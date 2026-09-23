Tento produkt už nie je dostupný
SHC2000/00
IR bezdrôtové
Tieto nabíjateľné infračervené bezšnúrové slúchadlá sú kombináciou kvality a pohodlia pri zážitku z TV alebo hudby vo vašom domove.
Nastaviteľný tvar
Infračervený prenos
Odolné a ľahké materiály s nízkou hmotnosťou na týchto slúchadlách Philips zvyšujú pohodlie pri dlhom nosení.
Hlavový oblúk týchto slúchadiel Philips umožňuje jednoduchým spôsobom dokonale prispôsobiť slúchadlá vašej hlave. Mechanizmus sa nastavuje automaticky pre vaše pohodlie.
Tento inteligentný elektronický obvod zabezpečuje, že vstupný zvukový signál je automaticky nastavený na správnu úroveň, čím predchádza skresleniu a zachováva potešenie z počúvania.
Nájdite často kladené otázky, používateľské príručky, bezpečnostné informácie a tipy.
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