Tento produkt už nie je dostupný
Dobrá prekvapkávaná káva s jednoduchou prípravou
V tomto spoľahlivom kávovare Philips si pripravíte chutnú prekvapkávanú kávu. Má elegantný a kompaktný dizajn umožňujúci jednoduché odloženie.
So sklenenou kanvicou
Biela
Jednoducho naplňte nádobu na vodu presne po indikátor hladiny vody.
Funkcia Drip stop vám umožňuje naliať si šálku kávy skôr než sa dokončí varný cyklus.
Náhradný kábel možno uložiť do priestoru na kábel pod kávovarom. Vďaka tomu bude kávovar vo vašej kuchyni úhľadne uložený.
Nájdite často kladené otázky, používateľské príručky, bezpečnostné informácie a tipy.
5.0
z 5
1
Recenzia
100%
Odporúča tento produkt
Hrachnastenu
31/05/2016
Česká republika
skvělý výrobek
praktický, jednoduchý, elegantní, vaří dobrou kávu
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Daily Collection HD7446/00 Kávovar
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Daily Collection HD7446/00 Kávovar