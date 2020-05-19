Tento produkt už nie je dostupný
2 otvory
3 funkcie
Čierno-strieborný
Extra široký otvor, ohrievač na žemle
Hriankovač sa automaticky vypne, ak sa vo vnútri zasekne chlieb.
Integrovaný rošt na ohrievanie žemlí a croissantov.
5.0
z 5
6
Recenzie
100%
Odporúča tento produkt
finchcz
19/05/2020
Česká republika
Skvely topinkovac
Skvele opeka, neznecistuje se, skvely design, nemam vytek.
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Viva Collection HD2630/20 Topinkovač
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Viva Collection HD2630/20 Topinkovač
Yuliia
31/08/2020
Україна
перший помічник вранці
не уявляю свого ранку без хрусткого шматочка гарячого хліба і тостер від Philips - найкращий у цьому помічник! не палить, чк робив мій попередній тостер від іншого бренду, а дійсно підсушує хліб...крихти не розсипаються навколо, а акуратно збираються у нижній ємності...і, що найголовніше, як на мене, за досить тривалий час - жодної поломки...обираю продукцію Philips саме із-за цього...
Výhody
ціна, якість, надійність
Nevýhody
-
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Viva Collection HD2630/40 Toaster
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Viva Collection HD2630/40 Toaster
VeeKh
22/06/2019
Україна
Хороший и надежный тостер
Прльзуемся в семье тостером уже давно, так как любим хлеб с хрустящей корочкой и мягкой срединкой. В этом тостере поджарка хлеба равномерная и ее легко регулировать. Благодаря этому тостеру "подсадили" на поджаренный хлеб свекра и свекровь - теперь пользователей тостеров стало еще больше :)
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Viva Collection HD2630/20 Toaster
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Viva Collection HD2630/20 Toaster