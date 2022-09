Bezdrôtový zvuk s vysokým rozlíšením. Prvotriedny zvuk na streamovanie

Tieto bezdrôtové slúchadlá s certifikovaným zvukom s vysokým rozlíšením vám zaistia ten najlepší možný zvuk, bez ohľadu na to, ktorú streamovaciu službu použijete. Automaticky sa vyberie kodek najvhodnejší pre váš telefón alebo tablet. Vychutnáte si tak dokonale detailný zážitok z počúvania bez ohľadu na to, či používate zariadenie so systémom iOS alebo Android.