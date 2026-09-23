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Tento produkt už nie je dostupný

FidelioSlúchadlá s konektorom Lightning

M2L/00

Zvuk vo vysokom rozlíšení

Slúchadlá M2L dodávajú typický zvuk Fidelio vo vysokom rozlíšení priamo do vášho zariadenia so systémom iOS bez skreslenia alebo presluchov vďaka konektoru Lightning a zabudovanému konvertoru DAC. Vychutnajte si dokonale detailný zvuk, nech ste kdekoľvek, a to štýlovo.

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Zvuk vo vysokom rozlíšení

  • 40 mm budiče/zatvorené vzadu

  • Na uši

  • Luxusné vankúšiky z pamäťovej peny

  • Skladanie naplocho

Optimalizované 40 mm neodýmiové budiče na čistý autentický zvuk

Optimalizované 40 mm neodýmiové budiče na čistý autentický zvuk

Každý budič slúchadiel je pred spárovaním ručne vybratý, dôkladne vyladený a odskúšaný, aby sa zabezpečil ten najvyváženejší a najprirodzenejší zvuk. 40 mm budiče využívajú vysoko výkonné neodýmiové magnety na vytváranie verného zvuku s vysokým rozlíšením so širokým dynamickým rozsahom, ktorý dokáže reprodukovať aj tie najjemnejšie detaily.

Konektor Lightning™ optimalizovaný pre zariadenia so systémom iOS

Konektor Lightning™ optimalizovaný pre zariadenia so systémom iOS

Slúchadlá Philips Fidelio M2L sú vybavené konektorom Lightning™, ktorý dodáva čistý digitálny signál priamo do slúchadiel. Udržanie signálu v digitálnom formáte pomáha zredukovať rušenie pásmom presluchu a zlepšuje oddelenie stereofonických kanálov.

Integrovaná funkcia DAC a zosilňovania na prehrávanie hudby s vysokým rozlíšením kdekoľvek

Integrovaná funkcia DAC a zosilňovania na prehrávanie hudby s vysokým rozlíšením kdekoľvek

Digitálno-analógový prevodník (DAC) integrovaný do slúchadiel Philips Fidelio M2L dáva slobodu a mobilitu pri počúvaní hudby s vysokým rozlíšením kedykoľvek a kdekoľvek. Už žiadne ťažkosti s balením ďalších prístrojov, keď sa chystáte na cesty.

Technické špecifikácie

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