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Tento produkt už nie je dostupný

Rádiobudík

AJ2000/12

4.3

| (8) Recenzie

Prebúdzajte sa

Vstávajte na melódie obľúbenej rozhlasovej stanice alebo tónov budíka. Tento elegantný rádiobudík Philips AJ2000 s displejom so zrkadlovou povrchovou úpravou umožňuje nastaviť dva budíky, ktoré v rôznych časoch zobudia vás i vašu polovičku. Vstávajte každý deň príjemne a s úsmevom.

Zobraziť všetky výhody

na melódie z obľúbeného rádia

Prebúdzajte sa

  • Zrkadlový displej

  • Digitálne ladenie FM

  • Dvojitý budík

FM tuner pre príjemné rozhlasové melódie

Vstavaný digitálny FM tuner vám každý deň umožní počúvať obľúbené melódie alebo správy z vašej rozhlasovej stanice. Stačí si vybrať želanú rozhlasovú stanicu.

Záložná batéria zaistí pamäť pre čas pri výpadku napájania

Dvojitý budík, ktorý zobudí vás a vášho partnera v rôznych časoch

Dvojitý budík, ktorý zobudí vás a vášho partnera v rôznych časoch

Audio systém Philips je vybavený dvoma časmi budenia. Jeden čas nastavte na budenie pre seba, druhý na zobudenie vášho partnera.

Technické špecifikácie

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Hodnotenie

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4.3

z 5

8

Recenzie

4
2

25/12/2021

Česká republika

Česká republika

Výborný

Není tam nic zbytečného. K posteli zapadne, jako by tam už dávno byl.

Výhody

jednoduché ovládání

Nevýhody

zatím nevím

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre AJ2000 Radiobudík

Dátum použitia 2021-11-25

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre AJ2000 Radiobudík

Dátum použitia 2021-11-25

26/12/2017

Magyarország

Magyarország

Remek ébresztőórás rádió

Szeretem, hogy állítható a kijelző fényereje, így éjjel sem zavaró a sötétben. A kijelző kellemes, narancssárga színű. A két időpontra beállítható ébresztőért nagyon hálás vagyok, akárcsak a "szundi", illetve az egyre hangosodó ébresztő funkcióért, így kíméletesen, de határozottan ébreszt. Rádióra vagy berregésre lehet állítani az ébresztőt, de én a rádiót preferálom. Több rádióállomást is be lehet programozni (de sajnos csatorna váltásnál végig kell léptetni az összes csatornán, míg el nem jutunk a kívánt állomásig). Szintén szeretem, hogy pl a reggeli készülődésnél beállíthatom az időzítőt, hogy mennyi idő múlva kapcsoljon ki automatikusan a rádió (15p - 120p között), így nyugodt lehetek, hogy akkor is kikapcsol, ha én elfelejteném. Azt is tapasztaltam, hogy áramszünet esetén is megmaradtak a beállításaim.

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre AJ2000 Órás rádió

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre AJ2000 Órás rádió

07/09/2022

България

България

Overený kupujúci

Препоръчвам

Много удобен и функционален уред. Напълно оправдава инвестицията. Препоръчвам.

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre AJ2000 Радиочасовник

Dátum použitia 2020-09-07

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre AJ2000 Радиочасовник

Dátum použitia 2020-09-07

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