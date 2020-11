Ambilight navždy zmení váš pohľad na televízor

Váš dom je viac – je to váš domov, tak prečo si nevybrať televízor, ktorý teplo domova ešte umocní? Unikátna technológia Ambilight spoločnosti Philips rozširuje obrazovku televízora – takže sledovanie pre vás bude intenzívnejším zážitkom, a to vďaka premietaniu extra širokého jasu z dvoch strán obrazovky televízora na okolité steny. Farby, žiarivé svetlo a vzrušenie siahajú až za hranice obrazovky priamo do vašej obývačky a prinášajú tak neobyčajný divácky zážitok.