Tento produkt už nie je dostupný
So sklenenou kanvicou
Bielo-modrý
Jednoducho naplňte nádobu na vodu presne po indikátor hladiny vody.
Funkcia Drip stop vám umožňuje naliať si šálku kávy skôr než sa dokončí varný cyklus.
Náhradný kábel možno uložiť do priestoru na kábel pod kávovarom. Vďaka tomu bude kávovar vo vašej kuchyni úhľadne uložený.
4.0
z 5
1
Recenzia
100%
Odporúča tento produkt
josim
18/08/2013
Česká republika
výrobek vyhovuje účelu
- výrobek splňuje požadavky na vaření kávy i čaje - při naplnění zásobní nádržky v přístroji na maximum a když vše necháte překapat, nádobu z přístroje nevyndáte bez částečného ulití obsahu
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Daily Collection HD7450/20 Coffee maker
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Daily Collection HD7450/20 Coffee maker