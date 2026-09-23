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HD9324/50
Dizajn, ktorý dlho vydrží
Kovová elektrická kanvica v štýlovej farbe šampanského, vyrobená z nehrdzavejúcej ocele odolnej proti korózii a s ovládaním kanvice, navrhnutá vo Veľkej Británii, je bezpečná a vyrobená na dlhodobé používanie
1,7 l
2200 W
Šampansko-béžový kov
Odolná a štýlová kovová kanvica vyrobená z nehrdzavejúcej ocele odolnej proti korózii je vyrobená na dlhodobé používanie.
Ovládanie kanvice navrhnuté vo Veľkej Británii, bezpečná a spoľahlivá.
Skrytý nerezový článok zaručuje rýchly ohrev a jednoduché čistenie.
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