Tento produkt už nie je dostupný
HD7448/20
Dobrá prekvapkávaná káva s jednoduchou prípravou
Vychutnajte si príjemné chvíle pri dobrej káve so spoľahlivým kávovarom v praktickom a kompaktnom dizajne s jednoduchým odkladaním, ktorí sa hodí do každej kuchyne.
So sklenenou kanvicou
Čierna
Jednoducho naplňte nádobu na vodu presne po indikátor hladiny vody.
Funkcia Drip stop vám umožňuje naliať si šálku kávy skôr než sa dokončí varný cyklus.
Kanvicu a nosič filtra možno jednoducho čistiť v umývačke riadu.
Hodnotenie