Słuchawki bezprzewodowe PHILIPS TAA5508BK/00 kupiłam już jakiś czas temu, nie zauważyłam żadnych wad, same zalety. Słuchawki są idealne dla osób aktywnych, ponieważ mają szereg funkcji, przede wszystkim są bardzo wygodne i praktycznie nie odczuwa się ich w trakcie noszenia, dodatkowo dopasowują się do wnętrza ucha. Ponadto słuchawki są woododporne czyli odporne też na pot. Słuchawki mają wbudowany mikrofon dlatego też można używać ich do rozmów, a co najlepsze w tych słuchawkach to idealna redukcja szumów z otoczenia. Genialnie wytłumiają otaczający hałas dlatego też słuchanie podcastów czy muzyki w głośnych miejscach jest jak najbardziej możliwe. Brzmienie muzyki w tych bezprzewodowych słuchawkach jest naprawdę ok. Słuchawki są bardzo fajne pod względem wytrzymałości baterii, nie muszę martwić się o ich częste ładowanie, wytrzymują aż do 7 godzin użytkowania, a do pełnego naładowania potrzebują tylko 2 godziny. Zdecydowanie polecam ten produkt, jest w bardzo dobrej cenie w stosunku do jakości.