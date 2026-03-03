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TAH6506BK/00
Aktívne potláčanie hluku
Tenké a ľahké
Viacbodové párovanie
Vadí vám hluk pri počúvaní vo vonkajšom prostredí? Interné mikrofóny v náušníkoch týchto bezdrôtových slúchadiel, ktoré pokrývajú celé uši, filtrujú neželaný hluk, a vy sa môžete plne sústrediť na hudbu, ktorú milujete.
Oválne náušníky a útla konštrukcia vám dodajú štýlovosť. Náušníky pokrývajú celé ucho a vytvárajú tak bariéru, ktorá pasívne izoluje vonkajší hluk. 32 mm budiče vám dodajú hlboké basy a čistý zvuk.
Uľahčite si prácu. Pomocou týchto bezdrôtových slúchadiel sa pripojíte až k dvom Bluetooth zariadeniam naraz a môžete medzi nimi prepínať podľa potreby, napríklad počúvať hudbu z laptopu a prijímať hovory z telefónu.
Hodnotenie
Hodnota výdrže batérie pri prehrávaní je približná a môže sa líšiť v závislosti od stavu aplikácie.