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Všetky rady

  • Dobrá prekvapkávaná káva s jednoduchou prípravou
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  • Dobrá prekvapkávaná káva s jednoduchou prípravou
  • Dobrá prekvapkávaná káva s jednoduchou prípravou
  • Dobrá prekvapkávaná káva s jednoduchou prípravou
  • Dobrá prekvapkávaná káva s jednoduchou prípravou
  • Dobrá prekvapkávaná káva s jednoduchou prípravou
  • Dobrá prekvapkávaná káva s jednoduchou prípravou
  • Dobrá prekvapkávaná káva s jednoduchou prípravou
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  • Dobrá prekvapkávaná káva s jednoduchou prípravou
  • Dobrá prekvapkávaná káva s jednoduchou prípravou
  • Dobrá prekvapkávaná káva s jednoduchou prípravou
  • Dobrá prekvapkávaná káva s jednoduchou prípravou
  • Dobrá prekvapkávaná káva s jednoduchou prípravou
  • Dobrá prekvapkávaná káva s jednoduchou prípravou

Tento produkt už nie je dostupný

Daily CollectionKávovar

HD7450/70

4
| (1) Recenzia | 100% Odporúča tento produkt
Dobrá prekvapkávaná káva s jednoduchou prípravou
V tomto spoľahlivom kávovare Philips si pripravíte chutnú prekvapkávanú kávu. Má elegantný a kompaktný dizajn umožňujúci jednoduché odloženie.
Zobraziť všetky výhody

Kapacita na 4 až 6 šálok, kompaktný dizajn

Dobrá prekvapkávaná káva s jednoduchou prípravou

  • So sklenenou kanvicou

  • Bielo-modrý

Indikátor hladiny vody na jednoduché doplnenie

Indikátor hladiny vody na jednoduché doplnenie

Jednoducho naplňte nádobu na vodu presne po indikátor hladiny vody.

Vďaka funkcii Drip stop si naleje šálku kávy kedykoľvek budete chcieť

Vďaka funkcii Drip stop si naleje šálku kávy kedykoľvek budete chcieť

Funkcia Drip stop vám umožňuje naliať si šálku kávy skôr než sa dokončí varný cyklus.

Úložný priestor na kábel umožní praktické odloženie v kuchyni

Úložný priestor na kábel umožní praktické odloženie v kuchyni

Náhradný kábel možno uložiť do priestoru na kábel pod kávovarom. Vďaka tomu bude kávovar vo vašej kuchyni úhľadne uložený.

Technické špecifikácie

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Nájdite často kladené otázky, používateľské príručky, bezpečnostné informácie a tipy.

Hodnotenie

Tieto recenzie spravuje Bazaarvoice a sú v súlade so Zásadami autenticity Bazaarvoice, ktoré sú podporené technológiou proti podvodom a ľudskou kontrolou. Podrobnosti nájdete na
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4.0

z 5

1

Recenzia

100%

Odporúča tento produkt

5
3
2
1

18/08/2013

Česká republika

Česká republika

výrobek vyhovuje účelu

- výrobek splňuje požadavky na vaření kávy i čaje - při naplnění zásobní nádržky v přístroji na maximum a když vše necháte překapat, nádobu z přístroje nevyndáte bez částečného ulití obsahu

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Daily Collection HD7450/20 Coffee maker

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Daily Collection HD7450/20 Coffee maker

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