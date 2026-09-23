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HD7448/70
Dobrá prekvapkávaná káva s jednoduchou prípravou
Vychutnajte si príjemné chvíle pri dobrej káve so spoľahlivým kávovarom v praktickom a kompaktnom dizajne s jednoduchým odkladaním, ktorí sa hodí do každej kuchyne.
So sklenenou kanvicou
Bielo-modrý
Jednoducho naplňte nádobu na vodu presne po indikátor hladiny vody.
Funkcia Drip stop vám umožňuje naliať si šálku kávy skôr než sa dokončí varný cyklus.
Kanvicu a nosič filtra možno jednoducho čistiť v umývačke riadu.
Nájdite často kladené otázky, používateľské príručky, bezpečnostné informácie a tipy.
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