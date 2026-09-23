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  • Standard Product Photo Philips Daily Collection Coffee maker HD7448/70
  • Product Detail Photograph Philips Daily Collection Coffee maker HD7448/70
  • Emotional Benefit Photo Philips Daily Collection Coffee maker
  • Standard Product Photo Philips Daily Collection Coffee maker HD7448/70
  • Product Detail Photograph Philips Daily Collection Coffee maker HD7448/70
  • Emotional Benefit Photo Philips Daily Collection Coffee maker

Tento produkt už nie je dostupný

Daily CollectionKávovar

HD7448/70

Dobrá prekvapkávaná káva s jednoduchou prípravou

Vychutnajte si príjemné chvíle pri dobrej káve so spoľahlivým kávovarom v praktickom a kompaktnom dizajne s jednoduchým odkladaním, ktorí sa hodí do každej kuchyne.

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Kompaktný kávovar na 10 až 15 šálok

Dobrá prekvapkávaná káva s jednoduchou prípravou

  • So sklenenou kanvicou

  • Bielo-modrý

Indikátor hladiny vody na jednoduché doplnenie

Indikátor hladiny vody na jednoduché doplnenie

Jednoducho naplňte nádobu na vodu presne po indikátor hladiny vody.

Vďaka funkcii Drip stop si naleje šálku kávy kedykoľvek budete chcieť

Vďaka funkcii Drip stop si naleje šálku kávy kedykoľvek budete chcieť

Funkcia Drip stop vám umožňuje naliať si šálku kávy skôr než sa dokončí varný cyklus.

Časti umývateľné v umývačke riadu pre jednoduché čistenie

Časti umývateľné v umývačke riadu pre jednoduché čistenie

Kanvicu a nosič filtra možno jednoducho čistiť v umývačke riadu.

Technické špecifikácie

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