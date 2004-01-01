Nasypte svoje obľúbené zrná, potiahnite páku a vychutnajte si úžasné espresso. Baristina automaticky pomelie zrná pre super čerstvú arómu. Dokonale utlačí kávu do páky. A pripraví kávu s profesionálnym tlakom. Je to také jednoduché.
Tento produkt už nie je dostupný
Tento produkt spĺňa podmienky na daňovú úľavu na DPH
Ak máte nárok na daňovú úľavu na DPH na zdravotnícke prístroje, môžete ho uplatniť u tohto produktu. Suma DPH sa odpočíta od vyššie uvedenej ceny. Pozrite si úplné podrobné údaje vo svojom nákupnom košíku.
Čerstvo pomleté kávové zrná vám poskytnú tú najlepšiu arómu a chuť kávy.
Stačí potiahnuť páku. Baristina automaticky pomelie, utlačí a pripraví vašu kávu.
Vyberte páku. Opláchnite ju. To je všetko - môžete pokračovať!
Ideálna hrúbka mletia. Presný tlak. Presné dávkovanie. Takto sa pripravuje pravé espresso.
16-barové tlakové čerpadlo uvoľňuje plnú chuť z vašich kávových zŕn pre vaše espresso.
Čerstvé zrná sú najlepšie.
Čerstvo pomleté zrná vám poskytnú tú najlepšiu kávovú arómu a chuť. Mletie zŕn tesne pred prípravou premení vašu každodennú šálku na niečo výnimočné. Je to rozdiel medzi kávou a skutočne dobrou kávou.
Potiahnite. Pripravte. Vychutnajte si.
Stačí potiahnuť páku. Baristina automaticky pomelie, utlačí a pripraví vašu kávu. Nepotrebujete žiadne baristické zručnosti. Všetko je zabezpečené, takže si môžete jednoducho sadnúť a vychutnať si svoje espresso alebo lungo.
Jednoduché čistenie. Bez námahy.
Vyberte páku. Opláchnite ju. To je všetko. Baristina robí čistenie rýchlym a intuitívnym. Žiadne komplikované kroky – je navrhnutá pre jednoduchosť a ľahké používanie.
Váš štýlový malý barista doma
Žiadne hádanie, žiadne úpravy, žiadna premrhaná káva. Baristina melie na ideálnu veľkosť, presne tlakuje a dávkuje s presnosťou – všetko, čo robí skutočné espresso takým, aké má byť. Je to naozaj váš malý barista doma.
Skutočne jemné espresso
16-barové tlakové čerpadlo uvoľňuje plnú chuť z vašich zŕn pre vaše espresso, vytvára bohatú, krémovú cremu a vyváženú chuť, ktorú všetci milujeme.
Vaša káva, váš štýl
Či túžite po intenzívnom espresse alebo jemnom lungu. Vyberte si, urobte ho extra intenzívnym, ak chcete, a vychutnajte si svoju lahodnú kávu prispôsobenú vašej chuti. Voľba je vždy na vás!
Malá – ale výkonná!
Baristina sa dokonale hodí na akúkoľvek kuchynskú linku bez kompromisov vo výkone. Nenechajte sa oklamať veľkosťou. Je kompaktná, no dostatočne výkonná na prípravu bohatej kávy baristickej kvality u vás doma. Priestor v kuchyni už nie je problém!
Menej odpadu. Viac chuti. Žiadne kapsuly.
Čerstvé zrná znamenajú viac chuti. Ale znamenajú aj menej odpadu – žiadne plasty ani hliník. Jednoducho vyhoďte tabletu z páky. Vaše zrná sa premenia priamo na pomletú kávu, ideálnu na kompostovanie.
Štíhla, ekologická a čistá.
Baristina je navrhnutá s ohľadom na udržateľnosť. Je energeticky úsporná*, vyrobená z 50 % recyklovaného plastu** a dodávaná v 100 % bezplastovom obale.
Pssst – je tichá!
Môžete si vychutnať skutočné espresso, pripravené jednoducho a ticho.
Vaše zrnká, vaša voľba
Môžete si vybrať svoje obľúbené zrnká. Baristina dokáže rozpoznať rôzne druhy kávových zŕn a vždy pripraví lahodnú kávu. Vždy dostane zo zŕn to najlepšie. Voľba je vždy na vás.
Technické špecifikácie
Krajina pôvodu
Krajina pôvodu
Rumunsko
Krajina návrhu
Holandsko
Energetická účinnosť
Spotreba energie v pohotovostnom režime
nie je k dispozícii
Spotreba energie v režime vypnutia
0,2 W
Spotreba energie v pohotovostnom režime počas pripojenia
nie je k dispozícii
Doba pred automatickým prepnutím do pohotovostného režimu
0 min
Norma o meraniach
EN 50564:2011
Technické špecifikácie
Tlak čerpadla
16 barov
Materiál mlynčeka
Keramika
Hladina hluku
72 dB
Napätie
220-240 V
Frekvencia
50 Hz
Hmotnosť produktu
5 kg
Rozmery produktu
180 mm (šírka), 345 mm (výška), 380 mm (hĺbka)
Dĺžka kábla
85 cm
Nastavenia kávy
Nápoje
Espresso
Lungo
Zvýšenie intenzity
Áno
Coffee volume
Nastaviteľné
Všeobecné špecifikácie
Kapacita zásobníka na kávové zrná
170 gramov
Objem nádržky na vodu
1,2 l
Maximálna výška šálky
135 mm
Čas prípravy espressa
< 60 sekúnd
Diely umývateľné v umývačke riadu
Podnos na odkvapkávanie
Kryt odkvapkávacej misky
Kompatibilita s vodným filtrom
Žiadne
Automatické vypínanie
Áno
Vrátane príslušenstva
Portafilter
Servis
Dvojročná záruka
Áno
Udržateľnosť
Spotreba energie v pohotovostnom režime
2,6 Wh
Spotreba energie pri príprave
122,8 Wh
Obalový materiál
>95 % recyklované a 100 % recyklovateľné
Materiál prístroja
>50 % použitých plastov je recyklovaných, okrem plastov v kontakte s vodou a kávou
Kliknutím na odkaz opustíte oficiálnu webovú stránku Philips Electronics Ltd. ("Philips"). Akékoľvek odkazy na webové stránky tretích strán, ktoré sa môžu objaviť na tejto stránke, sú poskytované len pre vaše pohodlie a v žiadnom prípade nepredstavujú žiadnu príslušnosť alebo podporu informácií poskytovaných na týchto prepojených webových stránkach. Spoločnosť Philips neposkytuje žiadne vyhlásenia ani záruky akéhokoľvek druhu v súvislosti s akýmikoľvek webovými stránkami tretích strán alebo informáciami na nich obsiahnutými.