Záves z butylovej gumy pre maximálne plynulú reakciu

Pomocou vysoko citlivej butylovej gumy je membrána basového reproduktora spojená s rámom reproduktora, čím sa vytvára priestorový závesný systém. Keď zvukový signál prejde do kužeľa v basovom reproduktore, zostava závesu z pevnej, no elastickej butylovej gumy udržiava kužeľ na mieste a chráni ho pred výrazným pohybom nahor alebo nadol, ku ktorému by mohlo dôjsť pri silnom signáli. Vďaka tomu basový reproduktor dokáže odolať návalom silných tónov s minimálnou úrovňou skreslenia dokonca aj v prípade malých reproduktorov.