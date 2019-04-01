Tento produkt už nie je dostupný
32PHS4032/12
Mimoriadne tenký LED televízor
Prenosný a krásny. Televízor Philips 4000 je stvorený na to, aby ste si ho mohli zobrať všade so sebou. Vďaka mimoriadne tenkému profilu a čistému bielemu rámu bude vyzerať skvelo v každej miestnosti.
80 cm (32")
LED TV
DVB T/C/T2/T2-HD/S/S2
Picture Performance Index je kombináciou technológie zobrazenia od spoločnosti Philips a vyspelých systémov spracovania obrazu. Je zameraná na zlepšenie okom vnímateľných prvkov: ostrosti, pohybu, kontrastu a farby. Nech už budete zobrazovať obsah z akéhokoľvek zdroja, zakaždým si vychutnáte dokonale ostré obrazy s neuveriteľnými detailmi a hĺbkou, tie najhlbšie čierne, najžiarivejšie biele a najživšie, žiarivé farby, ale aj prirodzene pôsobiace tóny pokožky.
Vďaka podsvieteniu diódami LED si môžete vychutnať nízku spotrebu a elegantné štíhle línie televízora, ako aj vysoký jas, skvelý kontrast a živé farby.
Vieme, že od svojho televízora s malou obrazovkou chcete skvelý vzhľad aj rovnako dobrý výkon. Preto náš tím dizajnérov skombinoval elegantný rám so sofistikovaným bielym lesklým prevedením a vytvoril svieži, moderný dizajn, ktorý rozžiari každú miestnosť.
4.3
z 5
3
Recenzie
100%
Odporúča tento produkt
NeighborD
01/04/2019
Україна
Великолепный телевизор
Искал именно белый телевизор. Дизайн очень строгий и элегантный. Сборка на высоте. Прост в использовании. Функционал достаточный для телевизоров такого класса. Картинка с цифровых источников качественная. Радуют углы обзора. Звук объёмный. Всем рекомендую.
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Táto recenzia bola vytvorená pre 4000 series 32PHS4032 Ультратонкий світлодіодний телевізор
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre 4000 series 32PHS4032 Ультратонкий світлодіодний телевізор
ColorMan44
26/03/2018
Eesti
TV on väga hea
Pilt, värvid, välimus - väga hea. Ainult arvuti monitorina kasutada ei saa - resolutsioon liiga väike . Heli stiil - arusaamatu milleks see on tehtud. Filmi heli liiga vaikne!
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Táto recenzia bola vytvorená pre 4000 series 32PHS4032 Üliõhuke LED-teler
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre 4000 series 32PHS4032 Üliõhuke LED-teler
TiberiuK
01/01/2018
România
Recomand cu incredere
Un produs bine realizat, cu un design frumos. Raportul calitate pret este bun. Singurul inconvenient este complexitatea meniului.Are prea mult ''stufaris'' .
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Táto recenzia bola vytvorená pre 4000 series 32PHS4032 Televizor LED ultrasubţire
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre 4000 series 32PHS4032 Televizor LED ultrasubţire
Na základe výsledkov skúšobného programu Ambilight vo Švédsku, Dánsku, Fínsku, Nórsku, Spojenom kráľovstve, Nemecku, Rakúsku a Francúzsku v období od 24. februára 2023 do 28. februára 2025. Počas tohto obdobia sa 99,91 % účastníkov rozhodlo ponechať si svoj Ambilight TV napriek možnosti vrátiť ho bez uvedenia dôvodu a získať plnú náhradu.
Funkcia elektronického sprievodcu programom a zobrazenie plánovaných programov (maximálne 8 dní) závisí od konkrétnej krajiny a operátora.
Spotreba energie v kWh za rok na základe spotreby energie televízora spusteného 4 hodiny denne po dobu 365 dní. Skutočná spotreba energie bude závisieť od spôsobu využívania televízora.
Televízor podporuje príjem signálu DVB voľne prístupného vysielania. Špecifickí operátori DVB nemusia byť podporovaní. Aktuálny zoznam nájdete v časti Najčastejšie otázky na stránke podpory výrobkov spoločnosti Philips. Niektorí operátori vyžadujú podmienený prístup a registráciu. Ďalšie informácie získate u svojho operátora.
(Philips) kompatibilné iba s konkrétnym prehrávačom značky Philips.
Olovo sa nachádza iba v určitých súčiastkach alebo komponentoch tohto televízora, pri ktorých podľa existujúcich výnimiek smernice RoHs neexistujú v rámci technológie žiadne alternatívy.