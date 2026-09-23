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244E2SB/00
Skvelá zábava na vašom veľkom displeji s HDMI
Tento veľký multimediálny displej Full HD 244E2 s rozhraním HDMI a štýlovými ovládacími prvkami SmartTouch vám pootvorí bránu do sveta filmov a hier
24" (61 cm) E-line
Full HD
SmartImage Lite je exkluzívna a špičková technológia spoločnosti Philips, ktorá analyzuje obsah, ktorý sa zobrazuje na vašej obrazovke. Na základe vami vybraného scenára technológia SmartImage Lite dynamicky zdokonalí kontrast, sýtosť farieb a ostrosť obrázkov a videí, čím sa dosiahne jedinečný zobrazovací výkon – a to všetko v reálnom čase pomocou stlačenia jedného tlačidla.
Ovládacie prvky SmartTouch sú inteligentné, dotykom ovládané ikony, ktoré nahradzujú vyčnievajúce tlačidlá. Ovládacie prvky SmartTouch, ktoré reagujú aj na ten najľahší dotyk, napríklad zapínajú monitor alebo zjasňujú a zostrujú displej pomocou funkcie SmartImage Lite. Keď sú aktivované, ikony SmartTouch svietia, čím signalizujú, že vaše príkazy sa vykonali.
SmartControl Lite je ďalšia generácia riadiaceho softvéru monitora s grafickým používateľským rozhraním s 3D ikonami. Umožňuje používateľovi jemne dolaďovať množstvo parametrov monitora, ako je farba, jas, kalibrácia obrazovky, multimédiá, správa identifikátorov a pod., pomocou myši.
Nájdite často kladené otázky, používateľské príručky, bezpečnostné informácie a tipy.
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