor s rozlíšením Full HD

  • 55 cm (22")

  • Picture Performance Index 200

  • FHD

  • Pixel Plus HD

12 V kábel pripája televízor k mobilnému zdroju napájania

Svoj televízor na cestách jednoducho pripojíte pomocou 12 V napájacieho kábla pripojeného k automobilu, kamiónu, karavanu, lodi alebo akémukoľvek inému 12-voltovému zdroju napájania.

Kompaktný prenosný TV: navrhnutý, aby bol vždy stredobodom zábavy

Štýlový, kompaktný, ľahký a prenosný. Na televízore s malou obrazovkou si môžete pozrieť obľúbené programy, nech ste kdekoľvek – v kuchyni alebo na stanovačke s rodinou. Vďaka prenosnému televízoru vám neuniknú správy ani výsledky vašich obľúbených športových zápasov. Je navrhnutý tak, aby bol vždy tam, kde je zábava.

Pixel Plus HD. Ostrý obraz z akéhokoľvek zdroja.

Technológia Philips Pixel Plus HD optimalizuje kvalitu obrazu a prináša ostrý obraz s nádherným kontrastom. Či už sledujete káblovú televíziu alebo obsah z disku, môžete si vychutnať ostrejší obraz s jasnejšou bielou a hlbšou čiernou.

Technické špecifikácie

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Hodnotenie

Tieto recenzie spravuje Bazaarvoice a sú v súlade so Zásadami autenticity Bazaarvoice, ktoré sú podporené technológiou proti podvodom a ľudskou kontrolou. Podrobnosti nájdete na
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4.5

z 5

2

Recenzie

3
2
1

30/09/2019

Česká republika

Česká republika

Velmi dobrý

Použití při napájení slunečním panelem a baterií je super a naprosto bez problémů. Minimální spotřeba, dobrá citlivost, výborný obraz.. Zvuk v mezích možností. Velmi dobré přizpůsobení nastavení svým potřebám.

Táto recenzia bola vytvorená pre 5400 series 22PFS5403 Ultratenký LED televizor Full HD

Táto recenzia bola vytvorená pre 5400 series 22PFS5403 Ultratenký LED televizor Full HD

23/07/2020

Česká republika

Česká republika

Overený kupujúci

Dobra jednoducha telka

Dobra televize do loznice. Obraz je bazva, nema sice chytre funkce, ale to nevadi.

Výhody

Skvely obraz

Nevýhody

Chybi chytre funkce

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre 5400 series 22PFS5403 Ultratenký LED televizor Full HD

Dátum použitia 2019-06-23

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre 5400 series 22PFS5403 Ultratenký LED televizor Full HD

Dátum použitia 2019-06-23

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Vylúčenie zodpovednosti

  1. Na základe výsledkov skúšobného programu Ambilight vo Švédsku, Dánsku, Fínsku, Nórsku, Spojenom kráľovstve, Nemecku, Rakúsku a Francúzsku v období od 24. februára 2023 do 28. februára 2025. Počas tohto obdobia sa 99,91 % účastníkov rozhodlo ponechať si svoj Ambilight TV napriek možnosti vrátiť ho bez uvedenia dôvodu a získať plnú náhradu. 

  1. Funkcia elektronického sprievodcu programom a zobrazenie plánovaných programov (maximálne 8 dní) závisí od konkrétnej krajiny a operátora.

  2. Spotreba energie v kWh za rok na základe spotreby energie televízora spusteného 4 hodiny denne po dobu 365 dní. Skutočná spotreba energie bude závisieť od spôsobu využívania televízora.

  3. Televízor podporuje príjem signálu DVB voľne prístupného vysielania. Špecifickí operátori DVB nemusia byť podporovaní. Aktuálny zoznam nájdete v časti Najčastejšie otázky na stránke podpory výrobkov spoločnosti Philips. Niektorí operátori vyžadujú podmienený prístup a registráciu. Ďalšie informácie získate u svojho operátora.

  4. (Philips) kompatibilné iba s konkrétnym prehrávačom značky Philips.

  5. Olovo sa nachádza iba v určitých súčiastkach alebo komponentoch tohto televízora, pri ktorých podľa existujúcich výnimiek smernice RoHs neexistujú v rámci technológie žiadne alternatívy.