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Tento produkt už nie je dostupný

Koaxiálny reproduktor do auta

CSP6911/00

5

| (1) Recenzia | 100% Odporúča tento produkt

Vaša mobilná koncertná sála

Precíťte svoju hudbu so stereofonickými reproduktormi Philips CSP6911 do auta. Tieto 3-pásmové reproduktory s rozmermi 16 x 24 cm disponujú maximálnym výkonom 300 W a obsahujú oválny polypropylénový kužeľ s mäkkým výškovým reproduktorom s kužeľovou klenbou z PEI, vďaka čomu si vychutnáte živé hudobné detaily aj hlboké basy.

Zobraziť všetky výhody

s 3-kanálovou stereofónnou konfiguráciou pre živý zvuk

Vaša mobilná koncertná sála

  • 6 x 9"

  • 3-pásmový

  • Max. 300 W

Výkon 50 W RMS

Oválny polypropylénový kužeľ pre bohatšie a silnejšie basy

Oválny polypropylénový kužeľ pre bohatšie a silnejšie basy

Jemný kupolový výškový reproduktor z PEI pre príjemné a plastické tóny

Jemný kupolový výškový reproduktor z PEI pre príjemné a plastické tóny

PEI (polyéterimid) predstavuje ideálny materiál na kupoly výškových reproduktorov kvôli svojej nízkej hmotnosti, vysokej stabilite a odolnosti voči vysokým teplotám. Vo vnútri výškového reproduktora malá membrána (otvor kupoly) vytvára tóny s vysokými frekvenciami. Tieto kupoly z PEI dokážu zachytiť aj tie najvyššie tóny, vďaka čomu bude vaša hudba znieť s príjemnými a plastickými výškami v plnom rozsahu. Tvar kupoly tiež vysiela zvuk do okolia, takže budete počuť vysoké tóny z ktoréhokoľvek sedadla v aute.

Technické špecifikácie

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Hodnotenie

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5.0

z 5

1

Recenzia

100%

Odporúča tento produkt

4
3
2
1

23/10/2014

Česká republika

Česká republika

tento produkt je dobre staveny ma krasny vykon 300W

tento produkt je ovalny proto jsem si ho vybral pac maj presny trar co potrebuji. a hlavne me nejvice na nich zaujal ten spickovy vykon 300W

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre CSP6911 Koaxiální reproduktor do auta

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre CSP6911 Koaxiální reproduktor do auta

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