Vstavaný Asistent Google. Obsah a viac na váš povel.

Ovládajte svoj televízor Philips so systémom Android hlasom. Chcete si zahrať hru, pozerať Netflix alebo hľadať obsah a aplikácie v obchode Google Play? Povedzte to svojmu televízoru. Môžete dokonca ovládať všetky inteligentné domáce zariadenia kompatibilné so službou Asistent Google, ako je stlmenie svetiel a nastavenie termostatu počas filmovej noci. Bez toho, aby ste sa postavili z gauča.