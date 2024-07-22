Ďalšie položky v škatuli
- Napájací kábel striedavého prúdu (AC)
- Stručná príručka spustenia
- Potvrdenie záruky
TAR2509/10
Klasický spoločník
Milujete rádio? Toto prenosné analógové rádio FM/AM vám bude hrať vaše obľúbené stanice od kuchyne cez garáž až po záhradu. Znie skvele, funguje na striedavý prúd alebo batériu a má praktický indikátor LED – takže budete vedieť, kedy je dokonale naladené.Zobraziť všetky výhody
Ak máte nárok na daňovú úľavu na DPH na zdravotnícke prístroje, môžete ho uplatniť u tohto produktu. Suma DPH sa odpočíta od vyššie uvedenej ceny. Pozrite si úplné podrobné údaje vo svojom nákupnom košíku.
Vďaka analógovému ladeniu si na tomto prenosnom FM/MW rádiu ľahko nájdete obľúbené stanice. Jednoducho otočte ladiacim kolieskom na bočnej strane rádia a vo veľkom prehľadnom okne sa zobrazí, na ktorú frekvenciu ste naladení. Keď je signál silný, rozsvieti sa indikátor LED.
Získajte maximum zo svojej hudby vďaka režimu Hudba. Prepnite do režimu Správy, keď počúvate spravodajstvo alebo vaše obľúbené diskusné a rozhlasové relácie a seriály. Nech už sú vaše preferencie akékoľvek, 3,5“ reproduktory vám zabezpečia priezračný zvuk.
Nikdy sa vám nestane, že by ste s týmto rádiom museli hľadať ovládanie hlasitosti! Okrem veľkého ovládača hlasitosti sa rádio môže pochváliť prepínaním medzi vlnami FM/AM umiestneným na vrchu a zvukovými režimami. Tiež nájdete výstup pre slúchadlá na počúvanie v súkromí.
Nech obľubujete počúvať hudbu alebo slovo kdekoľvek, toto rádio vás tam bude sprevádzať. Zapojte rádio do zásuvky alebo doň vložte dve batérie veľkosti D a prejdite sa. Je to vynikajúci spoločník k poháru vína na balkóne alebo pikniku na dvore.
Zvuk
Reproduktory
Pripojiteľnosť
Tuner/Príjem/Vysielanie
Príkon
Rozmery balenia
Rozmery produktu
Príslušenstvo
Budík
