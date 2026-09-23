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Tento produkt už nie je dostupný

6000 seriesUltra tenký LED televízor s rozlíšením Full HD

55PFK6300/12

Ultra tenký LED televízor s rozlíšením Full HD

Televízor série 6300 s rozlíšením Full HD a technológiou Perfect Pixel HD prináša živé a verné zobrazenie vďaka plynulému výkonu a čistej kvalite obrazu. Kvalitný materiál, tenké prevedenie a unikátne prvky ako funkcia Ambilight prinášajú ešte väčší pôžitok zo sledovania.

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TV brand claim gold

99,91 % ľudí, ktorí vyskúšajú Ambilight TV, ho už nikdy nechce vrátiť. 1

s funkciou 2-stranného osvetlenia Ambilight

Ultra tenký LED televízor s rozlíšením Full HD

  • 140 cm (55”)

  • Full HD LED TV

  • DVB-T/C/S/S2

Technológia Micro Dimming optimalizuje kontrast televízora

Technológia Micro Dimming optimalizuje kontrast televízora

Vďaka nášmu špeciálnemu softvéru, ktorý analyzuje obraz v 6400 rôznych zónach a následne ho upravuje, si môžete vychutnať úchvatný kontrast a kvalitu obrazu pre skutočne živý zážitok zo sledovania.

Rozlíšenie Super Resolution vytvára lepší obraz – zónu za zónou

Technológia Super Resolution zvyšuje jas a detaily v celom obraze… zónu za zónou. Okrem pozorovateľného zlepšenia celkového obrazu sa vykonávajú aj ďalšie lokálne analýzy detailov a farieb. Výsledkom je živý a prirodzený obraz.

Naklonený stredový stojan predstavuje hru s geometriou

Základom nášho nakloneného stredového stojana je sofistikovaná vysoko lesklá strieborná povrchová úprava, ktorú sme potom spojili s mimoriadne štíhlym nakloneným krkom, čím vznikol dizajn televízora, ktorý krásne zapadne do každého moderného interiéru.

Technické špecifikácie

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Vylúčenie zodpovednosti

  1. Na základe výsledkov skúšobného programu Ambilight vo Švédsku, Dánsku, Fínsku, Nórsku, Spojenom kráľovstve, Nemecku, Rakúsku a Francúzsku v období od 24. februára 2023 do 28. februára 2025. Počas tohto obdobia sa 99,91 % účastníkov rozhodlo ponechať si svoj Ambilight TV napriek možnosti vrátiť ho bez uvedenia dôvodu a získať plnú náhradu. 

  1. Funkcia elektronického sprievodcu programom a zobrazenie plánovaných programov (maximálne 8 dní) závisí od konkrétnej krajiny a operátora.

  2. Spotreba energie v kWh za rok na základe spotreby energie televízora spusteného 4 hodiny denne po dobu 365 dní. Skutočná spotreba energie bude závisieť od spôsobu využívania televízora.

  3. Televízor podporuje príjem signálu DVB voľne prístupného vysielania. Špecifickí operátori DVB nemusia byť podporovaní. Aktuálny zoznam nájdete v časti Najčastejšie otázky na stránke podpory výrobkov spoločnosti Philips. Niektorí operátori vyžadujú podmienený prístup a registráciu. Ďalšie informácie získate u svojho operátora.

  4. (Philips) kompatibilné iba s konkrétnym prehrávačom značky Philips.

  5. Nahrávanie na zariadenie USB podporujú len digitálne kanály. Nahrávanie môže byť obmedzené funkciou ochrany pred kopírovaním (CI+). Môžu platiť obmedzenia pre konkrétne krajiny a kanály.