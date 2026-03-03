Tento produkt už nie je dostupný
CA6810/00
SM8785/00
SM6680/00
SM6685/00
SM6580/20
SM8780/00
SM6580/00
SM6582/10
SM6585/00
SM6580/10
SM6582/30
2 jedinečné zmesi kávy
70 gramov každej zmesi
Nadmorská výška hrá dôležitú úlohu pri vývoji kávových zrniek. Podmienky panujúce vo vysokej nadmorskej výške – teplota, zrážky – zaisťujú pomalší cyklus rastu kávovníkov, vďaka čomu majú zrnká čas na to, aby sa v nich koncentrovala chuť
Starostlivo kombinujeme zrnká z najdôležitejších regiónov, kde sa pestuje káva, aby sme dosiahli optimálnu harmóniu vône, telo, pretrvávajúcej chuti, kyslosti a vizuálneho dojmu.
Našimi obchodnými partnermi sú len pestovatelia kávy, ktorých zrnká si zachovávajú svoje výrazné vlastnosti po celý rok. Vďaka tomu si môžete vychutnať svoju šálku kávy, ktorá má vždy rovnakú kvalitu.
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