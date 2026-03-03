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  • Všetko to začína najlepšími zrnkami
  • Všetko to začína najlepšími zrnkami
  • Všetko to začína najlepšími zrnkami
  • Všetko to začína najlepšími zrnkami
  • Všetko to začína najlepšími zrnkami
  • Všetko to začína najlepšími zrnkami

Tento produkt už nie je dostupný

Saeco Caffè Selezione NobileUvítací balíček

CA6810/00

Všetko to začína najlepšími zrnkami
Vďaka tomuto unikátnemu uvítaciemu balíčku môžete naraz vyskúšať všetky druhy kávy Saeco Caffè Selezioni Nobili. Oddajte sa pôžitku z kávy vďaka kombinácii káv Saeco Caffè Selezioni Nobili a espresso kávovaru Saeco
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SM6582/30

Ten najlepší výber pre váš kávovar Saeco

Všetko to začína najlepšími zrnkami

  • 2 jedinečné zmesi kávy

  • 70 gramov každej zmesi

Bohatá chuť zo zrniek z vysokej nadmorskej výšky

Nadmorská výška hrá dôležitú úlohu pri vývoji kávových zrniek. Podmienky panujúce vo vysokej nadmorskej výške – teplota, zrážky – zaisťujú pomalší cyklus rastu kávovníkov, vďaka čomu majú zrnká čas na to, aby sa v nich koncentrovala chuť

Výber na základe špeciálnych zmyslových vlastností

Starostlivo kombinujeme zrnká z najdôležitejších regiónov, kde sa pestuje káva, aby sme dosiahli optimálnu harmóniu vône, telo, pretrvávajúcej chuti, kyslosti a vizuálneho dojmu.

Konzistentná kvalita po celý rok

Našimi obchodnými partnermi sú len pestovatelia kávy, ktorých zrnká si zachovávajú svoje výrazné vlastnosti po celý rok. Vďaka tomu si môžete vychutnať svoju šálku kávy, ktorá má vždy rovnakú kvalitu.

Technické špecifikácie

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