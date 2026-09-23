Tento produkt už nie je dostupný
FC8230/01
Sloboda pohybu!
Vychutnajte si slobodu pohybu s modelom Philips SmallStar. Tento mimoriadne kompaktný a ľahký vysávač sa jednoducho ovláda a spája v sebe vysoký výkon s filtráciou HEPA, vďaka čomu zaručí skvelé výsledky pri vysávaní!
1600 W
Kompaktná veľkosť tohto vysávača uľahčuje jeho pohyb pri práci a odkladanie po použití.
Nízka hmotnosť vysávača uľahčuje jeho prenášanie.
Nájdite často kladené otázky, používateľské príručky, bezpečnostné informácie a tipy.
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