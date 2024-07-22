Prehľadávať výrazy

    Prenosné rádio FM/AM

    TAR2509/10

    Klasický spoločník

    Milujete rádio? Toto prenosné analógové rádio FM/AM vám bude hrať vaše obľúbené stanice od kuchyne cez garáž až po záhradu. Znie skvele, funguje na striedavý prúd alebo batériu a má praktický indikátor LED – takže budete vedieť, kedy je dokonale naladené.

    Prenosné rádio FM/AM

    Klasický spoločník

    • FM/AM
    • Analógové ladenie
    • Zo siete alebo batérie
    Klasický dizajn, čistý príjem, jednoduché ladenie

    Klasický dizajn, čistý príjem, jednoduché ladenie

    Vďaka analógovému ladeniu si na tomto prenosnom FM/MW rádiu ľahko nájdete obľúbené stanice. Jednoducho otočte ladiacim kolieskom na bočnej strane rádia a vo veľkom prehľadnom okne sa zobrazí, na ktorú frekvenciu ste naladení. Keď je signál silný, rozsvieti sa indikátor LED.

    Prepínanie medzi režimom Správy a režimom Hudba. Tónové ovládanie

    Prepínanie medzi režimom Správy a režimom Hudba. Tónové ovládanie

    Získajte maximum zo svojej hudby vďaka režimu Hudba. Prepnite do režimu Správy, keď počúvate spravodajstvo alebo vaše obľúbené diskusné a rozhlasové relácie a seriály. Nech už sú vaše preferencie akékoľvek, 3,5“ reproduktory vám zabezpečia priezračný zvuk.

    Jednoduché ovládanie. Veľký ovládač hlasitosti

    Jednoduché ovládanie. Veľký ovládač hlasitosti

    Nikdy sa vám nestane, že by ste s týmto rádiom museli hľadať ovládanie hlasitosti! Okrem veľkého ovládača hlasitosti sa rádio môže pochváliť prepínaním medzi vlnami FM/AM umiestneným na vrchu a zvukovými režimami. Tiež nájdete výstup pre slúchadlá na počúvanie v súkromí.

    Ľubovoľné umiestnenie

    Nech obľubujete počúvať hudbu alebo slovo kdekoľvek, toto rádio vás tam bude sprevádzať. Zapojte rádio do zásuvky alebo doň vložte dve batérie veľkosti D a prejdite sa. Je to vynikajúci spoločník k poháru vína na balkóne alebo pikniku na dvore.

    Technické špecifikácie

    • Zvuk

      Výstupný výkon (RMS)
      300 mW
      Zvukový systém
      Monofónny
      Vylepšenie zvuku
      tónové ovládanie
      Ovlád. hlasitosti
      otočné (analógové)

    • Reproduktory

      Priemer budiča s plným rozsahom
      3,5" (8,9 cm)
      Počet budičov s plným rozsahom
      1

    • Pripojiteľnosť

      Bluetooth
      Nie
      Výstup zvuku/videa
      Slúchadlá (3,5 mm)
      Zvukový vstup
      Nie

    • Tuner/Príjem/Vysielanie

      Pásma tunera
      • FM
      • AM
      RDS
      Nie

    • Príkon

      Typ batérie
      Veľkosť D (LR20)
      Napätie batérie
      1.5  V
      Zdroj napájania
      • 220 – 240 V
      • 50/60 Hz
      Počet batérií
      2

    • Rozmery balenia

      Výška
      19.3  cm
      Typ balenia
      Škatuľa
      Typ policového umiestnenia
      Položenie
      Šírka
      29  cm
      Hĺbka
      9.3  cm
      Počet zabalených kusov výrobkov
      1
      Hmotnosť brutto
      1.1  kg
      Hmotnosť netto
      0.885  kg
      Hmotnosť obalu
      0.215  kg

    • Rozmery produktu

      Výška
      14.95  cm
      Šírka
      21  cm
      Hĺbka
      6.63  cm
      Hmotnosť
      0.668  kg

    • Príslušenstvo

      Dodávané príslušenstvo
      • Napájací kábel striedavého prúdu (AC)
      • Stručná príručka spustenia
      • Potvrdenie záruky

    • Budík

      Počet budíkov
      Nie
      Driemanie (opakovaný budík)
      Nie

    • Napájací kábel striedavého prúdu (AC)
    • Stručná príručka spustenia
    • Potvrdenie záruky
