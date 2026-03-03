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  • Úžasne zamatová pena
  • Úžasne zamatová pena
  • Úžasne zamatová pena
  • Úžasne zamatová pena
  • Úžasne zamatová pena
  • Úžasne zamatová pena
  • Úžasne zamatová pena
  • Úžasne zamatová pena
  • Úžasne zamatová pena
  • Úžasne zamatová pena
  • Úžasne zamatová pena
  • Úžasne zamatová pena
  • Úžasne zamatová pena
  • Úžasne zamatová pena
  • Úžasne zamatová pena
  • Úžasne zamatová pena
  • Úžasne zamatová pena
  • Úžasne zamatová pena
  • Úžasne zamatová pena
  • Úžasne zamatová pena
  • Úžasne zamatová pena
  • Úžasne zamatová pena
  • Úžasne zamatová pena
  • Úžasne zamatová pena

Tento produkt už nie je dostupný

Penič mliekaSpeňovač mlieka

CA6500/63

Úžasne zamatová pena
S peničom mlieka Philips si môžete vychutnávať teplé aj horúce kávové nápoje na množstvo rôznych spôsobov v pohodlí domova. Vďaka inovatívnej technológii šľahania peny dokáže korunovať chutné kávové a mliečne nápoje úžasne zamatovou mliečnou penou.
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Kompatibilné produkty
Séria 2200

Séria 2200
Plnoautomatický kávovar na prípravu espressa

EP2225/10

Philips Series 4300 LatteGo

Philips Series 4300 LatteGo
Automatický kávovar

EP4341/51

Philips Series 4300 LatteGo

Philips Series 4300 LatteGo
Automatický kávovar

EP4343/51

Philips Series 4300 LatteGo

Philips Series 4300 LatteGo
Automatický kávovar

EP4346/71

Séria 1200

Séria 1200
Plnoautomatický kávovar na prípravu espressa

EP1221/20

Espresso kávovar Philips

Espresso kávovar Philips
Panarello 800 | Čierna | 2 kávové nápoje

EP0820/00

Séria 800

Séria 800
Plnoautomatický kávovar na prípravu espressa

EP0824/00

Philips Series 2200 LatteGo

Philips Series 2200 LatteGo
Plnoautomatický kávovar na prípravu espressa

EP2232/40

Philips Series 5400 LatteGo

Philips Series 5400 LatteGo
Plnoautomatický kávovar na prípravu espressa

EP5443/90

Séria 1200

Séria 1200
Plnoautomatický kávovar na prípravu espressa

EP1223/00

Vaša šálka kávy bude odteraz ešte výnimočnejšia

Úžasne zamatová pena

  • Nepriľnavý povrch

  • Kapacita 120 ml mlieka

  • Vystačí na 2 kapučína

  • Vytvára horúcu a studenú penu

Široká škála využitia: bohatý výber kávových a mliečnych nápojov

Široká škála využitia: bohatý výber kávových a mliečnych nápojov

Nielen na najrôznejšie lahodné horúce aj studené kávové špeciality, ako je kapučíno či latte, ale aj lahodné mliečne nápoje, napríklad mliečny čaj.

Nepriľnavý povrch pre jednoduché čistenie

Nepriľnavý povrch pre jednoduché čistenie

Vďaka nepriľnavému materiálu si čistenie peniča mlieka Philips vyžaduje len opláchnutie a utretie utierkou.

Mliečna pena vystačí na 2 kapučína

Mliečna pena vystačí na 2 kapučína

Penič mlieka Philips má kapacitu 120 ml mlieka, takže v ňom môžete pripraviť dostatok mliečnej peny na 2 kapučína

Technické špecifikácie

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  • Tipy a triky