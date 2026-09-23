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  • Standard Product Photo Philips Pure Essentials Coffee maker HD7692/30
  • Product Detail Photograph Philips Pure Essentials Coffee maker HD7692/30
  • Packaging photograph Philips Pure Essentials Coffee maker HD7692/30
  • Standard Product Photo Philips Pure Essentials Coffee maker HD7692/30
  • Product Detail Photograph Philips Pure Essentials Coffee maker HD7692/30
  • Packaging photograph Philips Pure Essentials Coffee maker HD7692/30

Tento produkt už nie je dostupný

Pure EssentialsKávovar

HD7692/30

Urobte to po svojom, presne podľa svojej chuti

Tento sofistikovaný kávovar v sebe spája špičkovú arómu kávy a skvelý dizajn. Ovládač intenzity vám umožňuje kedykoľvek si pripraviť kávu podľa svojej chuti a izolovaná kanvica vám ju dlhšie uchová čerstvú a teplú.

Zobraziť všetky výhody

Ovládanie chuti kávy My Aroma pre intenzitu kávy presne podľa vašej chuti

Urobte to po svojom, presne podľa svojej chuti

  • S termoskovou kanvicou

  • Vyrobené v Nemecku

  • Biela

1 400 W

1 400 W

Vysokorýchlostné čerpadlo v kávovare Philips pripraví kávu rýchlejšie a uchová jej optimálnu arómu.

Výber intenzity na nastavenie sily uvarenej kávy

Výber intenzity na nastavenie sily uvarenej kávy

Nastavte požadovanú intenzitu od jemnej cez strednú až po vysokú.

Svetelný indikátor odstraňovania vodného kameňa

Kávovar Philips vám pripomenie, kedy z neho treba odstrániť vodný kameň. Pravidelné odstraňovanie vodného kameňa vám zaistí tú najlepšiu chuť kávy a zabráni usádzaniu vodného kameňa pri používaní vody z vodovodu.

Technické špecifikácie

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