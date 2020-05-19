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  • Vychutnajte si vynikajúcu hrianku
  • Vychutnajte si vynikajúcu hrianku
  • Vychutnajte si vynikajúcu hrianku
  • Vychutnajte si vynikajúcu hrianku
  • Vychutnajte si vynikajúcu hrianku
  • Vychutnajte si vynikajúcu hrianku
  • Vychutnajte si vynikajúcu hrianku
  • Vychutnajte si vynikajúcu hrianku
  • Vychutnajte si vynikajúcu hrianku
  • Vychutnajte si vynikajúcu hrianku
  • Vychutnajte si vynikajúcu hrianku
  • Vychutnajte si vynikajúcu hrianku
  • Vychutnajte si vynikajúcu hrianku
  • Vychutnajte si vynikajúcu hrianku
  • Vychutnajte si vynikajúcu hrianku
  • Vychutnajte si vynikajúcu hrianku
  • Vychutnajte si vynikajúcu hrianku
  • Vychutnajte si vynikajúcu hrianku
  • Vychutnajte si vynikajúcu hrianku
  • Vychutnajte si vynikajúcu hrianku

Tento produkt už nie je dostupný

Viva CollectionHriankovač

HD2630/20

5
| (6) Recenzie | 100% Odporúča tento produkt
Vychutnajte si vynikajúcu hrianku
Hriankovač Philips HD2630/20 so širokými a hlbokými otvormi a samostatným centrovaním zaručí rovnomerne do zlatista opečené hrianky z tenkých aj hrubých krajcov chleba. Obsahuje integrovaný rošt na ohrievanie pečiva, vysúvací zásobník na omrvinky a jednodotykové tlačidlá na opakovaný ohrev a rozmrazovanie.
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Hriankovač pripraví vždy dozlatista opečený chlieb

Vychutnajte si vynikajúcu hrianku

  • 2 otvory

  • 3 funkcie

  • Čierno-strieborný

  • Extra široký otvor, ohrievač na žemle

Automatické bezpečnostné vypnutie v prípade zaseknutia chleba

Automatické bezpečnostné vypnutie v prípade zaseknutia chleba

Hriankovač sa automaticky vypne, ak sa vo vnútri zasekne chlieb.

Integrovaný rošt na ohrievanie žemlí a croissantov

Integrovaný rošt na ohrievanie žemlí a croissantov

Integrovaný rošt na ohrievanie žemlí a croissantov.

Vďaka tlačidlu zrušenia môžete kedykoľvek zastaviť hriankovanie

Vďaka tlačidlu zrušenia môžete kedykoľvek zastaviť hriankovanie

Technické špecifikácie

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Hodnotenie

Tieto recenzie spravuje Bazaarvoice a sú v súlade so Zásadami autenticity Bazaarvoice, ktoré sú podporené technológiou proti podvodom a ľudskou kontrolou. Podrobnosti nájdete na
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5.0

z 5

6

Recenzie

100%

Odporúča tento produkt

4
3
2
1

19/05/2020

Česká republika

Česká republika

Skvely topinkovac

Skvele opeka, neznecistuje se, skvely design, nemam vytek.

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Viva Collection HD2630/20 Topinkovač

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Viva Collection HD2630/20 Topinkovač

31/08/2020

Україна

Україна

перший помічник вранці

не уявляю свого ранку без хрусткого шматочка гарячого хліба і тостер від Philips - найкращий у цьому помічник! не палить, чк робив мій попередній тостер від іншого бренду, а дійсно підсушує хліб...крихти не розсипаються навколо, а акуратно збираються у нижній ємності...і, що найголовніше, як на мене, за досить тривалий час - жодної поломки...обираю продукцію Philips саме із-за цього...

Výhody

ціна, якість, надійність

Nevýhody

-

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Viva Collection HD2630/40 Toaster

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Viva Collection HD2630/40 Toaster

22/06/2019

Україна

Україна

Хороший и надежный тостер

Прльзуемся в семье тостером уже давно, так как любим хлеб с хрустящей корочкой и мягкой срединкой. В этом тостере поджарка хлеба равномерная и ее легко регулировать. Благодаря этому тостеру "подсадили" на поджаренный хлеб свекра и свекровь - теперь пользователей тостеров стало еще больше :)

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Viva Collection HD2630/20 Toaster

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Viva Collection HD2630/20 Toaster

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  • 10% zľava
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  • Tipy a triky