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  • Nalaďte sa na cvičenie
  • Nalaďte sa na cvičenie
  • Nalaďte sa na cvičenie
  • Nalaďte sa na cvičenie
  • Nalaďte sa na cvičenie
  • Nalaďte sa na cvičenie
  • Nalaďte sa na cvičenie
  • Nalaďte sa na cvičenie
  • Nalaďte sa na cvičenie
  • Nalaďte sa na cvičenie
  • Nalaďte sa na cvičenie
  • Nalaďte sa na cvičenie
  • Nalaďte sa na cvičenie
  • Nalaďte sa na cvičenie
  • Nalaďte sa na cvičenie
  • Nalaďte sa na cvičenie
  • Nalaďte sa na cvičenie
  • Nalaďte sa na cvičenie
  • Nalaďte sa na cvičenie
  • Nalaďte sa na cvičenie
  • Nalaďte sa na cvičenie
  • Nalaďte sa na cvičenie

Skutočne bezdrôtové športové slúchadlá

TAA7507BK/00

4.9
| (37) Recenzie | 97% Odporúča tento produkt
Nalaďte sa na cvičenie
Od inšpirujúcich playlistov až po hovory s vaším trénerom, tieto bezdrôtové slúchadlá, vás udržia v pohybe. Užite si prvotriedny zvuk a potláčanie hluku, so slúchadlami, ktoré vám sadnú ako uliate či už pri plnení denných krokov alebo dlhých behoch.
Zobraziť všetky výhody

Nalaďte sa na cvičenie

  • Špičkový zvuk

  • Profesionálne potláčanie hluku

  • Krištáľovo čisté hovory

  • Perfektne sedia do uší

Žiadny strach. Až do 28 hodín prehrávania s puzdrom

Žiadny strach. Až do 28 hodín prehrávania s puzdrom

Nechcete sa starať o každodenné nabíjanie? K dispozícii máte 7 hodín prehrávania a 21 hodín navyše s puzdrom . Vložte slúchadlá naspäť do puzdra a tie sa tak úplne nabijú do 2 hodín. Ak potrebujete rýchle posilnenie, vďaka 15 minútam získate hodinu naviac. Puzdro môžete nabíjať bezdrôtovo alebo cez kábel USB-C.

Krištáľovo čisté hovory, aj keď fúka vietor

Krištáľovo čisté hovory, aj keď fúka vietor

Potrebujete prijať hovor počas behania? S týmito slúchadlami sa nemusíte skrývať pred vetrom. Pri hovore sa kombinujú dva mikrofóny s umelou inteligenciou a mikrofón s kostným vedením, ktoré zreteľne prenášajú zvuk vášho hlasu.

Vyjdite von. Vodotesnosť (trieda ochrany IPX5)

Vyjdite von. Vodotesnosť (trieda ochrany IPX5)

Hodnotenie IPX5 naznačuje, že tieto slúchadlá zvládnu tak pár kvapiek dažďa, ako aj lejaky, preto vám nikdy nedajú zámienku, aby ste zostali ležať na gauči. Ak sa v posilňovni spotíte, slúchadlá si poradia aj s tým.

Technické špecifikácie

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Hodnotenie

Tieto recenzie spravuje Bazaarvoice a sú v súlade so Zásadami autenticity Bazaarvoice, ktoré sú podporené technológiou proti podvodom a ľudskou kontrolou. Podrobnosti nájdete na
Zákaznícke recenzie vo forme hodnotenia produktu a hviezdičiek sú užitočné pre všetkých zákazníkov. Pomáhajú vám dozvedieť sa o produkte viac a uľahčujú rozhodovanie pri nákupe. Recenziu môže pridať každý zákazník, ktorý si produkt kúpil online alebo v predajni

4.9

z 5

37

Recenzie

97%

Odporúča tento produkt

2
1

11/04/2025

Polska

Polska

Overený kupujúci

Świetny sprzęt godny polecenia!

Słuchawki są rewelacyjne. Bardzo dobrze leżą w uszach, dźwięk jest czysciutki, głęboki i ciepły jak to u Philipsa. Na jednym ładowaniu przy maksymalnej głośności spokojnie wytrzymują 8 godzin. Samo ładowanie również jest bardzo szybkie. Zdecydowanie polecam

Výhody

Dopasowanie, dźwięk, czas działania

Nevýhody

Nie zauwazylem

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre TAA5508BK Słuchawki bezprzewodowe true wireless

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre TAA5508BK Słuchawki bezprzewodowe true wireless

24/05/2024

Polska

Polska

Warte swojej ceny

Bardzo polecam ten słuchawki, warte swojej ceny. Proste w obsłudze. Lekkie, piękny design. Świetnie oddają dźwięk, duża moc. Doskonale dopasowane do ucha. Każdej aktywnej osobie polecam.

Výhody

Moc, design, proste w obsłudze

Nevýhody

Brak

Táto recenzia bola vytvorená pre TAA5508BK Słuchawki bezprzewodowe true wireless

Táto recenzia bola vytvorená pre TAA5508BK Słuchawki bezprzewodowe true wireless

17/05/2024

Polska

Polska

Super słuchawki

Polecam słuchawki, mają fajny dźwięk i świetną opcję wygłuszenia. Używam ich około 2-3 tygodni i jestem bardzo zadowolony. Funkcje dotyku są świetne, bo nie trzeba ciągle sięgać po telefon. Mają daleki zasięg działania, nie mierzyłem dokładnie ale 10 metrów na spokojnie. Są lekkie i nie czuć ich zbytnio, nawet po dłuższym czasie, gdzie ja w innych tego typu słuchawkach zazwyczaj po 1 godzinie musiałem odpoczywać, bolały uszy. Jestem z nich bardzo zadowolony i mogę szczerze polecić.

Výhody

Dźwięk, wygłuszenie, waga, fukcje dotykowe, zasięg

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre TAA5508BK Słuchawki bezprzewodowe true wireless

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre TAA5508BK Słuchawki bezprzewodowe true wireless

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