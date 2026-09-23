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Tento produkt už nie je dostupný

Bezdrôtové hi-fi slúchadlá

SHC2000/00

IR bezdrôtové

Tieto nabíjateľné infračervené bezšnúrové slúchadlá sú kombináciou kvality a pohodlia pri zážitku z TV alebo hudby vo vašom domove.

Zobraziť všetky výhody

Pre TV

IR bezdrôtové

  • Nastaviteľný tvar

  • Infračervený prenos

Ľahký dizajn zdokonaľuje komfort pre predĺžené použitie.

Odolné a ľahké materiály s nízkou hmotnosťou na týchto slúchadlách Philips zvyšujú pohodlie pri dlhom nosení.

Samonastaviteľný hlavový oblúk zaručuje pohodlné nosenie

Hlavový oblúk týchto slúchadiel Philips umožňuje jednoduchým spôsobom dokonale prispôsobiť slúchadlá vašej hlave. Mechanizmus sa nastavuje automaticky pre vaše pohodlie.

ALC pomáha predchádzať zvukovému skresleniu vstupných signálov

Tento inteligentný elektronický obvod zabezpečuje, že vstupný zvukový signál je automaticky nastavený na správnu úroveň, čím predchádza skresleniu a zachováva potešenie z počúvania.

Technické špecifikácie

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