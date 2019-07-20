Tento produkt už nie je dostupný
22PFT4000/12
Tenký LED televízor s rozlíšením Full HD
Všetko, čo potrebujete v jednom kompaktnom dizajne: Tenký LED televízor série 4000 od spoločnosti Philips s technológiou Digital Crystal Clear. Vychutnajte si jasný obraz, čistý zvuk a ďalšie funkcie ako napríklad praktické doplnkové porty USB a HDMI. Ideálna voľba pre každú miestnosť vo vašom dome.
56 cm (22”)
Full HD LED TV
DVB-T/T2/C
Rám tradičných televízorov ich obopína ako rám na fotografie. Náš výnimočne úzky rám je moderný a štíhly a vy si môžete vychutnať väčší obraz.
Vyhnite sa spleti káblov a využite na prenos obrazu aj zvuku do svojho televízora jeden HDMI kábel. Technológia HDMI prenáša signál bez kompresie, výsledkom čoho je najvyššia kvalita prenášaná zo zdroja priamo na obrazovku. V spojení s funkciou Philips Easylink vám postačí len jedno diaľkové ovládanie, pomocou ktorého môžete vykonávať väčšinu operácií vo svojom televízore, DVD, Blu-ray, koncovom prijímači káblovej televízie alebo systéme domáceho kina.
Štýlový, kompaktný a ľahký. Vďaka televízoru s malou obrazovkou môžete sledovať svoje obľúbené programy v kuchyni, správy nepremeškáte, ani ak máte ešte prácu v garáži, a výsledky športového zápasu si môžete pozrieť priamo na grilovačke. Prenosný televízor bude vždy stredobodom zábavy!
4.1
z 5
13
Recenzie
85%
Odporúča tento produkt
Руденко
20/07/2019
Україна
Ідеальний телевізор для кухні
Гарний колір, чудовий звук. Один з мінусів, при несправності пульта, керувати телевізором не буде можливості
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre 4000 series 22PFT4000 Full HD Slim LED TV
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre 4000 series 22PFT4000 Full HD Slim LED TV
Jurijs
22/07/2017
Latvija
Overený kupujúci
Super
Ļoti labs televizors priekš virtuves,ļoti laba bildes kvalitāte,viegli saprotami iestatījumi.
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre 4000 series 22PFT4000 Full HD Slim LED televizors
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre 4000 series 22PFT4000 Full HD Slim LED televizors
Vlad67
25/05/2017
România
Un produs excelent
Raport bun calitate/pret functionalitate excelenta, usurinta in manevrare, culori foarte clare si bune, suficiente iesiri pentru a conecta diferite dispozitive.
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre 4000 series 22PFT4000 LED TV subţire Full HD
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre 4000 series 22PFT4000 LED TV subţire Full HD
Na základe výsledkov skúšobného programu Ambilight vo Švédsku, Dánsku, Fínsku, Nórsku, Spojenom kráľovstve, Nemecku, Rakúsku a Francúzsku v období od 24. februára 2023 do 28. februára 2025. Počas tohto obdobia sa 99,91 % účastníkov rozhodlo ponechať si svoj Ambilight TV napriek možnosti vrátiť ho bez uvedenia dôvodu a získať plnú náhradu.
Funkcia elektronického sprievodcu programom a zobrazenie plánovaných programov (maximálne 8 dní) závisí od konkrétnej krajiny a operátora.
Spotreba energie v kWh za rok na základe spotreby energie televízora spusteného 4 hodiny denne po dobu 365 dní. Skutočná spotreba energie bude závisieť od spôsobu využívania televízora.
Televízor podporuje príjem signálu DVB voľne prístupného vysielania. Špecifickí operátori DVB nemusia byť podporovaní. Aktuálny zoznam nájdete v časti Najčastejšie otázky na stránke podpory výrobkov spoločnosti Philips. Niektorí operátori vyžadujú podmienený prístup a registráciu. Ďalšie informácie získate u svojho operátora.
(Philips) kompatibilné iba s konkrétnym prehrávačom značky Philips.