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  • Standard Product Photo Philips Viva Collection Coffee maker HD7562/40
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  • Alternative Product Photograph Philips Viva Collection Coffee maker
  • Alternative Product Photograph Philips Viva Collection Coffee maker
  • Alternative Product Photograph Philips Viva Collection Coffee maker
  • Standard Product Photo Philips Viva Collection Coffee maker HD7562/40
  • Main in-use photograph Philips Viva Collection Coffee maker
  • Product Detail Photograph Philips Viva Collection Coffee maker
  • Alternative Product Photograph Philips Viva Collection Coffee maker
  • Alternative Product Photograph Philips Viva Collection Coffee maker
  • Alternative Product Photograph Philips Viva Collection Coffee maker

Tento produkt už nie je dostupný

Viva CollectionKávovar

HD7562/40

Skvelá káva do poslednej kvapky

Tento elegantný kávovar Philips vám vďaka funkcii Aroma Swirl prináša prekvapkávanú kávu s bohatou arómou. Dômyselná tryska v kanvici premiešava prekvapkávanú kávu, čím sa dosiahne optimálne rozloženie arómy v celej kanvici na kávu.

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Funkcia Aroma Swirl premiešava kávu a vytvára optimálnu zmes

Skvelá káva do poslednej kvapky

  • So sklenenou kanvicou

  • AromaSwirl

  • Bielo-levanduľová

1 000 W

1 000 W

Čerpadlo kávovaru Philips rýchlo pripraví vašu kávu.

Kanvica uchová arómu a chuť kávy

Kanvica uchová arómu a chuť kávy

Kanvica na uchovanie arómy Philips je vyrobená zo skla a jej dizajn umožňuje optimálne uchovanie chuti kávy.

Protinárazový krúžok pre lepšiu ochranu a stabilitu

Protinárazový krúžok pre lepšiu ochranu a stabilitu

Protinárazový krúžok okolo sklenenej kanvice poskytuje ochranu a lepšiu stabilitu.

Technické špecifikácie

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