Tento produkt už nie je dostupný
CA6500/63
EP2225/10
EP4341/51
EP4343/51
EP4346/71
EP1221/20
EP0820/00
EP0824/00
EP2232/40
EP5443/90
EP1223/00
Nepriľnavý povrch
Kapacita 120 ml mlieka
Vystačí na 2 kapučína
Vytvára horúcu a studenú penu
Nielen na najrôznejšie lahodné horúce aj studené kávové špeciality, ako je kapučíno či latte, ale aj lahodné mliečne nápoje, napríklad mliečny čaj.
Vďaka nepriľnavému materiálu si čistenie peniča mlieka Philips vyžaduje len opláchnutie a utretie utierkou.
Penič mlieka Philips má kapacitu 120 ml mlieka, takže v ňom môžete pripraviť dostatok mliečnej peny na 2 kapučína
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