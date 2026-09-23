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HTL5140B/12
Výkonný zvuk pre každý televízor
Model HTL5140 zariadenia SoundBar so štíhlym dizajnom a maximálnym výkonom 320 W je vďaka svojej špičkovej, štýlovej kovovej povrchovej úprave vhodný na nástennú inštaláciu alebo umiestnenie na stolík. S pripojením HDMI ARC, vstupom HDMI pre video a rozhraním Bluetooth® s technológiou aptX® a AAC pre bezdrôtový prenos hudby.
2.1 kanálový bezdrôtový subwoofer
Bluetooth® aptX, AAC a NFC
1 vstup HDMI a výstup HDMI ARC
320 W
Vďaka dvom jednotkám (každá so 4 basovými reproduktormi a 2 výškovými reproduktormi) je zvuk dokonale vyvážený. Ich celkový zvukový výkon je 320 W, ku ktorému sa pripája mohutný bas z 17-litrového subwoofera.
Jedinečný mylarový materiál používaný vo výškových reproduktoroch zaručuje neuveriteľnú ostrosť zvuku. Plný rozsah vysokých frekvencií je dokonale reprodukovaný, vďaka čomu hudba skutočne ožíva a filmy znejú tak, ako by mali. Výškový reproduktor je podstatnou súčasťou 2-pásmového dizajnu, pretože zdokonaľuje vysoké frekvencie, výsledkom čoho je čistejší, priestorovo bohatší a presnejší zvuk v dokonalom súlade so zvukom basového reproduktora. Zvýšená jasnosť znamená, že dokážete v hudbe identifikovať všetky elementy. Rozpoznajte jednotlivé nástroje, počúvajte jasnejšie vokály a vychutnajte si svoju hudbu plnú sviežich detailov.
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