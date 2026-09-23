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FM64FD175B/00
Jednoduché používanie, Plug and Play!
Jednoduché a ľahko použiteľné zariadenie typu Plug and Play. Farebná pamäťová USB jednotka Flash edície MOTION poskytuje jednoduchosť a prístupnosť pri každodennom ukladaní a zdieľaní súborov, fotografií a hudby.
64 GB
Motion Edition 3.2
USB typu C
Vyberte si svoju štýlovú farbu – kanárikovo žltá, pudingovo ružová, ultrafialovo purpurová, absintovo zelená, elektricky modrá alebo oranžová farba západu slnka, ktoré vašej každodennej činnosti ukladania a zdieľania údajov dodajú štýl a pocit príjemnej zábavy
64 GB je užitočná kapacita na výmenu, zdieľanie a ukladanie oveľa väčších súborov alebo väčšieho počtu súborov cez port USB v bežnom alebo prenosnom počítači.
Pôsobivý LED indikátor zobrazuje, že jednotka je správne pripojená a pracuje. Pri kopírovaní súborov do pamäte alebo z pamäte pulzuje rýchlejšie.