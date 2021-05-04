Tento produkt už nie je dostupný
SHB4805DC/00
Ultra ľahké. Silný zvuk.
Objavte bezváhovú slobodu bez obmedzujúcich káblov. Bezdrôtové slúchadlá Philips Flite Everlite sú kombináciou štýlu a každodennej jednoduchosti. Kompaktné a mimoriadne ľahké s čistým zvukom po celý deň.
32 mm budiče/zatvorená zadná strana
Na uši
Mäkké vankúšiky na uši
Skladanie naplocho
Jednoducho používateľné diaľkové ovládanie vám umožňuje prehrávať/pozastaviť skladby a prijímať hovory jedným stlačením tlačidla.
Keď je batéria takmer vybitá, technológia rýchleho nabíjania vám rýchlo dodá energiu. Stačí nabíjať päť minút a môžete prehrávať ďalšiu hodinu.
Vysoko výkonné 32 mm naklonené budiče vytvárajú čistý a ostrý zvuk a hlboké, bohaté basy.
3.0
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1
Recenzia
100%
Odporúča tento produkt
Mejla27
04/05/2021
Česká republika
Skvělé… Do té doby co šly zapnout
Skvělý zvuk. Nadprůměrná vydrž baterie. Bohužel se po 3 letech občasného používání odlomil on /off konektor od základové PCB desky…
Výhody
Zvuk. Baterie
Nevýhody
Konektor on / off
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre SHB4805DC Bezdrátová sluchátka Bluetooth®
Dátum použitia 2020-05-04
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre SHB4805DC Bezdrátová sluchátka Bluetooth®
Dátum použitia 2020-05-04
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