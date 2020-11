Android: Spustite vlastnú aplikáciu alebo si vyberte a spustite svoju obľúbenú aplikáciu

Vďaka operačnému systému Android integrovanému v dotykovom displeji môžete používať najvyspelejší operačný systém na svete a svoje aplikácie ukladať priamo do displeja. V prípade integrovaných aplikácií, ako je napr. prehľadávač, to tiež znamená, že displej ihneď po vybalení podporuje ovládanie dotykom. Stačí ho len zapojiť do napájania a môžete s ním okamžite pracovať. Okrem toho vám integrovaný plánovač umožní rozdeliť aplikácie a obsah podľa toho, v akom dennom alebo nočnom čase sa majú používať. A vďaka funkcii automatického otočenia obrazu dokážete prepínať medzi zobrazením na výšku a na šírku jednoduchým otočením displeja.