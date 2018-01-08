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  • Standard Product Photo Philips PowerPro Active Bagless vacuum cleaner FC9540/91
  • Main in-use photograph Philips PowerPro Active Bagless vacuum cleaner FC9540/91
  • Alternative Product Photograph Philips PowerPro Active Bagless vacuum cleaner FC9540/91
  • Alternative Product Photograph Philips PowerPro Active Bagless vacuum cleaner FC9540/91
  • Alternative Product Photograph Philips PowerPro Active Bagless vacuum cleaner FC9540/91
  • Product in Use Photo Philips PowerPro Active Bagless vacuum cleaner FC9540/91
  • Product in Use Photo Philips PowerPro Active Bagless vacuum cleaner FC9540/91
  • Standard Product Photo Philips PowerPro Active Bagless vacuum cleaner FC9540/91
  • Main in-use photograph Philips PowerPro Active Bagless vacuum cleaner FC9540/91
  • Alternative Product Photograph Philips PowerPro Active Bagless vacuum cleaner FC9540/91
  • Alternative Product Photograph Philips PowerPro Active Bagless vacuum cleaner FC9540/91
  • Alternative Product Photograph Philips PowerPro Active Bagless vacuum cleaner FC9540/91
  • Product in Use Photo Philips PowerPro Active Bagless vacuum cleaner FC9540/91
  • Product in Use Photo Philips PowerPro Active Bagless vacuum cleaner FC9540/91

Tento produkt už nie je dostupný

PowerPro ActiveBezvreckový vysávač

FC9540/91

4.5

| (2) Recenzie | 100% Odporúča tento produkt

Vysoká sací výkon s technológiou PowerCyclone 4

Nový bezvreckový vysávač Philips PowerPro Active poskytuje prvotriedny čistiaci výkon vďaka technológii PowerCyclone a hubici TriActive vytvorenej na veľmi účinné odstraňovanie prachu. Jeho zásobník na prach sa ľahko vyprázdňuje a nevytvára kúdoly prachu.

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Rýchle a jednoduché vyprázdňovanie

Vysoká sací výkon s technológiou PowerCyclone 4

  • 1500 W

  • PowerCyclone 4

  • Hubica Tri-Active

Zdokonalený dizajn zásobníka na prach pre hygienické vysýpanie

Zdokonalený dizajn zásobníka na prach pre hygienické vysýpanie

Zásobník na prach je starostlivo navrhnutý na vysýpanie bez kúdolov prachu. Vďaka jeho jedinečnému tvaru a hladkému povrchu ho môžete ovládať jednou rukou a jednoducho vyprázdniť zásobník prachu.

V rukoväti je integrovaná jemná kefa vždy pripravená na použitie

V rukoväti je integrovaná jemná kefa vždy pripravená na použitie

Nástavec kefy na prach je vstavaný priamo do rukoväti, takže je vždy pripravený na čistenie nábytku, rovných povrchov a čalúnenia.

Vďaka extra dlhej ergonomickej rukoväti dosiahnete do každého rohu

Vďaka extra dlhej ergonomickej rukoväti dosiahnete do každého rohu

Ergonomicky tvarovaná rukoväť umožňuje pohodlné používanie. Vďaka jej extra dlhému prevedeniu, môžete dosiahnuť ďalej, takže vyčistíte aj obvykle ťažko dostupné miesta.

Technické špecifikácie

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Hodnotenie

Tieto recenzie spravuje Bazaarvoice a sú v súlade so Zásadami autenticity Bazaarvoice, ktoré sú podporené technológiou proti podvodom a ľudskou kontrolou. Podrobnosti nájdete na
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4.5

z 5

2

Recenzie

100%

Odporúča tento produkt

3
2
1

08/01/2018

България

България

Много добра, препоръчвам !

Добре чисти, по-безшумна, но доста ефективна. Лесна за употреба и за почистване.

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre PowerPro Active FC9540/91 Прахосмукачка без торба

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre PowerPro Active FC9540/91 Прахосмукачка без торба

01/09/2022

България

България

Overený kupujúci

Добра прахосмукачка със силно засмукване.

Добра прахосмукачка. Чисти добре и килими,но е прекалено тежка и трудно се намират резервни филтри.

Výhody

Чисти добре

Nevýhody

Тежка

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre PowerPro Active FC9540/91 Прахосмукачка без торба

Dátum použitia 2020-09-01

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre PowerPro Active FC9540/91 Прахосмукачка без торба

Dátum použitia 2020-09-01

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