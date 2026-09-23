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Tento produkt už nie je dostupný

USB jednotka Flash

FM64FD180D/00

Jednoduché používanie, Plug and Play!

Jednoduché a ľahko použiteľné zariadenie typu Plug and Play. Farebná pamäťová USB jednotka Flash edície MOTION poskytuje jednoduchosť a prístupnosť pri každodennom ukladaní a zdieľaní súborov, fotografií a hudby.

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Okamžite zameňte súbory!

Jednoduché používanie, Plug and Play!

  • 64 GB

  • Star Edition 2.0

  • 2 ks

Rýchly prenos údajov s vysokorýchlostným USB 2.0

Vysoké rýchlosti prenosu údajov významne skracujú nezáživný čas čakania pri kopírovaní veľkých multimediálnych súborov na alebo z pevného disku počítača.

Ochranný integrovaný kryt pre vaše pohodlie

Už nikdy nestraťte svoj kryt! Ochranný kryt je integrovaný v dizajne produktu, takže vždy zostane upevnený na USB kľúči. Aby ste ho použili, musíte len otočiť kryt dozadu, zapojiť kľúč a prehrať.

Ľahké otváranie a používateľsky prívetivé balenie

Značky a predierkovania na balení vám ukazujú najlepší spôsob na otvorenie svojho balenia a zaistenie rýchleho prístupu k USB kľúču bez zmätku.

Technické špecifikácie

Návody a dokumentácia

Lokalizovaný komerčný prospekt

  • PDF súbor, 279.5 kB
  • 24 August 2026

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