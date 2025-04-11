TAA7507BK/00
Špičkový zvuk
Profesionálne potláčanie hluku
Krištáľovo čisté hovory
Perfektne sedia do uší
Nechcete sa starať o každodenné nabíjanie? K dispozícii máte 7 hodín prehrávania a 21 hodín navyše s puzdrom . Vložte slúchadlá naspäť do puzdra a tie sa tak úplne nabijú do 2 hodín. Ak potrebujete rýchle posilnenie, vďaka 15 minútam získate hodinu naviac. Puzdro môžete nabíjať bezdrôtovo alebo cez kábel USB-C.
Potrebujete prijať hovor počas behania? S týmito slúchadlami sa nemusíte skrývať pred vetrom. Pri hovore sa kombinujú dva mikrofóny s umelou inteligenciou a mikrofón s kostným vedením, ktoré zreteľne prenášajú zvuk vášho hlasu.
Hodnotenie IPX5 naznačuje, že tieto slúchadlá zvládnu tak pár kvapiek dažďa, ako aj lejaky, preto vám nikdy nedajú zámienku, aby ste zostali ležať na gauči. Ak sa v posilňovni spotíte, slúchadlá si poradia aj s tým.
4.9
z 5
37
Recenzie
97%
Odporúča tento produkt
barkar1986
11/04/2025
Polska
Súčasť akcie
Overený kupujúci
Świetny sprzęt godny polecenia!
Słuchawki są rewelacyjne. Bardzo dobrze leżą w uszach, dźwięk jest czysciutki, głęboki i ciepły jak to u Philipsa. Na jednym ładowaniu przy maksymalnej głośności spokojnie wytrzymują 8 godzin. Samo ładowanie również jest bardzo szybkie. Zdecydowanie polecam
Výhody
Dopasowanie, dźwięk, czas działania
Nevýhody
Nie zauwazylem
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre TAA5508BK Słuchawki bezprzewodowe true wireless
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre TAA5508BK Słuchawki bezprzewodowe true wireless
3bitt
24/05/2024
Polska
Warte swojej ceny
Bardzo polecam ten słuchawki, warte swojej ceny. Proste w obsłudze. Lekkie, piękny design. Świetnie oddają dźwięk, duża moc. Doskonale dopasowane do ucha. Każdej aktywnej osobie polecam.
Výhody
Moc, design, proste w obsłudze
Nevýhody
Brak
Táto recenzia bola vytvorená pre TAA5508BK Słuchawki bezprzewodowe true wireless
Táto recenzia bola vytvorená pre TAA5508BK Słuchawki bezprzewodowe true wireless
PeKa916
17/05/2024
Polska
Super słuchawki
Polecam słuchawki, mają fajny dźwięk i świetną opcję wygłuszenia. Używam ich około 2-3 tygodni i jestem bardzo zadowolony. Funkcje dotyku są świetne, bo nie trzeba ciągle sięgać po telefon. Mają daleki zasięg działania, nie mierzyłem dokładnie ale 10 metrów na spokojnie. Są lekkie i nie czuć ich zbytnio, nawet po dłuższym czasie, gdzie ja w innych tego typu słuchawkach zazwyczaj po 1 godzinie musiałem odpoczywać, bolały uszy. Jestem z nich bardzo zadowolony i mogę szczerze polecić.
Výhody
Dźwięk, wygłuszenie, waga, fukcje dotykowe, zasięg
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre TAA5508BK Słuchawki bezprzewodowe true wireless
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre TAA5508BK Słuchawki bezprzewodowe true wireless
Hodnota výdrže batérie pri prehrávaní je približná a môže sa líšiť v závislosti od stavu aplikácie.