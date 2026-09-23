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  • Dizajn, ktorý dlho vydrží
  • Dizajn, ktorý dlho vydrží
  • Dizajn, ktorý dlho vydrží
  • Dizajn, ktorý dlho vydrží
  • Dizajn, ktorý dlho vydrží
  • Dizajn, ktorý dlho vydrží
  • Dizajn, ktorý dlho vydrží
  • Dizajn, ktorý dlho vydrží
  • Dizajn, ktorý dlho vydrží
  • Dizajn, ktorý dlho vydrží
  • Dizajn, ktorý dlho vydrží
  • Dizajn, ktorý dlho vydrží
  • Dizajn, ktorý dlho vydrží
  • Dizajn, ktorý dlho vydrží

Tento produkt už nie je dostupný

Kanvica

HD9324/50

Dizajn, ktorý dlho vydrží

Kovová elektrická kanvica v štýlovej farbe šampanského, vyrobená z nehrdzavejúcej ocele odolnej proti korózii a s ovládaním kanvice, navrhnutá vo Veľkej Británii, je bezpečná a vyrobená na dlhodobé používanie

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Vyrobená na dlhodobé používanie

Dizajn, ktorý dlho vydrží

  • 1,7 l

  • 2200 W

  • Šampansko-béžový kov

Vyrobená z nehrdzavejúcej ocele odolnej proti korózii, bezpečná a odolná

Vyrobená z nehrdzavejúcej ocele odolnej proti korózii, bezpečná a odolná

Odolná a štýlová kovová kanvica vyrobená z nehrdzavejúcej ocele odolnej proti korózii je vyrobená na dlhodobé používanie.

Ovládanie kanvice navrhnuté vo Veľkej Británii, bezpečná a spoľahlivá

Ovládanie kanvice navrhnuté vo Veľkej Británii, bezpečná a spoľahlivá

Ovládanie kanvice navrhnuté vo Veľkej Británii, bezpečná a spoľahlivá.

Skrytý vyhrievací článok pre rýchle zovretie a jednoduché čistenie

Skrytý vyhrievací článok pre rýchle zovretie a jednoduché čistenie

Skrytý nerezový článok zaručuje rýchly ohrev a jednoduché čistenie.

Technické špecifikácie

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  • Tipy a triky