    Baristina Napeňovač mlieka

    BAR311/60

    Náš špeciálny napeňovač mlieka Baristina vyšľahá horúce aj studené mlieko v priebehu niekoľkých sekúnd, vďaka čomu ľahko pripravíte akýkoľvek štýl kávy, ktorý si želáte – jednoducho sa používa a zároveň sa veľmi ľahko čistí.

    Funguje s horúcim aj studeným, mliečnym aj rastlinným nápojom

    • Čierna
    Pre jemnú penu

    Nastavený na ideálnu teplotu a rýchlosť, vytvára dokonalú hustú a jemnú penu.

    Horúce alebo studené 311-60

    Nastavte teplotu na horúcu alebo studenú a zvládnite každý štýl kávy, od latte macchiato až po ľadovú kávu.

    Akékoľvek mlieko, kedykoľvek

    Vytvára tú najlepšiu možnú penu s rôznymi druhmi mlieka a rastlinnými alternatívami.

    Jednoduché čistenie

    Hladké, nepriľnavé povrchy znamenajú, že na vyčistenie peniča stačí len opláchnutie a utretie, zatiaľ čo metličku a veko môžete umývať v umývačke riadu.

    Technické špecifikácie

    • Krajina pôvodu

      Krajina pôvodu
      Čína
      Krajina návrhu
      Holandsko

    • Technické špecifikácie

      Napätie
      220-240 V / 120 V
      Frekvencia
      50-60 Hz / 60 Hz
      Hmotnosť produktu
      0,79 kg
      Rozmery produktu
      112 mm (šírka), 195 mm (výška), 112 mm (hĺbka)
      Dĺžka kábla
      75 cm

    • Všeobecné špecifikácie

      Diely umývateľné v umývačke riadu
      Metlička, veko a lyžička
      Vrátane príslušenstva
      Lyžička
      Nápoje
      • Horúca pena
      • Studená pena
      Kapacita
      120 ml
      Čas napenenia
      <130 sekúnd

    • Servis

      Dvojročná záruka
      Áno

    • Udržateľnosť

      Spotreba energie v pohotovostnom režime
      <0,25 W
      Spotreba energie pri príprave
      15,3 Wh
      Obalový materiál
      100 % recyklovateľné
      Materiál prístroja
      >50 % použitých plastov sú recyklované plasty

    Získajte podporu pre tento produkt

    Nájdite tipy k produktom, časté otázky, používateľské príručky a informácie o bezpečnosti a zhode.

