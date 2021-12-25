Tento produkt už nie je dostupný
AJ2000/12
Prebúdzajte sa
Vstávajte na melódie obľúbenej rozhlasovej stanice alebo tónov budíka. Tento elegantný rádiobudík Philips AJ2000 s displejom so zrkadlovou povrchovou úpravou umožňuje nastaviť dva budíky, ktoré v rôznych časoch zobudia vás i vašu polovičku. Vstávajte každý deň príjemne a s úsmevom.
Zrkadlový displej
Digitálne ladenie FM
Dvojitý budík
Vstavaný digitálny FM tuner vám každý deň umožní počúvať obľúbené melódie alebo správy z vašej rozhlasovej stanice. Stačí si vybrať želanú rozhlasovú stanicu.
Audio systém Philips je vybavený dvoma časmi budenia. Jeden čas nastavte na budenie pre seba, druhý na zobudenie vášho partnera.
4.3
z 5
8
Recenzie
stopa
25/12/2021
Česká republika
Výborný
Není tam nic zbytečného. K posteli zapadne, jako by tam už dávno byl.
Výhody
jednoduché ovládání
Nevýhody
zatím nevím
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre AJ2000 Radiobudík
Dátum použitia 2021-11-25
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre AJ2000 Radiobudík
Dátum použitia 2021-11-25
Szani
26/12/2017
Magyarország
Remek ébresztőórás rádió
Szeretem, hogy állítható a kijelző fényereje, így éjjel sem zavaró a sötétben. A kijelző kellemes, narancssárga színű. A két időpontra beállítható ébresztőért nagyon hálás vagyok, akárcsak a "szundi", illetve az egyre hangosodó ébresztő funkcióért, így kíméletesen, de határozottan ébreszt. Rádióra vagy berregésre lehet állítani az ébresztőt, de én a rádiót preferálom. Több rádióállomást is be lehet programozni (de sajnos csatorna váltásnál végig kell léptetni az összes csatornán, míg el nem jutunk a kívánt állomásig). Szintén szeretem, hogy pl a reggeli készülődésnél beállíthatom az időzítőt, hogy mennyi idő múlva kapcsoljon ki automatikusan a rádió (15p - 120p között), így nyugodt lehetek, hogy akkor is kikapcsol, ha én elfelejteném. Azt is tapasztaltam, hogy áramszünet esetén is megmaradtak a beállításaim.
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre AJ2000 Órás rádió
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre AJ2000 Órás rádió
Борил_666
07/09/2022
България
Overený kupujúci
Препоръчвам
Много удобен и функционален уред. Напълно оправдава инвестицията. Препоръчвам.
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre AJ2000 Радиочасовник
Dátum použitia 2020-09-07
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre AJ2000 Радиочасовник
Dátum použitia 2020-09-07