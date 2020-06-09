Tento produkt už nie je dostupný
32PFS5603/12
Ultra tenký LED televízor s rozlíšením Full HD
Vychutnajte si čistý a minimalistický dizajn tohto bieleho televízora Philips 5600. Jeho štíhly a prispôsobený vzhľad dokonale zapadne do vášho interiéru. Vďaka svojmu vysokokvalitnému obrazu v rozlíšení Full HD je tento televízor ideálnou voľbou pre každého, kto hľadá jednoduchosť.
80 cm (32")
Picture Performance Index 200
FHD
Pixel Plus HD
Pripojte kľúč USB, digitálny fotoaparát, prehrávač mp3 alebo iné multimediálne zariadenie k portu USB na televízore a prehrávajte fotografie, videá a hudbu pomocou jednoduchého prehľadávača obsahu priamo na obrazovke.
Vyhnite sa spleti káblov a využite na prenos obrazu aj zvuku do svojho televízora jeden HDMI kábel. Technológia HDMI prenáša signál bez kompresie, výsledkom čoho je najvyššia kvalita prenášaná zo zdroja priamo na obrazovku. V spojení s funkciou Philips Easylink vám postačí len jedno diaľkové ovládanie, pomocou ktorého môžete vykonávať väčšinu operácií vo svojom televízore, DVD, Blu-ray, koncovom prijímači káblovej televízie alebo systéme domáceho kina.
Na kvalite obrazu záleží. Bežné HDTV prinášajú kvalitu, no vy chcete viac. Predstavte si ostré detaily, vysoký jas, úžasný kontrast a realistické farby pre skutočne živý obraz.
4.6
z 5
24
Recenzie
92%
Odporúča tento produkt
Jiřulka
09/06/2020
Česká republika
Overený kupujúci
Philips 32PFS5603
Výborný obraz, velmi solidní zvuk, trochu pomalejší přepínání kanálů, ale jde to přežít ;-). Pěkný bílý design
Výhody
Super obraz!
Nevýhody
Prodleva při přepínání kanálů
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre 5600 series 32PFS5603 Ultratenký LED televizor Full HD
Dátum použitia 2019-05-09
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre 5600 series 32PFS5603 Ultratenký LED televizor Full HD
Dátum použitia 2019-05-09
šejba
25/01/2020
Česká republika
Overený kupujúci
dokonalost sama
je dokonale propracovaná po všech stránkách,doporučuji všem
Výhody
dokonalý obraz,tenké tělo,žádná váha
Nevýhody
nic,zatím
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre 5600 series 32PFS5603 Ultratenký LED televizor Full HD
Dátum použitia 2018-12-25
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre 5600 series 32PFS5603 Ultratenký LED televizor Full HD
Dátum použitia 2018-12-25
Booh
01/10/2019
Česká republika
Doporučuji
Televizi používáme již rok a jsme s ní velmi spokojeni. Skvělý obraz, jednoduché ovládání, vše jak má být. Mohu jen doporučit.
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre 5600 series 24PFS5603 Ultratenký LED televizor Full HD
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre 5600 series 24PFS5603 Ultratenký LED televizor Full HD
Na základe výsledkov skúšobného programu Ambilight vo Švédsku, Dánsku, Fínsku, Nórsku, Spojenom kráľovstve, Nemecku, Rakúsku a Francúzsku v období od 24. februára 2023 do 28. februára 2025. Počas tohto obdobia sa 99,91 % účastníkov rozhodlo ponechať si svoj Ambilight TV napriek možnosti vrátiť ho bez uvedenia dôvodu a získať plnú náhradu.
Funkcia elektronického sprievodcu programom a zobrazenie plánovaných programov (maximálne 8 dní) závisí od konkrétnej krajiny a operátora.
Spotreba energie v kWh za rok na základe spotreby energie televízora spusteného 4 hodiny denne po dobu 365 dní. Skutočná spotreba energie bude závisieť od spôsobu využívania televízora.
Televízor podporuje príjem signálu DVB voľne prístupného vysielania. Špecifickí operátori DVB nemusia byť podporovaní. Aktuálny zoznam nájdete v časti Najčastejšie otázky na stránke podpory výrobkov spoločnosti Philips. Niektorí operátori vyžadujú podmienený prístup a registráciu. Ďalšie informácie získate u svojho operátora.
(Philips) kompatibilné iba s konkrétnym prehrávačom značky Philips.
Olovo sa nachádza iba v určitých súčiastkach alebo komponentoch tohto televízora, pri ktorých podľa existujúcich výnimiek smernice RoHs neexistujú v rámci technológie žiadne alternatívy.