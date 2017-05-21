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  • Vynikajúce hrianky bez námahy
  • Vynikajúce hrianky bez námahy
  • Vynikajúce hrianky bez námahy
  • Vynikajúce hrianky bez námahy
  • Vynikajúce hrianky bez námahy
  • Vynikajúce hrianky bez námahy
  • Vynikajúce hrianky bez námahy
  • Vynikajúce hrianky bez námahy
  • Vynikajúce hrianky bez námahy
  • Vynikajúce hrianky bez námahy
  • Vynikajúce hrianky bez námahy
  • Vynikajúce hrianky bez námahy
  • Vynikajúce hrianky bez námahy
  • Vynikajúce hrianky bez námahy

Tento produkt už nie je dostupný

Daily CollectionHriankovač

HD2586/20

4.9
| (8) Recenzie | 100% Odporúča tento produkt
Vynikajúce hrianky bez námahy
Vychutnajte si lahodné hrianky znova a znova vďaka tomuto kompaktnému kovovému hriankovaču Philips. Je vybavený 2 veľkými otvormi na chlieb, otvormi na chlieb s nastaviteľnou šírkou a variabilným ovládaním opečenia. Odnímateľný podnos na omrvinky zaručuje jednoduché čistenie.
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Kompaktný kovový hriankovač s veľkými otvormi na pečivo

Vynikajúce hrianky bez námahy

  • 2 otvory

  • Kompaktný

  • Čierno-strieborný, brúsený kov

Vonkajší povrch hriankovača zostáva chladný a bezpečný na dotyk

Vonkajší povrch hriankovača zostáva chladný a bezpečný na dotyk

Vonkajší povrch hriankovača zostáva chladný a bezpečný na dotyk.

Vďaka tlačidlu zrušenia môžete kedykoľvek zastaviť hriankovanie

Vďaka tlačidlu zrušenia môžete kedykoľvek zastaviť hriankovanie

Vyberateľný zásobník na omrvinky pre jednoduché čistenie

Vyberateľný zásobník na omrvinky pre jednoduché čistenie

Ľahko sa čistí vďaka vyberateľnému zásobníku na omrvinky.

Technické špecifikácie

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Hodnotenie

Tieto recenzie spravuje Bazaarvoice a sú v súlade so Zásadami autenticity Bazaarvoice, ktoré sú podporené technológiou proti podvodom a ľudskou kontrolou. Podrobnosti nájdete na
Zákaznícke recenzie vo forme hodnotenia produktu a hviezdičiek sú užitočné pre všetkých zákazníkov. Pomáhajú vám dozvedieť sa o produkte viac a uľahčujú rozhodovanie pri nákupe. Recenziu môže pridať každý zákazník, ktorý si produkt kúpil online alebo v predajni

4.9

z 5

8

Recenzie

100%

Odporúča tento produkt

3
2
1

21/05/2017

Slovensko

Slovensko

Tento produkt plní svoj účel ako sme si predstavovali

V podstate za malú chvíľku máte príjemné opečené pečivo

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Daily Collection HD2586/20 Hriankovač

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Daily Collection HD2586/20 Hriankovač

27/01/2018

Česká republika

Česká republika

Spokojenost

Výrobek splňuje moje očekávání, jednoduchá obsluha, dobrá cena

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Daily Collection HD2586/20 Topinkovač

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Daily Collection HD2586/20 Topinkovač

20/06/2019

Україна

Україна

Отличный тостер

Очень довольна тостером!Купили случайно,даже не планировали.А теперь без него не представляю обеда или завтрака.Простой в использовании,практичный,надежный.Советую всем

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Daily Collection HD2586/20 Тостер

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Daily Collection HD2586/20 Тостер

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  • 10% zľava
  • Exkluzívne predajné akcie a kupóny
  • Tipy a triky