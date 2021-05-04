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Tento produkt už nie je dostupný

Bezdrôtové slúchadlá Bluetooth®

SHB4805DC/00

3

| (1) Recenzia | 100% Odporúča tento produkt

Ultra ľahké. Silný zvuk.

Objavte bezváhovú slobodu bez obmedzujúcich káblov. Bezdrôtové slúchadlá Philips Flite Everlite sú kombináciou štýlu a každodennej jednoduchosti. Kompaktné a mimoriadne ľahké s čistým zvukom po celý deň.

Zobraziť všetky výhody

Slúchadlá, pre ktoré neplatia zákony gravitácie

Ultra ľahké. Silný zvuk.

  • 32 mm budiče/zatvorená zadná strana

  • Na uši

  • Mäkké vankúšiky na uši

  • Skladanie naplocho

Diaľkové ovládanie pre hovory bez použitia rúk a hudbu

Diaľkové ovládanie pre hovory bez použitia rúk a hudbu

Jednoducho používateľné diaľkové ovládanie vám umožňuje prehrávať/pozastaviť skladby a prijímať hovory jedným stlačením tlačidla.

Technológia rýchleho nabíjania za päť minút

Technológia rýchleho nabíjania za päť minút

Keď je batéria takmer vybitá, technológia rýchleho nabíjania vám rýchlo dodá energiu. Stačí nabíjať päť minút a môžete prehrávať ďalšiu hodinu.

Vysoko výkonné 32 mm budiče reproduktora pre čistý zvuk

Vysoko výkonné 32 mm budiče reproduktora pre čistý zvuk

Vysoko výkonné 32 mm naklonené budiče vytvárajú čistý a ostrý zvuk a hlboké, bohaté basy.

Technické špecifikácie

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Hodnotenie

Tieto recenzie spravuje Bazaarvoice a sú v súlade so Zásadami autenticity Bazaarvoice, ktoré sú podporené technológiou proti podvodom a ľudskou kontrolou. Podrobnosti nájdete na
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3.0

z 5

1

Recenzia

100%

Odporúča tento produkt

5
4
2
1

04/05/2021

Česká republika

Česká republika

Skvělé… Do té doby co šly zapnout

Skvělý zvuk. Nadprůměrná vydrž baterie. Bohužel se po 3 letech občasného používání odlomil on /off konektor od základové PCB desky…

Výhody

Zvuk. Baterie

Nevýhody

Konektor on / off

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre SHB4805DC Bezdrátová sluchátka Bluetooth®

Dátum použitia 2020-05-04

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre SHB4805DC Bezdrátová sluchátka Bluetooth®

Dátum použitia 2020-05-04

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