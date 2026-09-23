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M2L/00
Zvuk vo vysokom rozlíšení
Slúchadlá M2L dodávajú typický zvuk Fidelio vo vysokom rozlíšení priamo do vášho zariadenia so systémom iOS bez skreslenia alebo presluchov vďaka konektoru Lightning a zabudovanému konvertoru DAC. Vychutnajte si dokonale detailný zvuk, nech ste kdekoľvek, a to štýlovo.
40 mm budiče/zatvorené vzadu
Na uši
Luxusné vankúšiky z pamäťovej peny
Skladanie naplocho
Každý budič slúchadiel je pred spárovaním ručne vybratý, dôkladne vyladený a odskúšaný, aby sa zabezpečil ten najvyváženejší a najprirodzenejší zvuk. 40 mm budiče využívajú vysoko výkonné neodýmiové magnety na vytváranie verného zvuku s vysokým rozlíšením so širokým dynamickým rozsahom, ktorý dokáže reprodukovať aj tie najjemnejšie detaily.
Slúchadlá Philips Fidelio M2L sú vybavené konektorom Lightning™, ktorý dodáva čistý digitálny signál priamo do slúchadiel. Udržanie signálu v digitálnom formáte pomáha zredukovať rušenie pásmom presluchu a zlepšuje oddelenie stereofonických kanálov.
Digitálno-analógový prevodník (DAC) integrovaný do slúchadiel Philips Fidelio M2L dáva slobodu a mobilitu pri počúvaní hudby s vysokým rozlíšením kedykoľvek a kdekoľvek. Už žiadne ťažkosti s balením ďalších prístrojov, keď sa chystáte na cesty.
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