Tento produkt už nie je dostupný
22PFS5403/12
Ultra tenký LED televízor s rozlíšením Full HD
Zoberte zábavu so sebou. Kompaktný televízor Philips 5400 je ideálny na stanovanie, cestovanie a výlet loďou. Všetko potrebné sa nachádza v balení, takže ho stačí jednoducho pripojiť do 12 V zásuvky a začať si vychutnávať domáci komfort aj na cestách.
55 cm (22")
Picture Performance Index 200
FHD
Pixel Plus HD
Svoj televízor na cestách jednoducho pripojíte pomocou 12 V napájacieho kábla pripojeného k automobilu, kamiónu, karavanu, lodi alebo akémukoľvek inému 12-voltovému zdroju napájania.
Štýlový, kompaktný, ľahký a prenosný. Na televízore s malou obrazovkou si môžete pozrieť obľúbené programy, nech ste kdekoľvek – v kuchyni alebo na stanovačke s rodinou. Vďaka prenosnému televízoru vám neuniknú správy ani výsledky vašich obľúbených športových zápasov. Je navrhnutý tak, aby bol vždy tam, kde je zábava.
Technológia Philips Pixel Plus HD optimalizuje kvalitu obrazu a prináša ostrý obraz s nádherným kontrastom. Či už sledujete káblovú televíziu alebo obsah z disku, môžete si vychutnať ostrejší obraz s jasnejšou bielou a hlbšou čiernou.
4.5
z 5
2
Recenzie
Cyklista11
30/09/2019
Česká republika
Velmi dobrý
Použití při napájení slunečním panelem a baterií je super a naprosto bez problémů. Minimální spotřeba, dobrá citlivost, výborný obraz.. Zvuk v mezích možností. Velmi dobré přizpůsobení nastavení svým potřebám.
Táto recenzia bola vytvorená pre 5400 series 22PFS5403 Ultratenký LED televizor Full HD
Táto recenzia bola vytvorená pre 5400 series 22PFS5403 Ultratenký LED televizor Full HD
Muz z Prahy
23/07/2020
Česká republika
Overený kupujúci
Dobra jednoducha telka
Dobra televize do loznice. Obraz je bazva, nema sice chytre funkce, ale to nevadi.
Výhody
Skvely obraz
Nevýhody
Chybi chytre funkce
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre 5400 series 22PFS5403 Ultratenký LED televizor Full HD
Dátum použitia 2019-06-23
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre 5400 series 22PFS5403 Ultratenký LED televizor Full HD
Dátum použitia 2019-06-23
Na základe výsledkov skúšobného programu Ambilight vo Švédsku, Dánsku, Fínsku, Nórsku, Spojenom kráľovstve, Nemecku, Rakúsku a Francúzsku v období od 24. februára 2023 do 28. februára 2025. Počas tohto obdobia sa 99,91 % účastníkov rozhodlo ponechať si svoj Ambilight TV napriek možnosti vrátiť ho bez uvedenia dôvodu a získať plnú náhradu.
Funkcia elektronického sprievodcu programom a zobrazenie plánovaných programov (maximálne 8 dní) závisí od konkrétnej krajiny a operátora.
Spotreba energie v kWh za rok na základe spotreby energie televízora spusteného 4 hodiny denne po dobu 365 dní. Skutočná spotreba energie bude závisieť od spôsobu využívania televízora.
Televízor podporuje príjem signálu DVB voľne prístupného vysielania. Špecifickí operátori DVB nemusia byť podporovaní. Aktuálny zoznam nájdete v časti Najčastejšie otázky na stránke podpory výrobkov spoločnosti Philips. Niektorí operátori vyžadujú podmienený prístup a registráciu. Ďalšie informácie získate u svojho operátora.
(Philips) kompatibilné iba s konkrétnym prehrávačom značky Philips.
Olovo sa nachádza iba v určitých súčiastkach alebo komponentoch tohto televízora, pri ktorých podľa existujúcich výnimiek smernice RoHs neexistujú v rámci technológie žiadne alternatívy.