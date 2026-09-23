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HD7562/40
Skvelá káva do poslednej kvapky
Tento elegantný kávovar Philips vám vďaka funkcii Aroma Swirl prináša prekvapkávanú kávu s bohatou arómou. Dômyselná tryska v kanvici premiešava prekvapkávanú kávu, čím sa dosiahne optimálne rozloženie arómy v celej kanvici na kávu.
So sklenenou kanvicou
AromaSwirl
Bielo-levanduľová
Čerpadlo kávovaru Philips rýchlo pripraví vašu kávu.
Kanvica na uchovanie arómy Philips je vyrobená zo skla a jej dizajn umožňuje optimálne uchovanie chuti kávy.
Protinárazový krúžok okolo sklenenej kanvice poskytuje ochranu a lepšiu stabilitu.
Nájdite často kladené otázky, používateľské príručky, bezpečnostné informácie a tipy.
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