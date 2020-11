Teleskopická tyč, samostojaca, priame nabíjanie

Model FC6094/11 je skutočným typom 2 v 1 a používa sa ako model do ruky alebo model s tyčou do ruky. S teleskopickou tyčou a hubicou na podlahy pohodlne čistí rozliate tekutiny a neporiadok, a to aj v rámci veľkých plôch. Po použití sa model FC6094/11 môže odložiť a priamo nabiť, keď je to potrebné.