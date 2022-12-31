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  • Skutočné talianske Espresso
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  • Skutočné talianske Espresso
  • Skutočné talianske Espresso
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  • Skutočné talianske Espresso

Tento produkt už nie je dostupný

SaecoTablety na odstraňovanie kávového oleja

CA6704/60

Skutočné talianske Espresso
Tablety na odstraňovanie kávového oleja Saeco bezchybne odstránia kávový olej a mastnotu vnútri varnej jednotky v espresso kávovaroch.
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Kompatibilné produkty
Séria 2200

Séria 2200
Plnoautomatický kávovar na prípravu espressa

EP2225/10

Philips Series 4300 LatteGo

Philips Series 4300 LatteGo
Automatický kávovar

EP4341/51

Philips Series 4300 LatteGo

Philips Series 4300 LatteGo
Automatický kávovar

EP4343/51

Philips Series 4300 LatteGo

Philips Series 4300 LatteGo
Automatický kávovar

EP4346/71

Séria 1200

Séria 1200
Plnoautomatický kávovar na prípravu espressa

EP1221/20

Xelsis Deluxe

Xelsis Deluxe
Plnoautomatický kávovar na prípravu espressa

SM8785/00

Espresso kávovar Philips

Espresso kávovar Philips
Panarello 800 | Čierna | 2 kávové nápoje

EP0820/00

Séria 800

Séria 800
Plnoautomatický kávovar na prípravu espressa

EP0824/00

Philips Series 2200 LatteGo

Philips Series 2200 LatteGo
Plnoautomatický kávovar na prípravu espressa

EP2232/40

GranAroma Deluxe

GranAroma Deluxe
Plnoautomatický kávovar na prípravu espressa

SM6680/00

Udržiava varnú jednotku v zariadení Saeco čistú

Skutočné talianske Espresso

  • pre espresso kávovary Saeco

  • na 6 použití

  • Predĺžte životnosť prístroja,

  • používajte raz za mesiac

Chráni espresso kávovary pred upchávaním zvyškami kávy

Tablety na odstraňovanie kávového oleja z kávovarov Saeco odstránia kávový olej a súčasne zachovajú účinnú prevádzku kávovaru, takže dosiahnete tie najlepšie výsledky.

Pravidelné čistenie predlžuje životnosť vášho espressa

Predĺžte životnosť svojho espresso kávovaru, aby ste maximálne využili jeho potenciál. Ak chcete po celý čas zabezpečiť dokonalý výkon, čistite kávovar každý mesiac alebo po každých 500 šálkach kávy.

Uchová správnu chuť kávy aj po dlhom používaní

Uchová správnu chuť kávy aj po dlhom používaní

Pravidelná údržba zaistí tú najlepšiu chuť a vôňu kávy z vášho espresso kávovaru Saeco.

Technické špecifikácie

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