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Tento produkt už nie je dostupný

4000 seriesMimoriadne tenký LED televízor

32PHS4032/12

4.3

| (3) Recenzie | 100% Odporúča tento produkt

Mimoriadne tenký LED televízor

Prenosný a krásny. Televízor Philips 4000 je stvorený na to, aby ste si ho mohli zobrať všade so sebou. Vďaka mimoriadne tenkému profilu a čistému bielemu rámu bude vyzerať skvelo v každej miestnosti.

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99,91 % ľudí, ktorí vyskúšajú Ambilight TV, ho už nikdy nechce vrátiť. 1

s Digital Crystal Clear

Mimoriadne tenký LED televízor

  • 80 cm (32")

  • LED TV

  • DVB T/C/T2/T2-HD/S/S2

Picture Performance Index vylepšuje každý aspekt zobrazenia

Picture Performance Index vylepšuje každý aspekt zobrazenia

Picture Performance Index je kombináciou technológie zobrazenia od spoločnosti Philips a vyspelých systémov spracovania obrazu. Je zameraná na zlepšenie okom vnímateľných prvkov: ostrosti, pohybu, kontrastu a farby. Nech už budete zobrazovať obsah z akéhokoľvek zdroja, zakaždým si vychutnáte dokonale ostré obrazy s neuveriteľnými detailmi a hĺbkou, tie najhlbšie čierne, najžiarivejšie biele a najživšie, žiarivé farby, ale aj prirodzene pôsobiace tóny pokožky.

Televízor s technológiou LED pre obraz s neuveriteľným kontrastom

Vďaka podsvieteniu diódami LED si môžete vychutnať nízku spotrebu a elegantné štíhle línie televízora, ako aj vysoký jas, skvelý kontrast a živé farby.

Elegantná biela farba dodá každej miestnosti moderný vzhľad

Vieme, že od svojho televízora s malou obrazovkou chcete skvelý vzhľad aj rovnako dobrý výkon. Preto náš tím dizajnérov skombinoval elegantný rám so sofistikovaným bielym lesklým prevedením a vytvoril svieži, moderný dizajn, ktorý rozžiari každú miestnosť.

Technické špecifikácie

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Hodnotenie

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4.3

z 5

3

Recenzie

100%

Odporúča tento produkt

3
2
1

01/04/2019

Україна

Україна

Великолепный телевизор

Искал именно белый телевизор. Дизайн очень строгий и элегантный. Сборка на высоте. Прост в использовании. Функционал достаточный для телевизоров такого класса. Картинка с цифровых источников качественная. Радуют углы обзора. Звук объёмный. Всем рекомендую.

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre 4000 series 32PHS4032 Ультратонкий світлодіодний телевізор

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre 4000 series 32PHS4032 Ультратонкий світлодіодний телевізор

26/03/2018

Eesti

Eesti

TV on väga hea

Pilt, värvid, välimus - väga hea. Ainult arvuti monitorina kasutada ei saa - resolutsioon liiga väike . Heli stiil - arusaamatu milleks see on tehtud. Filmi heli liiga vaikne!

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre 4000 series 32PHS4032 Üliõhuke LED-teler

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre 4000 series 32PHS4032 Üliõhuke LED-teler

01/01/2018

România

România

Recomand cu incredere

Un produs bine realizat, cu un design frumos. Raportul calitate pret este bun. Singurul inconvenient este complexitatea meniului.Are prea mult ''stufaris'' .

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre 4000 series 32PHS4032 Televizor LED ultrasubţire

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre 4000 series 32PHS4032 Televizor LED ultrasubţire

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Vylúčenie zodpovednosti

  1. Na základe výsledkov skúšobného programu Ambilight vo Švédsku, Dánsku, Fínsku, Nórsku, Spojenom kráľovstve, Nemecku, Rakúsku a Francúzsku v období od 24. februára 2023 do 28. februára 2025. Počas tohto obdobia sa 99,91 % účastníkov rozhodlo ponechať si svoj Ambilight TV napriek možnosti vrátiť ho bez uvedenia dôvodu a získať plnú náhradu. 

  1. Funkcia elektronického sprievodcu programom a zobrazenie plánovaných programov (maximálne 8 dní) závisí od konkrétnej krajiny a operátora.

  2. Spotreba energie v kWh za rok na základe spotreby energie televízora spusteného 4 hodiny denne po dobu 365 dní. Skutočná spotreba energie bude závisieť od spôsobu využívania televízora.

  3. Televízor podporuje príjem signálu DVB voľne prístupného vysielania. Špecifickí operátori DVB nemusia byť podporovaní. Aktuálny zoznam nájdete v časti Najčastejšie otázky na stránke podpory výrobkov spoločnosti Philips. Niektorí operátori vyžadujú podmienený prístup a registráciu. Ďalšie informácie získate u svojho operátora.

  4. (Philips) kompatibilné iba s konkrétnym prehrávačom značky Philips.

  5. Olovo sa nachádza iba v určitých súčiastkach alebo komponentoch tohto televízora, pri ktorých podľa existujúcich výnimiek smernice RoHs neexistujú v rámci technológie žiadne alternatívy.