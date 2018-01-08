Tento produkt už nie je dostupný
Vysoká sací výkon s technológiou PowerCyclone 4
Nový bezvreckový vysávač Philips PowerPro Active poskytuje prvotriedny čistiaci výkon vďaka technológii PowerCyclone a hubici TriActive vytvorenej na veľmi účinné odstraňovanie prachu. Jeho zásobník na prach sa ľahko vyprázdňuje a nevytvára kúdoly prachu.
1500 W
PowerCyclone 4
Hubica Tri-Active
Zásobník na prach je starostlivo navrhnutý na vysýpanie bez kúdolov prachu. Vďaka jeho jedinečnému tvaru a hladkému povrchu ho môžete ovládať jednou rukou a jednoducho vyprázdniť zásobník prachu.
Nástavec kefy na prach je vstavaný priamo do rukoväti, takže je vždy pripravený na čistenie nábytku, rovných povrchov a čalúnenia.
Ergonomicky tvarovaná rukoväť umožňuje pohodlné používanie. Vďaka jej extra dlhému prevedeniu, môžete dosiahnuť ďalej, takže vyčistíte aj obvykle ťažko dostupné miesta.
4.5
z 5
2
Recenzie
100%
Odporúča tento produkt
Еличка
08/01/2018
България
Много добра, препоръчвам !
Добре чисти, по-безшумна, но доста ефективна. Лесна за употреба и за почистване.
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre PowerPro Active FC9540/91 Прахосмукачка без торба
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre PowerPro Active FC9540/91 Прахосмукачка без торба
Veleva
01/09/2022
България
Overený kupujúci
Добра прахосмукачка със силно засмукване.
Добра прахосмукачка. Чисти добре и килими,но е прекалено тежка и трудно се намират резервни филтри.
Výhody
Чисти добре
Nevýhody
Тежка
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre PowerPro Active FC9540/91 Прахосмукачка без торба
Dátum použitia 2020-09-01
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre PowerPro Active FC9540/91 Прахосмукачка без торба
Dátum použitia 2020-09-01