Tento produkt už nie je dostupný
32PHS4132/12
Mimoriadne tenký LED televízor
Televízor Philips 4100 je spojením štýlového dizajnu a presvedčivej kvality. Disponuje funkciou Digital Crystal Clear, vysokokontrastným obrazom s vysokým rozlíšením a čistým zvukom. Vychutnajte si neprekonateľnú zábavu, ktorú prináša tento model s jednoduchou obsluhou.
80 cm (32")
LED TV
DVB T/C/T2/T2-HD/S/S2
Náš tím bral pri vytváraní nového televízora do úvahy každý aspekt: od technológie až po dizajn. Nové nohy po okrajoch boli navrhnuté tak, aby vytvorili pod televízorom priestor, v ktorom by normálne nachádzal štandardný stojan, čím prinášajú intenzívnejší divácky zážitok. Výsledok? Televízor, ktorý má sebavedomý vzhľad ako z budúcnosti.
V snahe dosiahnuť prirodzený obraz z každého zdroja vďaka technológii spoločnosť Philips vytvorila technológiu Digital Crystal Clear. Či už si chcete pozrieť obľúbenú reláciu, film, správy, alebo k vám na večer zavítalo zopár priateľov, môžete si vychutnávať obraz s optimálnym kontrastom, farbou a ostrosťou.
Vďaka podsvieteniu diódami LED si môžete vychutnať nízku spotrebu a elegantné štíhle línie televízora, ako aj vysoký jas, skvelý kontrast a živé farby.
4.5
z 5
2
Recenzie
100%
Odporúča tento produkt
Mishkin77
18/05/2020
Česká republika
Overený kupujúci
Celková spokojenost
Televize se používá jako monitor k PC pro běžnou práci a poslech hudby. Pro tyto účely je naprosto dostačující, k TV jsou připojený externí reproduktory Génius 2.1 o výkonu 140 wattů
Výhody
Možnost přehrávání hudby současně přes TV reproduktory a audio výstup, kde TV zvládá výšky a externí repro středy a basy
Nevýhody
Rozlišení, full HD by bylo fajn, ale s tím jsem to kupoval.
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre 4100 series 32PHS4132 Ultratenký LED televizor
Dátum použitia 2018-05-17
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre 4100 series 32PHS4132 Ultratenký LED televizor
Dátum použitia 2018-05-17
FrPl
20/02/2018
Česká republika
Používám více výrobků Philips a jsem velmi spokojen.
TV jsme pořídili rodičům. Velikost je dostačující, ovládání v celku jednoduché. Dobrý poměr cena a výkon.
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre 4100 series 32PHS4132 Ultratenký LED televizor
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre 4100 series 32PHS4132 Ultratenký LED televizor
Na základe výsledkov skúšobného programu Ambilight vo Švédsku, Dánsku, Fínsku, Nórsku, Spojenom kráľovstve, Nemecku, Rakúsku a Francúzsku v období od 24. februára 2023 do 28. februára 2025. Počas tohto obdobia sa 99,91 % účastníkov rozhodlo ponechať si svoj Ambilight TV napriek možnosti vrátiť ho bez uvedenia dôvodu a získať plnú náhradu.
Funkcia elektronického sprievodcu programom a zobrazenie plánovaných programov (maximálne 8 dní) závisí od konkrétnej krajiny a operátora.
Spotreba energie v kWh za rok na základe spotreby energie televízora spusteného 4 hodiny denne po dobu 365 dní. Skutočná spotreba energie bude závisieť od spôsobu využívania televízora.
Televízor podporuje príjem signálu DVB voľne prístupného vysielania. Špecifickí operátori DVB nemusia byť podporovaní. Aktuálny zoznam nájdete v časti Najčastejšie otázky na stránke podpory výrobkov spoločnosti Philips. Niektorí operátori vyžadujú podmienený prístup a registráciu. Ďalšie informácie získate u svojho operátora.
(Philips) kompatibilné iba s konkrétnym prehrávačom značky Philips.
Olovo sa nachádza iba v určitých súčiastkach alebo komponentoch tohto televízora, pri ktorých podľa existujúcich výnimiek smernice RoHs neexistujú v rámci technológie žiadne alternatívy.