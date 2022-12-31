Tento produkt už nie je dostupný
CA6704/60
EP2225/10
EP4341/51
EP4343/51
EP4346/71
EP1221/20
SM8785/00
EP0820/00
EP0824/00
EP2232/40
SM6680/00
pre espresso kávovary Saeco
na 6 použití
Predĺžte životnosť prístroja,
používajte raz za mesiac
Tablety na odstraňovanie kávového oleja z kávovarov Saeco odstránia kávový olej a súčasne zachovajú účinnú prevádzku kávovaru, takže dosiahnete tie najlepšie výsledky.
Predĺžte životnosť svojho espresso kávovaru, aby ste maximálne využili jeho potenciál. Ak chcete po celý čas zabezpečiť dokonalý výkon, čistite kávovar každý mesiac alebo po každých 500 šálkach kávy.
Pravidelná údržba zaistí tú najlepšiu chuť a vôňu kávy z vášho espresso kávovaru Saeco.
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