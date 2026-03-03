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  • V každom okamihu. Každý deň.
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  • V každom okamihu. Každý deň.
  • V každom okamihu. Každý deň.
  • V každom okamihu. Každý deň.
  • V každom okamihu. Každý deň.
  • V každom okamihu. Každý deň.
  • V každom okamihu. Každý deň.
  • V každom okamihu. Každý deň.
  • V každom okamihu. Každý deň.
  • V každom okamihu. Každý deň.
  • V každom okamihu. Každý deň.
  • V každom okamihu. Každý deň.
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  • V každom okamihu. Každý deň.
  • V každom okamihu. Každý deň.
  • V každom okamihu. Každý deň.
  • V každom okamihu. Každý deň.
  • V každom okamihu. Každý deň.
  • V každom okamihu. Každý deň.
  • V každom okamihu. Každý deň.
  • V každom okamihu. Každý deň.
  • V každom okamihu. Každý deň.
  • V každom okamihu. Každý deň.

Tento produkt už nie je dostupný

Bezdrôtové slúchadlá

TAH6506BK/00

V každom okamihu. Každý deň.
Tieto prekvapivo tenké bezdrôtové slúchadlá vám umožnia plne sa koncentrovať na počúvanie. Technológia aktívneho potláčania hluku vám umožní ponoriť sa do hudby kdekoľvek. Zvládnu aj viac úloh naraz – môžete ich súčasne spárovať s dvomi zariadeniami.
Zobraziť všetky výhody

V každom okamihu. Každý deň.

  • Aktívne potláčanie hluku

  • Tenké a ľahké

  • Viacbodové párovanie

Zamerané na vašu hudbu. Aktívne potláčanie hluku

Zamerané na vašu hudbu. Aktívne potláčanie hluku

Vadí vám hluk pri počúvaní vo vonkajšom prostredí? Interné mikrofóny v náušníkoch týchto bezdrôtových slúchadiel, ktoré pokrývajú celé uši, filtrujú neželaný hluk, a vy sa môžete plne sústrediť na hudbu, ktorú milujete.

Tenký dizajn. Osobitý vzhľad

Oválne náušníky a útla konštrukcia vám dodajú štýlovosť. Náušníky pokrývajú celé ucho a vytvárajú tak bariéru, ktorá pasívne izoluje vonkajší hluk. 32 mm budiče vám dodajú hlboké basy a čistý zvuk.

Viacbodové pripojenie cez Bluetooth. Pracujte efektívnejšie

Viacbodové pripojenie cez Bluetooth. Pracujte efektívnejšie

Uľahčite si prácu. Pomocou týchto bezdrôtových slúchadiel sa pripojíte až k dvom Bluetooth zariadeniam naraz a môžete medzi nimi prepínať podľa potreby, napríklad počúvať hudbu z laptopu a prijímať hovory z telefónu.

Technické špecifikácie

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  1. Hodnota výdrže batérie pri prehrávaní je približná a môže sa líšiť v závislosti od stavu aplikácie.