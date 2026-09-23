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        Tento produkt už nie je dostupný

        USB jednotka Flash

        FM64FD175B/00

        Jednoduché používanie, Plug and Play!

        Jednoduché a ľahko použiteľné zariadenie typu Plug and Play. Farebná pamäťová USB jednotka Flash edície MOTION poskytuje jednoduchosť a prístupnosť pri každodennom ukladaní a zdieľaní súborov, fotografií a hudby.

        Zobraziť všetky výhody

        Okamžite zameňte súbory!

        Jednoduché používanie, Plug and Play!

        • 64 GB

        • Motion Edition 3.2

        • USB typu C

        Štýlový USB kľúč vďaka farebnému dizajnu

        Vyberte si svoju štýlovú farbu – kanárikovo žltá, pudingovo ružová, ultrafialovo purpurová, absintovo zelená, elektricky modrá alebo oranžová farba západu slnka, ktoré vašej každodennej činnosti ukladania a zdieľania údajov dodajú štýl a pocit príjemnej zábavy

        Úložná kapacita až 64 GB pre veľké súbory s údajmi

        64 GB je užitočná kapacita na výmenu, zdieľanie a ukladanie oveľa väčších súborov alebo väčšieho počtu súborov cez port USB v bežnom alebo prenosnom počítači.

        Indikátor aktivity sa rozsvieti pri kopírovaní súborov

        Pôsobivý LED indikátor zobrazuje, že jednotka je správne pripojená a pracuje. Pri kopírovaní súborov do pamäte alebo z pamäte pulzuje rýchlejšie.

        Technické špecifikácie

        Návody a dokumentácia

        Lokalizovaný komerčný prospekt

        • PDF súbor, 167.2 kB
        • 21 July 2026

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