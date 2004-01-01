Prehľadávať výrazy

    Baristina Espresso kávovar

    BAR302/20

    Milujete pravé espresso. Neznášate komplikácie?

    Nasypte svoje obľúbené zrná, potiahnite páku a vychutnajte si úžasné espresso. Baristina automaticky pomelie zrná pre super čerstvú arómu. Dokonale utlačí kávu do páky. A pripraví kávu s profesionálnym tlakom. Je to také jednoduché.

    Baristina Espresso kávovar

    Milujete pravé espresso. Neznášate komplikácie?

    Potom vyskúšajte Baristinu.

    • Čerstvo pomleté kávové zrná vám poskytnú tú najlepšiu arómu a chuť kávy.
    • Stačí potiahnuť páku. Baristina automaticky pomelie, utlačí a pripraví vašu kávu.
    • Vyberte páku. Opláchnite ju. To je všetko - môžete pokračovať!
    • Ideálna hrúbka mletia. Presný tlak. Správne dávkovanie. Takto sa pripravuje pravé espresso.
    • Tlakové čerpadlo s tlakom 16 barov uvoľňuje plnú chuť z vašich kávových zŕn pre vaše espresso.
    Čerstvé zrná sú najlepšie.

    Čerstvo pomleté zrná vám poskytnú tú najlepšiu kávovú arómu a chuť. Mletie zŕn tesne pred prípravou premení vašu každodennú šálku na niečo výnimočné. Je to rozdiel medzi kávou a skutočne dobrou kávou.

    Potiahnite. Pripravte. Vychutnajte si.

    Stačí potiahnuť páku. Baristina automaticky pomelie, utlačí a pripraví vašu kávu. Nepotrebujete žiadne baristické zručnosti. Všetko je zabezpečené, takže si môžete jednoducho sadnúť a vychutnať si svoje espresso alebo lungo.

    Jednoduché čistenie. Bez námahy.

    Vyberte páku. Opláchnite ju. To je všetko. Baristina robí čistenie rýchlym a intuitívnym. Žiadne komplikované kroky – je navrhnutá pre jednoduchosť a ľahké používanie.

    Váš štýlový malý barista doma

    Žiadne hádanie, žiadne úpravy, žiadna premrhaná káva. Baristina melie na ideálnu veľkosť, presne tlakuje a dávkuje s presnosťou – všetko, čo robí skutočné espresso takým, aké má byť. Je to naozaj váš malý barista doma.

    Skutočne jemné espresso

    16-barové tlakové čerpadlo uvoľňuje plnú chuť z vašich zŕn pre vaše espresso, vytvára bohatú, krémovú cremu a vyváženú chuť, ktorú všetci milujeme.

    Vaša káva, váš štýl

    Či túžite po intenzívnom espresse alebo jemnom lungu. Vyberte si, urobte ho extra intenzívnym, ak chcete, a vychutnajte si svoju lahodnú kávu prispôsobenú vašej chuti. Voľba je vždy na vás!

    Malá – ale výkonná!

    Baristina sa dokonale hodí na akúkoľvek kuchynskú linku bez kompromisov vo výkone. Nenechajte sa oklamať veľkosťou. Je kompaktná, no dostatočne výkonná na prípravu bohatej kávy baristickej kvality u vás doma. Priestor v kuchyni už nie je problém!

    Menej odpadu. Viac chuti. Žiadne kapsuly.

    Čerstvé zrná znamenajú viac chuti. Ale znamenajú aj menej odpadu – žiadne plasty ani hliník. Jednoducho vyhoďte tabletu z páky. Vaše zrná sa premenia priamo na pomletú kávu, ideálnu na kompostovanie.

    Štíhla, ekologická a čistá.

    Baristina je navrhnutá s ohľadom na udržateľnosť. Je energeticky úsporná*, vyrobená z 50 % recyklovaného plastu** a dodávaná v 100 % bezplastovom obale.

    Pssst – je tichá!

    Môžete si vychutnať skutočné espresso, pripravené jednoducho a ticho.

    Vaše zrnká, vaša voľba

    Môžete si vybrať svoje obľúbené zrnká. Baristina dokáže rozpoznať rôzne druhy kávových zŕn a vždy pripraví lahodnú kávu. Vždy dostane zo zŕn to najlepšie. Voľba je vždy na vás.

    Technické špecifikácie

    • Krajina pôvodu

      Krajina pôvodu
      Rumunsko
      Krajina návrhu
      Holandsko

    • Energetická účinnosť

      Spotreba energie v pohotovostnom režime
      nie je k dispozícii
      Spotreba energie v režime vypnutia
      0,2 W
      Spotreba energie v pohotovostnom režime počas pripojenia
      nie je k dispozícii
      Doba pred automatickým prepnutím do pohotovostného režimu
      0 min
      Norma o meraniach
      EN 50564:2011

    • Technické špecifikácie

      Tlak čerpadla
      16 Bar
      Materiál mlynčeka
      Keramika
      Hladina hluku
      72 dB
      Napätie
      220-240 V
      Frekvencia
      50 Hz
      Hmotnosť produktu
      5 kg
      Rozmery produktu
      180 mm (šírka), 345 mm (výška), 380 mm (hĺbka)
      Dĺžka kábla
      85 cm

    • Nastavenia kávy

      Nápoje
      • Espresso
      • Lungo
      Zvýšenie intenzity
      Áno
      Coffee volume
      Nastaviteľné

    • Všeobecné špecifikácie

      Kapacita zásobníka na kávové zrná
      170 gramov
      Objem nádržky na vodu
      1,2 l
      Maximálna výška šálky
      135 mm
      Čas prípravy espressa
      < 60 sekúnd
      Diely umývateľné v umývačke riadu
      • Podnos na odkvapkávanie
      • Kryt odkvapkávacej misky
      Kompatibilita s vodným filtrom
      Žiadne
      Automatické vypínanie
      Áno
      Vrátane príslušenstva
      Portafilter

    • Servis

      Dvojročná záruka
      Áno

    • Udržateľnosť

      Spotreba energie v pohotovostnom režime
      2,6 Wh
      Spotreba energie pri príprave
      122,8 Wh
      Obalový materiál
      >95 % recyklované a 100 % recyklovateľné
      Materiál prístroja
      >50 % použitých plastov je recyklovaných, okrem plastov v kontakte s vodou a kávou

    Získajte podporu pre tento produkt

    Nájdite tipy k produktom, časté otázky, používateľské príručky a informácie o bezpečnosti a zhode.

    • * Energetický štítok A+ podľa švajčiarskych štandardov energetickej účinnosti.
    • ** Okrem častí, ktoré prichádzajú do kontaktu s vodou a kávou.

