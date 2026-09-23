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55PFK6300/12
Ultra tenký LED televízor s rozlíšením Full HD
Televízor série 6300 s rozlíšením Full HD a technológiou Perfect Pixel HD prináša živé a verné zobrazenie vďaka plynulému výkonu a čistej kvalite obrazu. Kvalitný materiál, tenké prevedenie a unikátne prvky ako funkcia Ambilight prinášajú ešte väčší pôžitok zo sledovania.
140 cm (55”)
Full HD LED TV
DVB-T/C/S/S2
Vďaka nášmu špeciálnemu softvéru, ktorý analyzuje obraz v 6400 rôznych zónach a následne ho upravuje, si môžete vychutnať úchvatný kontrast a kvalitu obrazu pre skutočne živý zážitok zo sledovania.
Technológia Super Resolution zvyšuje jas a detaily v celom obraze… zónu za zónou. Okrem pozorovateľného zlepšenia celkového obrazu sa vykonávajú aj ďalšie lokálne analýzy detailov a farieb. Výsledkom je živý a prirodzený obraz.
Základom nášho nakloneného stredového stojana je sofistikovaná vysoko lesklá strieborná povrchová úprava, ktorú sme potom spojili s mimoriadne štíhlym nakloneným krkom, čím vznikol dizajn televízora, ktorý krásne zapadne do každého moderného interiéru.
Nájdite často kladené otázky, používateľské príručky, bezpečnostné informácie a tipy.
Hodnotenie
Na základe výsledkov skúšobného programu Ambilight vo Švédsku, Dánsku, Fínsku, Nórsku, Spojenom kráľovstve, Nemecku, Rakúsku a Francúzsku v období od 24. februára 2023 do 28. februára 2025. Počas tohto obdobia sa 99,91 % účastníkov rozhodlo ponechať si svoj Ambilight TV napriek možnosti vrátiť ho bez uvedenia dôvodu a získať plnú náhradu.
Funkcia elektronického sprievodcu programom a zobrazenie plánovaných programov (maximálne 8 dní) závisí od konkrétnej krajiny a operátora.
Spotreba energie v kWh za rok na základe spotreby energie televízora spusteného 4 hodiny denne po dobu 365 dní. Skutočná spotreba energie bude závisieť od spôsobu využívania televízora.
Televízor podporuje príjem signálu DVB voľne prístupného vysielania. Špecifickí operátori DVB nemusia byť podporovaní. Aktuálny zoznam nájdete v časti Najčastejšie otázky na stránke podpory výrobkov spoločnosti Philips. Niektorí operátori vyžadujú podmienený prístup a registráciu. Ďalšie informácie získate u svojho operátora.
(Philips) kompatibilné iba s konkrétnym prehrávačom značky Philips.
Nahrávanie na zariadenie USB podporujú len digitálne kanály. Nahrávanie môže byť obmedzené funkciou ochrany pred kopírovaním (CI+). Môžu platiť obmedzenia pre konkrétne krajiny a kanály.