Tento produkt už nie je dostupný
2 otvory
Kompaktný
Čierno-strieborný, brúsený kov
Vonkajší povrch hriankovača zostáva chladný a bezpečný na dotyk.
Ľahko sa čistí vďaka vyberateľnému zásobníku na omrvinky.
4.9
z 5
8
Recenzie
100%
Odporúča tento produkt
ubovidek
21/05/2017
Slovensko
Tento produkt plní svoj účel ako sme si predstavovali
V podstate za malú chvíľku máte príjemné opečené pečivo
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Daily Collection HD2586/20 Hriankovač
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Daily Collection HD2586/20 Hriankovač
Pavnov11
27/01/2018
Česká republika
Spokojenost
Výrobek splňuje moje očekávání, jednoduchá obsluha, dobrá cena
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Daily Collection HD2586/20 Topinkovač
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Daily Collection HD2586/20 Topinkovač
Yulitta
20/06/2019
Україна
Отличный тостер
Очень довольна тостером!Купили случайно,даже не планировали.А теперь без него не представляю обеда или завтрака.Простой в использовании,практичный,надежный.Советую всем
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Daily Collection HD2586/20 Тостер
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Daily Collection HD2586/20 Тостер