Tento produkt už nie je dostupný
Vaša mobilná koncertná sála
Precíťte svoju hudbu so stereofonickými reproduktormi Philips CSP6911 do auta. Tieto 3-pásmové reproduktory s rozmermi 16 x 24 cm disponujú maximálnym výkonom 300 W a obsahujú oválny polypropylénový kužeľ s mäkkým výškovým reproduktorom s kužeľovou klenbou z PEI, vďaka čomu si vychutnáte živé hudobné detaily aj hlboké basy.
6 x 9"
3-pásmový
Max. 300 W
PEI (polyéterimid) predstavuje ideálny materiál na kupoly výškových reproduktorov kvôli svojej nízkej hmotnosti, vysokej stabilite a odolnosti voči vysokým teplotám. Vo vnútri výškového reproduktora malá membrána (otvor kupoly) vytvára tóny s vysokými frekvenciami. Tieto kupoly z PEI dokážu zachytiť aj tie najvyššie tóny, vďaka čomu bude vaša hudba znieť s príjemnými a plastickými výškami v plnom rozsahu. Tvar kupoly tiež vysiela zvuk do okolia, takže budete počuť vysoké tóny z ktoréhokoľvek sedadla v aute.
5.0
z 5
1
Recenzia
100%
Odporúča tento produkt
mates001
23/10/2014
Česká republika
tento produkt je dobre staveny ma krasny vykon 300W
tento produkt je ovalny proto jsem si ho vybral pac maj presny trar co potrebuji. a hlavne me nejvice na nich zaujal ten spickovy vykon 300W
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre CSP6911 Koaxiální reproduktor do auta
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre CSP6911 Koaxiální reproduktor do auta