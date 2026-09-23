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Tento produkt už nie je dostupný

LCD monitor s HDMI

244E2SB/00

Skvelá zábava na vašom veľkom displeji s HDMI

Tento veľký multimediálny displej Full HD 244E2 s rozhraním HDMI a štýlovými ovládacími prvkami SmartTouch vám pootvorí bránu do sveta filmov a hier

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Skvelá zábava na vašom veľkom displeji s HDMI

  • 24" (61 cm) E-line

  • Full HD

SmartImage Lite slúži na zdokonalenie zážitku pri sledovaní LCD displejov

SmartImage Lite je exkluzívna a špičková technológia spoločnosti Philips, ktorá analyzuje obsah, ktorý sa zobrazuje na vašej obrazovke. Na základe vami vybraného scenára technológia SmartImage Lite dynamicky zdokonalí kontrast, sýtosť farieb a ostrosť obrázkov a videí, čím sa dosiahne jedinečný zobrazovací výkon – a to všetko v reálnom čase pomocou stlačenia jedného tlačidla.

Štýlové ovládacie prvky SmartTouch

Ovládacie prvky SmartTouch sú inteligentné, dotykom ovládané ikony, ktoré nahradzujú vyčnievajúce tlačidlá. Ovládacie prvky SmartTouch, ktoré reagujú aj na ten najľahší dotyk, napríklad zapínajú monitor alebo zjasňujú a zostrujú displej pomocou funkcie SmartImage Lite. Keď sú aktivované, ikony SmartTouch svietia, čím signalizujú, že vaše príkazy sa vykonali.

Bezproblémové ladenie zobrazovacieho výkonu s funkciou SmartControl Lite

SmartControl Lite je ďalšia generácia riadiaceho softvéru monitora s grafickým používateľským rozhraním s 3D ikonami. Umožňuje používateľovi jemne dolaďovať množstvo parametrov monitora, ako je farba, jas, kalibrácia obrazovky, multimédiá, správa identifikátorov a pod., pomocou myši.

Technické špecifikácie

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