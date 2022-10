Jednoduché skladovanie. Plochý a kompaktný skladací dizajn.

Otočné náušníky vám umožnia pohodlne uskladniť slúchadlá do plochého tvaru a uložiť ich napr. do zásuvky, alebo ich môžete otočiť k sebe a vytvoríte kompaktný tvar, ktorý sa ľahko vtesná do mäkkého vrecka.